મિસ ફાયર કે મર્ડર : 40 દિવસના લગ્નમાં આખરે એવુ તો શું થયું? શક્તિસિંહના ભત્રીજા-વહુ કેસમાં આવ્યો નવો ટ્વીસ્ટ
Yashrajsinh Gohil Suicide Case : અમદાવાદ પોલીસ હવે શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ ગોહિલ કેસમાં નવી દિશામાં તપાસ કરી રહી છે, પોલીસે મર્ડરની થિયરી પર તપાસ શરૂ કરી છે
Shaktisinh Gohil Nephew Suicide Or Murder Case : ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ ગોહિલ ક્લાસ વન ઓફિસર હતા. રાજેશ્વરીબા સાથે બે મહિના પહેલા જ તેમના બીજા લગ્ન થયા હતા. ફોઈના ઘરેથી ડિનર કર્યા બાદ અચાનક દંપતી વચ્ચે એવું તો શું થયું કે, ખબર આવી કે, યશરાજની ગોળીથી મિસફાયર થયુ અને પત્નીને ગોળી વાગી.
બે દિવસ પહેલા ગુજરાતમાં એક હાઈપ્રોફાઈલ ક્રાઈમની ખબર આવી. જેમાં કોંગ્રેસના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા અને તેની પત્નીની લાશ તેમના જ બેડરૂમમાં મળી હતી. આ ઘટનામાં મોટો ટ્વિસ્ટ સામે આવ્યો છે કે, યશરાજસિંહની રિવોલ્વરથી મિસ ફાયર થયું અને તેમની પત્નીને ગોળી લાગી હતી. ભૂલથી પત્નીને ગોળી લાગવાથી મોતની ખબર આવી હતી. જેના બાદ યશરાજે પોતાને ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી હતી. જોકે, તપાસમાં એક દિવસ બાદ મોટો ટ્વીસ્ટ આવ્યો છે. જ્યારે પોલીસને લાગ્યું કે, આ કોઈ આત્મહત્યા નહિ, પરંતું હત્યાનો મામલો છે.
અકસ્માતે ગોળી છૂટતા વાગે એ શકયતા દેખાતી ન હતી - ડીસીપી
અમદાવાદ ઝોન-1ના ડીસીપી ડો. હર્ષદ પટેલે કહ્યું કે, તારીખ 21 અને 22 જાન્યુઆરીની રાતે બનાવ બન્યો હતો, તેમાં અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ કરાયો હતો. તપાસમાં અકસ્માતે ગોળી છૂટતા માથામાં પાછળ ગોળી વાગે એ શકયતા દેખાતી ન હતી. રિવોલ્વરમાં બે બુલેટ મળી આવી હતી જે ફાયરિંગ થયેલ મળી આવી હતી. એક બુલેટ મહિલાને અને બીજી બુલેટ યશરાજે પોતાને માર્યાનું જણાઈ આવ્યું. યશરાજસિંહે પત્નીને મારી નાંખવાના ઇરાદે ફાયરિંગ કરી પોતે આપઘાત કરતા હત્યા અને આપઘાતનો ગુનો દાખલ કરાયો છે. મરણજનારના બંને મોબાઈલ અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવતા વધુ માહિતી સામે આવી શકે છે.
મોબાઈલ, કોલ ડિટેઇલ સહિતની તપાસ કરવામાં આવશે
તેઓએ વધુમાં કહ્યું કે, રિવોલ્વરમાં બે જ બુલેટ હતી જેનાથી ફાયરિંગ કરાયું તે સામે આવ્યું જે પ્લાનિંગ લાગી રહ્યું છે. જે સંબંધીના ત્યાં જમવા ગયા તેમનો સંપર્ક ચાલુ છે, સંપર્ક થતાં વધુ માહિતી મળી શકે છે. દંપતી જમીને બહાર ગયા હતા ત્યાંના cctv ફૂટેજ તપાસ કરાઈ રહ્યાં છે. સાથે બહાર ગયા ત્યારે રિવોલ્વર પાસે હતી કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરાશે. બે દિવસમાં તપાસમાં મરણજનાર યશરાજની માતાનું નિવેદન લેવાયું છે. પત્નીને ગોળી વાગતા માતાને જણાવવા ગયા કે ગોળી વાગી છે અને મરણ થયું છે તે બાદ 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરાઈ હતી. આ ઘટનામાં બંનેના મોબાઈલ, કોલ ડિટેઇલ સહિતની તપાસ કરવામાં આવશે.
ડીસીપી ડો. હર્ષદ પટેલનું કહેવું છે કે, લાઈસન્સ રિવોલ્વરમાં માત્ર બે જ ગોળી હતી. તપાસ અધિકારીઓ એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા છે કે, ફાયર એક્ટિડન્ટ ન હતુ. અજાણતાની સ્થિતિમા ગોળી નીચે તરફ જઈ શક્તી હતી. અથવા તો કોઈ અજાણી સપાટી સાથે ટકરાઈ શક્તી હતી. પરંતું આ કેસમાં ગોળી રાજેશ્વરીના સીધી માથાના નીચેના હિસ્સામાં લાગી છે. જો તે આકસ્મિક હોત તો અન્ય વ્યક્તિના માથા પર જ કેમ ફાયર થયું.
તપાસમાં બે મોટી વાત મળી
અસંભવ દુર્ઘટના
આધુનિક લાયસન્સવાળી રિવોલ્વરમાં સેફ્ટી કેચ લાગેલા હોય છે. જે ટ્રિગરને જાણી જોઈને દબાવ્યા વગર ગોળી ચલવાથી રોકી શકાય છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે, હથિયારનું પડવું કે સાફ કરવાથી માત્ર ગોળી ચાલવી શક્ય નથી.
ઘાતક હુમલો
તમામ સબૂત જાણીજોઈને કરવામાં આવેલ હુમલા તરફ સંકેત આપે છે. ગોહિલે પોતાની પત્નીના માથાના ભાગ પર સટીક નિશાન લગાવીને ગોળી ચલાવી હતી. ઈજાની દિશા અને જગ્યા પરથી માલૂમ થાય છે કે, શૂટરે સ્થિર અને જાણી જોઈને નિશાન સાધ્યું છે. જેનાથી ભૂલથી કે ભટકાઈને ગોળી ચલવાની કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી.
આ થિયરી ચકાસી રહી છે પોલીસ
એસીપી બ્રહ્મભટ્ટ તરફથી દાખલ કરાયેલી ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે કે, રિવોલ્વર ફાયર ભૂલથી નથી થયું. ટ્રિગરને દબાવવા માટે વિશેષ, જાણીજોઈને બળ લગાવવુ પડે છે. આ રીતે ટ્રિગર અજાણતા જ દબાઈ શક્તું નથી. યશરાજસિંહ ગોહિલે પોતાની પત્ની રાજેશ્વરીબાની હત્યા ઈરાદાપૂર્વક કરી હતી, અને ઈરાદાપૂર્વ ટ્રિગર દબાવ્યું હતું. એફઆઈઆરમાં કહેવાયું છે કે, યશરાજસિંહે અજ્ઞાત કારણોસર પત્ની રાજેશ્વરીબાને ગોળી મારી અને બાદમાં એ જ હથિયારથી પોતે પણ ગોળી મારી આપઘાત કર્યો.
બે મહિના પહેલા થયા હતા લગ્ન
યશરાજસિંહ ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડમાં ક્લાસ વન અધિકારી હતા. યશરાજસિંહ અને રાજેશ્વરીબાના લગ્ન બે મહિના પહેલા નવેમ્બર મહિનામાં થયા હતા.
