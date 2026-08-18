/બારડોલી સુગરમાં ખેડૂતોનો રોષનો ભોગ બન્યું ભાજપ, ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સાથે ધક્કામુક્કી કરી ઘરભેગા કર્યા; વીડિયો વાયરલ

Bardoli Sugar Factory Election: સુરતમાં બારડોલી સુગરના જાહેર થયેલા પરિણામોમાં મોટો ઉલટફેર થયો છે. એશિયાની સૌથી મોટી સુગર ફેક્ટરીમાં વર્તમાન સહકાર પેનલની કારમી હાર થઈ છે. કિસાન પરિવર્તન પેનલની જીત થઈ છે. સ્થાનિક ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમારની પણ હાર થઈ છે. કોંગ્રેસના તરુણ વાઘેલાએ ઈશ્વર પરમારને પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ભાવેશ પટેલની પણ હાર થઈ છે. મત ગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ સહકાર પેલના હારેલા ઉમેદવાર અને બારડોલી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર લોકોનો રોષનો ભોગ બન્યા. આ ઘટના બાદ ધારાસભ્ય લાલઘૂમ થયા હતા.
ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર લોકોનો રોષનો બન્યા ભોગ
એશિયાની સૌથી મોટી ગણાતી બારડોલી સુગર ફેક્ટરીની ચૂંટણીના પરિણામોએ રાજકારણમાં ભારે ચકચાર જગાવી છે. વર્ષોથી દબદબો ધરાવતી સહકાર પેનલ સામે કિસાન પરિવર્તન પેનલનો ભવ્ય વિજય થયો છે. બારડોલી સુગર ફેક્ટરીની મતગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ જ્યારે સહકાર પેનલના ઉમેદવારો બહાર આવી રહ્યા હતા, ત્યારે સહકાર પેનલના હારેલા ઉમેદવાર અને બારડોલીના ભાજપના ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમારને લોકોનો રોષનો ભોગ બનવું પડ્યું હતું.
સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો થયો વાયરલ
સહકાર પેનલના હારેલા ઉમેદવાર અને બારડોલી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ઈશ્વર બહાર નીકળી રહ્યા હતા ત્યારે હાજર લોકો દ્વારા તેમની સાથે ધક્કામુક્કી કરવામાં આવી હોવાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ ઘટના બાદ ધારાસભ્ય લાલઘૂમ થયા હતા. વાયરલ વીડિયોમાં ત્યાં હાજર કેટલાક લોકો અપશબ્દો બોલતા નજરે ચડ્યા છે. હાલ તો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેના કારણે રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાયો છે.
14 બેઠકો પર પરિવર્તન પેનલનો દબદબો
ઈશ્વર પરમાર 'SC/ST' બેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા. તેમને સહકાર પેનલ તરફમાં 882 મત મળ્યા હતા. તેની સામે કિસાન પરિવર્તન પેનલના ઉમેદવાર તરુણ વાધેલાએ 1424 મત મેળવીને 542 મતના અંતરથી વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. 15 બેઠકો ધરાવતી બારડોલી સુગર મિલની ચૂંટણીમાં કિસાન પરિવર્તન પેનલની 14 બેઠકો પર વિજય થયો છે. જ્યારે બારડોલી સુગરના નિયામક મંડળમાં સહકાર પેનલને માત્ર એક બેઠક મળી છે.