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બારડોલી સુગરમાં ખેડૂતોનો રોષનો ભોગ બન્યું ભાજપ, ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સાથે ધક્કામુક્કી કરી ઘરભેગા કર્યા; વીડિયો વાયરલ

Bardoli Sugar Factory Election: એશિયાની સૌથી મોટી બારડોલી સુગર  ફેક્ટરીની ચૂંટણીના પરિણામોમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. બારડોલી સુગર ફેક્ટરીમાં સત્તાધારી સહકાર પેનલનો કારમી હાર થઈ છે. જ્યારે કિસાન પરિવર્તન પેનલની ભવ્ય જીત થઈ છે. આ ચૂંટણીમાં બારડોલી ભાજપના ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર હાર અને કોંગ્રેસના તરૂણ વાઘેલાની હાર થઈ છે. ત્યારે ભાજપના ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમારને લોકોનો રોષનો ભોગ બન્યા છે. ચાલો જાણીએ શું છે સમગ્ર ઘટના?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 18, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:53 PM IST
બારડોલી સુગરમાં ખેડૂતોનો રોષનો ભોગ બન્યું ભાજપ, ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સાથે ધક્કામુક્કી કરી ઘરભેગા કર્યા; વીડિયો વાયરલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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બારડોલી સુગરમાં ખેડૂતોનો રોષનુ ભોગ બન્યું ભાજપ, MLA સાથે ધક્કામુક્ક કરી ઘરભેગા કર્યા
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