ગુજરાતમાં મતદાન પહેલા જ મોટી ઉથલપાથલ, રેકોર્ડબ્રેક બિનહરીફ બેઠકોનો આંકડો જાણી ચોંકી જશો; જાણો કોનો રહ્યો દબદબો
Gujarat Local Body Polls 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ નવા વળાંક પર આવી ગયો છે. કારણ કે પહેલીવાર રેકોર્ડબ્રેક 730 બેઠકો ગુજરાતમાં બિનહરીફ થઈ ગઈ છે.
- 15 મહાનગરપાલિકામાં 43 બેઠકો બિનહરીફ
- નગરપાલિકામાં 385 બેઠકો બિનહરીફ
- કોંગ્રેસના ફાળે માત્ર 12, જ્યારે ભાજપનો દબદબો
Gujarat Local Body Polls 2026: ગુજરાતમાં યોજાઈ રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદાન પહેલા ભાજપ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના મતદાન પહેલા ફોર્મ પરત ખેંચાયા બાદ 730 બેઠકો બિનહરીફ થઈ ગઈ છે. ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચાયા બાદ અનેક બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટી બિનહરીફ થઈ છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપને ફાયદો થયો છે. ગત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી કરતા ત્રણ ગણી બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. ગત ચૂંટણીમાં 229 જેટલી બેઠકો બિનહરીફ થઈ હતી.
નગરપાલિકામાં 385 બેઠકો બિનહરીફ
ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચવાનો સમય પૂરો થયા બાદ ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં 730 બેઠકો બિનહરીફ થઈ ગઈ છે. જેમાં 15 મહાનગરપાલિકામાં 43 બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. મહાનગરપાલિકાની બિનહરીફ બનેલી તમામ બેઠકો ભાજપના ફાળે ગઈ છે. જ્યારે નગરપાલિકામાં 385 બેઠકો બિનહરીફ થઈ ગઈ છે. નગરપાલિકામાં 370 બેઠકો પર ભાજપ અને 12 બિનહરીફ બેઠકો કોંગ્રેસના ફાળે ગઈ છે. આ ઉપરાંત નગરપાલિકામાં 3 બેઠકો એવી છે જેના પર અપક્ષ ઉમેદવારો પણ બિનહરીફ થયા છે.
મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા ઉપરાંત જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતમાં પણ 302 બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. જેમાં જિલ્લા પંચાયતમાં 51 બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. આ તમામ બેઠકો ભાજપના ફાળે ગઈ છે. તેવી જ રીતે તાલુકા પંચાયતમાં 251 બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. જેમાં પણ તમામ 251 બિનહરીફ બેઠકો ભાજપના ફાળે ગઈ છે.
કુલ 730થી વધુ બેઠકો થઈ બિનહરીફ
ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. આ ચૂંટણીમાં ફોર્મ પરત ખેંચાયા બાદ ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું છે. અનેક જગ્યાએ વિપક્ષી ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે, જેનો ફાયદો ભાજપને થયો છે. ગુજરાતમાં કુલ 730 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ છે.
હવે 26 એપ્રિલે મતદાન
ગુજરાતમાં આગામી 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન થશે અને મત ગણતરી 28 એપ્રિલ 2026ના રોજ હાથ ધરાશે.
