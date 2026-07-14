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"માત્ર હોદ્દો પૂરતો નથી, કામ કરો અથવા પદ છોડો", ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસે 30 જિલ્લાધ્યક્ષો સહિત 56 પદાધિકારીઓને ફટકારી નોટિસ

Gujarat Youth Congress: ગુજરાત યુવા કોંગ્રેસના પ્રભારી નિખિલ દ્વિવેદીએ સંગઠનમાં લાંબા સમયથી નિષ્ક્રિય રહેલા 30 જિલ્લાધ્યક્ષો અને 26 પ્રદેશ પદાધિકારીઓને કારણ બતાવો નોટિસ પાઠવી છે. આ નોટિસ દ્વારા સબંધિત પદાધિકારીઓને તેમના કાર્યો અને સંગઠનાત્મક ગતિવિધિઓ અંગે તાત્કાલિક ખુલાસો રજૂ કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જો નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં સંતોષકારક જવાબ નહીં મળે, તો સંગઠનના નિયમો મુજબ આ નિષ્ક્રિય પદાધિકારીઓ સામે કડક શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:24 PM IST
"માત્ર હોદ્દો પૂરતો નથી, કામ કરો અથવા પદ છોડો", ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસે 30 જિલ્લાધ્યક્ષો સહિત 56 પદાધિકારીઓને ફટકારી નોટિસ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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