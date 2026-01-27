Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં સૌથી મોટા ષડ્યંત્રનો પર્દાફાશ! આતંકી સંગઠનોમાં સામેલ ફૈઝાન શેખની ધરપકડ

Gujarat ATS News: ગુજરાત ATSની ટીમે 25 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ નવસારીના ચારપુલ વિસ્તારમાંથી ફૈઝાન શેખ નામના શખ્સની ધરપકડ કરી. આરોપી ફૈઝાન 'જૈશ-એ-મોહમ્મદ' અને 'અલ કાયદા' જેવા આતંકી સંગઠનોની વિચારધારાથી પ્રભાવિત થઈ કટ્ટરપંથી બન્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપીએ ભય ફેલાવવા માટે ચોક્કસ સમુદાયના વ્યક્તિઓની હત્યા કરવાનું આયોજન કર્યું હતું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:30 AM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં સૌથી મોટા ષડ્યંત્રનો પર્દાફાશ! આતંકી સંગઠનોમાં સામેલ ફૈઝાન શેખની ધરપકડ

Gujarat ATS News: રાજ્યમાં એક મોટી આતંકી ઘટનાને અંજામ આપે તે પહેલા જ ગુજરાત ATS એ કાવતરાખોરોનો પર્દાફાશ કર્યો છે. નવસારીના ચારપુલ વિસ્તારમાંથી ATSની ટીમે એક ખતરનાક ઈરાદો ધરાવતા શખ્સની ધરપકડ કરી છે. ફૈઝાન શેખ નામના શખ્સને ગુજરાત ATSએ પકડ્યો છે. આ શખ્સ જૈશ અને અલકાયદા આતંકી સંગઠનથી પ્રભાવિત થયો હતો. ગુજરાત ATSની કામગીરીથી રાજ્યમાં સંભવિત લોહીયાળ જંગ ટળ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આતંકી સંગઠનોથી પ્રભાવિત થયો હતો આરોપી
ગુજરાત ATS દ્વારા ધરપકડ કરાયેલ આરોપીનું નામ ફૈઝાન શેખ જાણવા મળી રહ્યું છે. ફૈઝાન શેખ મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના ડુંડાવાલા ગામનો વતની હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગુજરાત ATSની તપાસમાં એવી માહિતી સામે આવી છે કે ફૈઝાન સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા 'જૈશ-એ-મોહમ્મદ' અને 'અલ કાયદા' જેવા કુખ્યાત આતંકી સંગઠનોથી પ્રભાવિત થયો હતો. આરોપી સંગઠનોથી પ્રભાવિત થઈને તે સંપૂર્ણપણે કટ્ટરપંથી બની ગયો હતો અને ભારતમાં અરાજકતા ફેલાવવાના સપના જોતો હતો.

લોકોની હત્યાનું હતું કાવતરું
ગુજરાત ATSની તપાસ દરમિયાન અનેક મોટા ખુલાસા થયા છે. જેમાં ફૈઝાન શેખે સમાજમાં ભયનો માહોલ પેદા કરવા માંગતો હતો. તેના માટે ચોક્કસ સમુદાયના અગ્રણી વ્યક્તિઓની હત્યા કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. જેનો મુખ્ય હેતું સમાજમાં કોમી વૈમનસ્ય અને અશાંતિ ફેલાવવાનો હતો. ફૈઝાન શેખના નાપાક ઈરાદાઓને સાકાર કરવા માટે આરોપીએ માત્ર આયોજન જ નહોતું કર્યું, પરંતુ તેના માટે જરૂરી તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દીધી હતી. ગુજરાત ATSની તપાસમાં આરોપીએ ગેરકાયદેસર રીતે હથિયાર અને દારૂગોળો મેળવી લીધો હતો. તે લોકેશન ટ્રેસિંગ અને ટાર્ગેટ નક્કી કરવા માટે ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ કરતો હોવાનો ખુલાસો થયો છે.

નોંધનીય છે કે, ગુજરાત એટીએસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ફૈઝાન શેખ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના રામપુર જિલ્લાના ડુંડાવાલા ગામનો રહેવાસી છે. તે નવસારીમાં રહીને આ ષડયંત્રના ચોગઠા ગોઠવી રહ્યો હતો. 25 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે ATSએ ઓપરેશન પાર પાડીને તેની ધરપકડ કરી લીધી હતી.

ગુજરાત ATSની તપાસનો ધમધમાટ: સ્લીપર સેલની શક્યતા
હાલ ગુજરાત ATS આ કેસમાં ઊંડી તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ દરેક પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. જેમાં શું ફૈઝાન કોઈ મોટા સ્લીપર સેલનો ભાગ છે? ગુજરાત કે અન્ય રાજ્યમાં તેના કયા-કયા સાગરીતો છુપાયેલા છે? અને હથિયારો પૂરા પાડનાર નેટવર્ક કયું છે? આ સવાલોના જવાબ શોધવાનું કામ કરી રહી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratAhmdedabadGujarat ATSbiggest conspiracy exposed in GujaratFaizan SheikhTerrorist Organizationarrested

Trending news