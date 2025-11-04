ગુજરાતથી પકડાયું સૌથી મોટું સાયબર ક્રાઈમ કૌભાંડ, 100 બેંક એકાઉન્ટમાંથી 200 કરોડ દૂબઈ મોકલ્યા!
Gujarat Cyber Fraud : 190 કરોડના સાયબર ક્રાઈમની મોટી કાર્યવાહી, કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈનો પર્દાફાશ. 6 આરોપીની ધરપકડ
Gandhinagar News હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ઓનલાઈનના જમાનામાં સાયબર ક્રાઈમની ઘટનાઓમાં દિવસેને દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે. નાગરિકોના મહેનતના રૂપિયા ગણતરીની મિનિટોમાં સાયબર માફિયાઓ ચાંઉ કરી નાંખે છે ત્યારે ગુજરાત સાયબર ક્રાઈમે મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને કરોડો રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈનો પર્દાફાશ કર્યો છે, કેવી રીતે આરોપીઓ લોકોને શિકાર બનાવતા હતા અને આરોપીનું શું છે મોડસ ઓપરેન્ડી.
ગુજરાત સાયબર ક્રાઈમે એક આંતરરાષ્ટ્રીય સિન્ડિકેટના 6 શખ્સોની ધરપકડ કરીને 190 કરોડની ઠગાઈનો ભેદ ઉકેલી નાંખ્યો. સાયબર ક્રાઈમે મોરબી, સુરત અને સાવરકુંડલા ખાતેથી આરોપીને પકડી પાડ્યા છે. આ ટોળકીએ કુલ 300થી વધુ ગુનાને અંજામ આપ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ ગેંગે દેશના જુદા-જુદા રાજ્યોમાંથી ડિજિટલ એરેસ્ટ, પાર્ટ ટાઈમ જોબ અને ફાઈનાન્સિયલ ફ્રોડ જેવી વિવિધ મોડસ ઓપરેન્ડી દ્વારા કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ કરી.
કોણ છે આરોપી
- મહેન્દ્ર સોલંકી, રહે-મોરબી
- રૂપેન ભાટિયા, રહે-મોરબી
- રાકેશ લાણીયા, રહે-સુરેન્દ્રનગર
- રાકેશ દેકાવાડીયા, રહે-સુરેન્દ્રનગર
- વિજય ખાંભલ્યા, રહે-સુરત
- પંકજ કથિરીયા, રહે-સુરત/ સાવરકુંડલા
આ આરોપીના કબ્જામાંથી 12 મોબાઈલ ફોન અને બે સીમકાર્ડ મળી આવ્યા છે. સાથે ફોનની તપાસ કરતા 100થી વધુ બેંક એકાઉન્ટની વિગતો પણ મળી છે. જેના આધારે સિન્ડેકેટ આચરેલા 300થી વધુ ગુનાનો પર્દાફાશ થયો છે.
આ નેટવર્ક કેવી રીતે કામ કરતું હતું?
અધિકારીઓએ સમજાવ્યું કે "મ્યુલ એકાઉન્ટ" એ એક બેંક એકાઉન્ટ છે જેનો ઉપયોગ ગુનેગારો ગેરકાયદેસર ભંડોળ મેળવવા, ટ્રાન્સફર કરવા અથવા લોન્ડરિંગ કરવા માટે કરે છે. તેમાં એકાઉન્ટ ધારકની માહિતી હોઈ શકે છે અથવા ન પણ હોઈ શકે.
CID-ક્રાઈમની પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે તપાસકર્તાઓએ આરોપીઓ પાસેથી જપ્ત કરાયેલા મોબાઇલ ફોનમાંથી 100 થી વધુ "મ્યુલ" બેંક એકાઉન્ટ્સ વિશે માહિતી મેળવી હતી. આ વ્યક્તિઓએ વિવિધ રાજ્યોમાં કાર્યરત સાયબર ગુનેગારોને "મ્યુલ" બેંક એકાઉન્ટ્સ પૂરા પાડ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓએ આ કપટથી મેળવેલા પૈસા આંગડિયા (કેશ કુરિયર સેવા) અથવા ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રાન્સફર દ્વારા દુબઈ સ્થિત ક્રાઈમ સિન્ડિકેટને ટ્રાન્સફર કર્યા. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના "સમન્વય" પોર્ટલ પર આ એકાઉન્ટ માહિતીની સમીક્ષામાં જાણવા મળ્યું છે કે આ 100 બેંક એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ દેશભરમાં નોંધાયેલા 386 સાયબર ગુનાઓમાં થયો હતો.
આ ગુનાઓ આચરતા
- ડિજિટલ એરેસ્ટ
- ટાસ્ક ફ્રોડ
- રોકાણ છેતરપિંડી
- લોન છેતરપિંડી
- પાર્ટ-ટાઇમ નોકરી છેતરપિંડી
આ વિશે સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સના એસીપી સંજય કેસવાલાએ જણાવ્યું કે, આ સિન્ડિકેટ એક મોડસ ઓપરેન્ડી પર કામ કરતી હતી. આરોપી અલગ-અલગ બેંકોમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ખોલાવતા. આ ખાતામાં સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનેલા નાગરિકો પાસેથી ઠગાયેલા નાણાં જમા થતા હતા. આ નાણાંને ચેક વિડ્રોલ, ATM વિડ્રોલ,ઓનલાઈન એપ્સ અથવા ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા, રોકડ અથવા તો ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રૂપાંતિરતા કરતા હતા. ઝડપાયેલા આરોપીઓ સાયબર ઠગાઈથી મેળવેલા નાણા દુબઈમાં બેઠેલા સાયબર માફિયાઓ સુધી પહોંચાડતા હતા. આ બદલ આરોપીઓને પોતાનું કમિશન મળતું હતું. ઝડપાયેલા આરોપીમાંથી કેટલાક આરોપીએ પોતાના આર્થિક ફાયદા માટે લખતર APMCમાં પેઢી રજીસ્ટર કરીને દુકાન શરૂ કરી હતી,જેની આડમાં આ ગુનાહિત પ્રવૃતિને અંજામ આપતા હતા.
સાયબર ક્રાઈમ ક્યારે અંકુશમાં આવશે તે સૌથી મોટો સવાલ છે કેમ કે વર્ષ 2025ના જાન્યુઆરીથી સપ્ટેમ્બર સુધીના નવ જ મહિનામાં ગુજરાતના 1.42 લાખ લોકોને સાયબર ચીટિંગ કરતી ટોળકીઓએ ઠગાઈ માટે કોલ કર્યાં હતાં, જેમાંથી ઘણા લોકોએ નાણા ગુમાવ્યા છે તો ઘણા લોકોના પૈસા સાયબર ક્રાઈમે બચાવ્યા છે. પરંતુ સાયબર ક્રાઈમને કંટ્રોલમાં લેવું તે અતિ જરૂરી બન્યું છે.
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આ લોકો એપીએમસીમાં પેઢી ના નામે એકાઉન્ટ ખોલાવતા હતા. અગાઉ એનજીઓના નામે બેંક એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવતા હતા. એકાઉન્ટ ધારકો પર વિશ્વાસ નથી કરતા. ફ્રોડ અમાઉન્ટ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવવા બાબતે અગાઉથી નાણાં ઉઘરાવતા હતા.
