ગુજરાતના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ચર્ચાઓ વચ્ચે મોટા સમાચાર; રાજ્યપાલને લઈને આવેલા અહેવાલથી રાજકીય ગરમાવો!

Gandhinagar News: ગુજરાતના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણની ચર્ચાઓ વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત પ્રવાસ ટૂંકાવી શકે તેવી ચર્ચા. હિમાચલ પ્રદેશ અને હરિયાણાની મુલાકાતે છે રાજ્યપાલ. જલ્દી રાજ્યપાલ ગુજરાત પરત ફરી શકે. રાજ્યપાલ પરત ફરવાની ચર્ચાથી મંત્રી મંડળના ગઠનની ચર્ચાઓ તેજ થઈ. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ની મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ લગભગ ધનતેરસના દિવસે નિશ્ચિત.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:07 AM IST

ગુજરાતના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ચર્ચાઓ વચ્ચે મોટા સમાચાર; રાજ્યપાલને લઈને આવેલા અહેવાલથી રાજકીય ગરમાવો!

Gandhinagar News: ગુજરાતના રાજકારણમાં હાલમાં સૌથી વધુ ચર્ચા મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ લગભગ ધનતેરસના દિવસે નિશ્ચિત મનાઈ રહ્યું છે. જોકે, આ સમગ્ર ચર્ચા વચ્ચે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને લઈને આવેલા મોટા સમાચારથી રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે.

રાજ્યપાલના પ્રવાસને લઈને સસ્પેન્સ
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત હાલમાં હિમાચલ પ્રદેશ અને હરિયાણાના પ્રવાસે છે. ચર્ચા એવી છે કે તેઓ પોતાનો આ પ્રવાસ ટૂંકાવીને વહેલી તકે ગુજરાત પરત ફરી શકે છે. રાજ્યપાલના આ અચાનક પરત ફરવાની શક્યતાને પગલે મંત્રીમંડળના ગઠનની ચર્ચાઓ પણ તેજ થઈ ગઈ છે.

વર્તમાન કાર્યક્રમ અને વિસ્તરણની તારીખ
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતનો અગાઉથી નિયત કાર્યક્રમ જોઈએ તો, તેઓ 17 તારીખ સુધી ગુજરાત બહાર છે. તેઓ પોતાના વતન કુરુક્ષેત્રમાં 16 તારીખ સુધી રહેશે. એટલું જ નહીં, ગુજરાતના રાજ્યપાલની સાથે તેમની પાસે મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલનો પણ ચાર્જ હોવાથી 17 તારીખે મહારાષ્ટ્રમાં એક પૂર્વનિર્ધારિત કાર્યક્રમમાં ફરજિયાત હાજરી આપવાની છે.

વિસ્તરણ ક્યારે?
જો રાજ્યપાલનો પ્રવાસ ટૂંકાવવામાં ન આવે તો, મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ 18 તારીખ (ધનતેરસ) અથવા તેના પછીના દિવસોમાં શક્ય બને તેવી સંભાવના છે.

રાજ્યપાલનું મહત્વ
ગુજરાતમાં જ્યારે પણ નવી કેબિનેટનું ગઠન થાય છે, ત્યારે વર્તમાન મંત્રીઓ પૈકીના કેટલાક મંત્રીઓ રાજીનામું આપે છે અને નવા મંત્રીઓ રાજભવનમાં રાજ્યપાલ સમક્ષ શપથ લે છે. આ શિરસ્તો હોવાથી, રાજ્યપાલનું અચાનક પ્રવાસ ટૂંકાવીને પરત ફરવું એ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બન્યો છે. રાજ્યપાલની ઉપલબ્ધિ જ મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની તારીખ અને સમય નક્કી કરશે. હાલમાં ગાંધીનગરના રાજકીય કોરિડોરમાં કોણ મંત્રી પદ ગુમાવશે અને કોનો પ્રવેશ થશે તેની અટકળો તેજ બની છે. ધનતેરસના શુભ દિવસે ગુજરાતના મંત્રીમંડળનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થાય તેવી સંભાવના છે.

