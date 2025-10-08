Prev
Next

ગુજરાતની રાજનીતિના સૌથી મોટા સમાચાર; કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ સાથેની બેઠકમાં લેવાયો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

Gujarat Congress:  આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા લેવાયેલો આ નિર્ણયને કારણે હવે ત્રિ-પાંખિયો જંગ નિશ્ચિત બન્યો છે. કોંગ્રેસ પોતાના પારંપારિક ગઢો અને સંગઠન પર આધાર રાખીને ચૂંટણી લડશે, જ્યારે AAP પણ પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:15 AM IST

Trending Photos

ગુજરાતની રાજનીતિના સૌથી મોટા સમાચાર; કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ સાથેની બેઠકમાં લેવાયો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

Gujarat Congress: ગુજરાતની રાજનીતિમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અટકળોનો અંત આવ્યો છે, જેમાં હવે સ્પષ્ટ થયું છે કે કોંગ્રેસ પક્ષ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સાથે ગઠબંધન નહીં કરે. પ્રદેશ કોંગ્રેસની હાઈકમાન્ડ સાથેની બેઠકમાં આ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને કોંગ્રેસને એકલા હાથે ચૂંટણી લડવા માટે સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

AICCની સ્પષ્ટ સૂચના: 'એકલા હાથે લડો'
જોકે, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે (AICC) સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે કે કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી એકલા હાથે જ લડે. હાઈકમાન્ડનું માનવું છે કે કોંગ્રેસ પક્ષે પોતાના બળ પર ચૂંટણી લડીને સંગઠનને મજબૂત કરવું જોઈએ. આ નિર્ણય સાથે જ રાજ્યમાં કોંગ્રેસ અને AAP વચ્ચે ગઠબંધન થવાની શક્યતાઓ પર પૂર્ણવિરામ મુકાઈ ગયો છે.

હાઈકમાન્ડ સાથેની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય
ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓએ ગઈકાલે (જરૂરી માહિતી ઉમેરી શકાય) દિલ્લી ખાતે AICC (અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટી) સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસના સંગઠન અને આગામી ચૂંટણીની રણનીતિ પર મંથન કરવામાં આવ્યું હતું.

બેઠક દરમિયાન, કેટલાક નેતાઓ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સાથે ગઠબંધન કરવાની તરફેણમાં હતા. ખાસ કરીને મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારની બેઠકો પર ગઠબંધન કરવાની પેરવી કરવામાં આવી હતી. આદિવાસી વિસ્તારમાં યુવા નેતા ચૈતર વસાવાના વધતા પ્રભાવના કારણે કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓએ ચૂંટણીમાં ભાજપનો સામનો કરવા માટે ગઠબંધનની તરફદારી કરી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
CongressAAPaap-congress alliancegujarat congressGujarat By-ElectionCongress vote shareShaktisinh Gohil

Trending news