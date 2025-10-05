Prev
આ તારીખે વાવાઝોડું લેશે યુ-ટર્ન, 100 કિ.મીની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે પવન! 'શક્તિ' મામલે મોટા સમાચાર

Shakti Cyclone: હવામાન વિભાગ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલી નવીનતમ માહિતી અનુસાર અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલું 'શક્તિ' વાવાઝોડું હવે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાથી નોંધપાત્ર રીતે દૂર ફંટાઈ ગયું છે. હાલમાં આ વાવાઝોડું દ્વારકાથી લગભગ 640 કિલોમીટર પશ્ચિમ દિશામાં કેન્દ્રિત છે, જેના કારણે દ્વારકા જિલ્લા પરથી સંકટ ટળ્યું છે અને સ્થાનિક લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 05, 2025, 01:42 PM IST

Shakti Cyclone: વાવાઝોડાના સંભવિત ખતરાને કારણે તંત્ર દ્વારા જે સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા, તેનાથી હવે છૂટછાટ આપવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગોમતી ઘાટ પર સમુદ્રમાં ઊંચા મોજાં ઉછળતા જોવા મળતા હતા, તે હવે સંપૂર્ણપણે શાંત જોવા મળી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ સામાન્ય થતાં ગોમતી ઘાટ ખાતે શ્રદ્ધાળુઓ અને સામાન્ય માણસોની અવરજવર પુનઃ ચાલુ થઈ ગઈ છે.

જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ જણાવ્યું છે કે હવામાનની સ્થિતિ સુધરતા જનજીવન પૂર્વવત્ થઈ રહ્યું છે. જોકે, માછીમારોને હજી પણ દરિયામાં ન જવા માટેની સૂચનાઓનું પાલન કરવા જણાવાયું છે. શક્તિ વાવાઝોડાની દિશા ઓમાન તરફ ફંટાઈ જતાં દ્વારકા સહિત સમગ્ર ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં મોટી અસર થવાનો ભય ટળ્યો છે.

શક્તિ વાવાઝોડાને લઈ દ્વારકાના દરિયાનું રોદ્ર સ્વરૂપ સ્વરૂપ
ગુજરાત પર આવનાર સંભવિત વાવાઝોડા શક્તિને લઈ વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે ત્યારે ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો પોરબંદર જિલ્લો જામનગર જિલ્લો અને કચ્છ જિલ્લા પર આ શક્તિ વાવાઝોડું સીધો ટકરાય તેવી સંભાવના મોસમ વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. તંત્ર દ્વારા હાલ શક્તિ વાવાઝોડાને ધ્યાને લઈ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. 

પરિણામે ઓખા, સલાયા અને રૂપેણ બંદર પર મચ્છીમારો અડ્ડો જમાવી દીધો છે. વિવિધ બંદરો પર GMB દ્વારા મોસમ વિભાગની આગાહી અનુસાર ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દીધા છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને પણ દુર કરવામાં આવ્યા છે, જરૂર પડે લોકોનો સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવશે ત્યારે દ્વારકાના દરિયામાં ભયંકર કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે. 20થી 25 ફૂટ જેટલાં ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. 

દ્વારકા ખાતે આવતા પ્રવાસીઓને ગોમતી નદી કે દરિયામાં ન્હાવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે, જયારે તંત્ર દ્વારા ગોમતી નદી અને ભડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર તરફ પોલીસ બંધોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવાયો છે. હાલ દ્વારકાથી દૂર પશ્ચિમ દિશા ઓમાન તરફ ચકરાવત જઈ રહ્યું છે પણ તારીખ 6 ના રોજ દ્વારકા અને ગુજરાત તરફ દિશા બદલે તેવી સંભવના ભારતીય હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. 

આજની સ્થિતિએ દ્વારકાથી 600 km અરબી સાગરમાં શક્તિ વાવાઝોડું દૂર છે જ્યારે દર કલાકે 12 કિલોમીટર આગળ વધી ઓમાન તરફ જઈ રહ્યું છે ત્યારે તંત્ર દ્વારકા ઓખા અને સલાયા બંદર પર 3 નંબનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે.

