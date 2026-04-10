ચૂંટણીના ત્રણ મોટા પક્ષપલટુકાર : સવારે પક્ષપલટો, અને સાંજ પડતા ઘરવાપસી, બન્યા આયારામ ગયારામ

Gujarat Local Body Election 2026 : ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના આયારામ ગયારામની રાજનીતિ ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ છે. લોકપ્રતિનિધિ હવે રાજકીય દાવપેચ રમીને પોતાની જ પાર્ટીનું નાક દવાબી રહ્યાં છે. ચૂંટણી ટાંણે પક્ષપલટો કરવાનો હેતુ પોલિટિકલ પાવર વધારવાનો છે કે, પછી બીજું કોઈ કારણ હોઈ શકે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:02 AM IST
sthanik swarajya chutni : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ભાવનગરમાં રાજકીય ડ્રામા ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. કેટલાક નેતાઓ બપોરે બીજા પક્ષમાં જોડાય અને માત્ર ગણતરીના કલાકમાં જ સાંજે ફરી પોતાની પાર્ટીમાં આવી જાય છે. આ કારણે ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આયારામ ગયારામની રાજનીતિ ચરમસીમા પર જોવા મળી છે. કોણ છે આ નેતાઓ, જેઓ માત્ર ચાર-પાંચ કલાક બીજી પાર્ટીમાં લટાર મારીને પોતાની પાર્ટીમાં આવી જાય છે. આખરે તેમનો મનસુબો શું છે, જોઈએ.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને પગલે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી યાદી જાહેર કરીને પોતાના પત્તા ખોલી રહી છે. પોતાના ઉમેદવારાનું લિસ્ટ જાહેર કરી રહી છ. આ વચ્ચે કેટલાક નેતાઓ એવા છે, જેઓ પક્ષપલટા કરી રહ્યાં છે. પરંતું અહી પક્ષપલટાની સાથે આયારામ ગયારામની રાજનીતિ જોવા મળી રહી છે. સવારે પક્ષપલટો કરો અને સાંજે ઘરવાપસી કરો. આવા ત્રણ કિસ્સા એક અઠવાડિયાના ગાળામાં જોવા મળ્યા છે. 

બપોરે આપની ટિકિટ, સાંજે કોંગ્રેસમાં
સુરતમાં પણ આમ આદમી પાર્ટીમાં અજીબોગરીબ સ્થિતિ જોવા મળી. બપોરે આપ પાર્ટીએ ટિકિટ આપી અને સાંજે પ્રીતિ સાદરિયાએ રાજીનામું આપ્યું. જેને આમ આદમી પાર્ટીએ ટિકિટ આપી, તેણે આપ પાર્ટીમાં ગાબડું કર્યું. જોકે, અહીં ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, ટિકિટ મળ્યાના ગણતરીના કલાકો બાદ પ્રીતિ સાદરિયા 500 કાર્યકર્તાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. પ્રીતિ સાદડીયાએ આપ પાર્ટી વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયા પર એક ભડકતી પોસ્ટ મૂકી હતી. દિલ્હીથી આવેલા સહયોગીઓ અને પક્ષના બની બેઠેલા નોનસેન્સ હોદ્દેદારો ફક્ત ઉઘરાણામાં જ માને છે એવી પોસ્ટ કરી હતી. કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ વિપુલ ઉધના વાલા તેમજ અગ્રણીઓની હાજરીમાં તમામ કાર્યકર્તાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. 

આ પણ વાંચો :

 

હોંશે હોંશે કોંગ્રેસમાં ગયેલા સરપંચ, સાંજ પડતા પાછા ફર્યાં 
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ભાજપ કોંગ્રેસનું આયારામ ગયારામ ચાલું છે. સવારે પાટણવાવના સરપંચ હોંશે હોંશે કોંગ્રેસમાં જોડાયા અને રાત્રે ફરી ભાજપમાં ઘર વાપસી કરી. પાટણવાવ ગ્રામપંચાયતના સરપંચ કાનભાઈ સાવલિયાએ ફરી કેસરિયો ખેસ ધારણ કર્યો. દબાણને કારણે કોંગ્રેસમાં જોડાયો હતો તેવો કાનભાઈ સાવલિયાનો દાવો કર્યો. કોંગ્રેસમાં જોડાવાની મારી ભૂલ હતી. વડીલોએ મને ભૂલ સમજાવી જે મને સમજાઈ ગઈ એટલે ફરી પાછો ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો છે અને ભાજપને પૂરી તાકાતથી જીતાડી બતાવીશ. 

ભાજપ સાથે છેડો ફાડ્યાના 120 મિનિટમાં વાપસી
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે ત્યારે નેતાઓ માટે પક્ષ બદલવો એ જાણે રમત બની ગઈ છે. ત્યારે ભાવનગરમાં પણ આવો જ રાજકીય કિસ્સો બન્યો, જેણે સૌને ચોંકાવી દીધા છે. વોર્ડ નંબર ૩ ના પૂર્વ મહિલા કોર્પોરેટર સેજલબેન ગોહિલ બપોરે ગાજતેવાજતે કોંગ્રેસમાં જોડાયા અને સાંજ પડતા પડતા તો ફરી કેસરિયો ધારણ કરી લીધો! મહિલા કોર્પોરેટર સેજલબેન ગોહિલે બપોરે કોંગ્રેસની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભાજપ સાથે વિધિવત રીતે છેડો ફાડી કોંગ્રેસનો હાથ પકડ્યો હતો. આ સમયે તેમણે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું હતું કે, ભાજપમાં તેઓ સુરક્ષિત નથી અને બુટલેગરોના ત્રાસ સામે પક્ષે તેમને સાથ આપ્યો નથી.  ભાજપ સાથે છેડો ફાડ્યાના 120 મિનિટમાં જ સેજલબેને એવો તો 'યુ-ટર્ન' માર્યો કે કોંગ્રેસ ચોંકી ગઈ. કેમ કે બપોરે કોંગ્રેસનો હાથ પકડનારા સેજલબેન સાંજે કોંગ્રેસનો હાથ છોડીને ભાજપમાં જોડાઈ ગયા. તેમણે માત્ર પાર્ટી જ ન બદલી, પરંતુ પોતાના સૂર પણ બદલી નાંખ્યા. સેજલબેને દાવો કર્યો કે કોંગ્રેસ તેમને ભરમાવ્યા અને ભટકાવ્યા હતા. 
  
હવે સવાલ એ થાય છે કે શું કોઈ લોકપ્રતિનિધિ એટલા ભોળા હોઈ શકે કે ગણતરીની મિનિટોમાં જ પક્ષ બદલી નાખે. ચૂંટણી સમયે સિદ્ધાંતો કરતા સીટનું ગણિત વધુ મહત્વનું બની જાય છે. 

આ પણ વાંચો :

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

