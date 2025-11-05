Prev
ગુજરાતમાં શિયાળા અંગે સૌથી મોટી આગાહી! હવામાન વિભાગે આખી સિસ્ટમ જ પલટાવી દીધી!

Winter Prediction 2025 India: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ ભારતમાં "તીવ્ર ઠંડી" શિયાળાની અફવાઓ પર મોટું અપડેટ આપ્યું છે. શિયાળાની શરૂઆત પહેલા જ, દેશભરમાં "તીવ્ર ઠંડી" વિશે ચર્ચાઓ તીવ્ર બની ગઈ છે. જોકે, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આ બાબતે એક મોટી અપડેટ જાહેર કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:30 AM IST

Winter Prediction 2025 India: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ નવેમ્બરથી તીવ્ર ઠંડીની આશંકાને ફગાવી દીધી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ શિયાળો સામાન્ય રહેશે અને તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની શક્યતા નથી. લા નીના ઘટના નબળી છે, જ્યારે હિંદ મહાસાગર ડાયપોલ ધીમે ધીમે સામાન્ય થઈ રહ્યો છે.

IMD રિપોર્ટ અનુસાર, હાલમાં વિષુવવૃત્તીય પેસિફિક મહાસાગરમાં લા નીના સ્થિતિ યથાવત છે, પરંતુ તે ઘણું નબળું છે. દરમિયાન, હિંદ મહાસાગરમાં નકારાત્મક હિંદ મહાસાગર ડાયપોલ (IOD) જોવા મળી રહ્યો છે, જે આગામી મહિનાઓમાં ધીમે ધીમે સામાન્ય થશે. આ ફેરફારનો અર્થ એ છે કે દરિયાની સપાટીનું તાપમાન વધશે, જેની ભારતના હવામાન પર સંતુલિત અસર પડશે - ન તો ખૂબ ઠંડુ કે ન તો ખૂબ ગરમ.

IMD ના ડિરેક્ટર જનરલ ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે આ શિયાળો પાછલા વર્ષોની જેમ સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે. લા નીના ઘટના નબળું છે, તેથી આ વખતે ઠંડી અસામાન્ય રીતે તીવ્ર નહીં હોય. વિભાગના ડિરેક્ટર જનરલ, ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે આ શિયાળો સામાન્ય રહેશે, એટલે કે પાછલા વર્ષોની જેમ હાડકાં ઠંડક આપતી ઠંડી નહીં પડે. ભારતમાં આ શિયાળો ન તો ખૂબ કઠોર રહેશે કે ન તો ખૂબ હળવો રહેશે. દિવસનું તાપમાન થોડું ઘટશે, પરંતુ રાત પ્રમાણમાં ગરમ રહેશે. લા નીનાનું નબળું પડવું અને IODનું સામાન્યકરણ સંતુલિત હવામાન સુનિશ્ચિત કરશે. IMD એ લોકોને "તીવ્ર ઠંડી" ની અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવા અને ફક્ત સત્તાવાર હવામાન બુલેટિન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા વિનંતી કરી છે.

IMD ના જણાવ્યા અનુસાર, આ વખતે લા નીના ઘટના નબળું છે, તેથી દેશમાં ભારે ઠંડીની શક્યતા ઓછી છે. ડૉ. મહાપાત્રાએ કહ્યું, "અમારા હવામાન મોડેલ સૂચવે છે કે આ શિયાળો સામાન્ય રહેશે અને કોઈ ભારે ઠંડી નહીં પડે." વિભાગનો અંદાજ છે કે આ વર્ષે દિવસનું તાપમાન સામાન્ય કરતા થોડું ઓછું અને રાત્રિનું તાપમાન સામાન્ય કરતા થોડું વધારે રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે દિલ્હી, હરિયાણા અને રાજસ્થાન જેવા વિસ્તારોમાં રાત ઠંડી રહેશે, પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં કોઈ તીવ્ર ઠંડી નહીં પડે.

શિયાળો મધ્યમ રહેશે: નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
સ્કાયમેટ વેધરના ઉપપ્રમુખ (હવામાન અને આબોહવા પરિવર્તન) મહેશ પલાવતે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ (2021, 2022, 2023) માં 'ટ્રિપલ ડિપ લા નીના' સ્થિતિ હતી, છતાં દેશમાં ભારે ઠંડીનો અનુભવ થયો નથી. તેમણે કહ્યું કે લા નીના અને ઠંડી વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ નથી. આ વખતે, જ્યારે પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, ત્યારે તેઓ પર્વતોમાંથી ઠંડા પવનોના પ્રવાહને મર્યાદિત કરશે. આ લઘુત્તમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો અટકાવશે, અને શિયાળો સામાન્ય રહેશે.

ઓક્ટોબરમાં રેકોર્ડ વરસાદ
હવામાન વિભાગે એ પણ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઓક્ટોબર 2025 છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ વરસાદી મહિનાઓમાંનો એક હતો. સરેરાશ 112.2 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે 2001 પછીનો બીજો સૌથી વધુ છે. આ મહિનામાં 236 ભારે વરસાદ અને 45 અત્યંત ભારે વરસાદ પડ્યો. આ ઘટનાઓ બિહાર, ઉત્તર બંગાળ, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ જેવા રાજ્યોને સૌથી વધુ અસર કરશે. નિષ્ણાતોના મતે, દરિયાની સપાટીના વધતા તાપમાને ચોમાસાની પાછી ખેંચવામાં વિલંબ કર્યો અને વરસાદની તીવ્રતામાં વધારો કર્યો.
 

