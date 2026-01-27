Prev
ગામ લોકોએ ચૂકવ્યું ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ દાતા મેક દાદાનું ઋણ, જીવતેજીવ બનાવી પ્રતિમા

NRI Statue In Village : આણંદમાં ભામાશા તરીકે ઓળખાતા મહેન્દ્ર પટેલ ઉર્ફે મેક દાદાની હયાતીમાં જ 26 ફૂટ ઉંચી પ્રતિમાનું લોકાર્પણ કરાયું, તાજેતરમાં જ તેઓએ શૈક્ષણિક સંકુલ માટે 100 કરોડના દાનની જાહેરાત કરી હતી   

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:53 AM IST

ગામ લોકોએ ચૂકવ્યું ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ દાતા મેક દાદાનું ઋણ, જીવતેજીવ બનાવી પ્રતિમા

Anand News બુરહાન પઠાણ/આણંદ : આણંદ જિલ્લાના બોરસદના નિસરાયા ગામના વિકાસ માટે 100 કરોડના દાનની ફિક્સ ડિપોઝિટ કરનાર દાતા ભામાશા NRI મેક દાદા ઉર્ફે મેક પટેલનું ઋણ અદા કરવા માટે ગ્રામજનો દ્વારા નિર્મિત મેકદાદાની 26 ફૂટ ઉંચી પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જીવતેજીવ મેક દાદાનું ગામવાસીઓએ પૂતળુ બનાવીને તેમનું ઋણ ચૂકવ્યું. 

આ પ્રસંગે નિસરાયા ગામના અગ્રણી વિજયસિંહ રાજના બોરસદ સ્થિત નિવાસ સ્થાનેથી મેકદાદાની વિશાળ સ્વાગત રેલી યોજાઈ હતી, જેમાં મેકદાદાની સાથે અમેરિકાથી આવેલા તેમના પરિવારજનો પણ જોડાયા હતા. રેલી નિસરાયા ગામમાં પહોચતા અહીંયા મેકદાદાની 26 ફૂટ ઉંચી પૂર્ણ કદની પ્રતિમા પર હેલિકોપ્ટરથી પુષ્પવર્ષા કરાયા બાદ પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, કેબિનેટ મંત્રી રમણસિંહ સોલંકી, રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કમલેશ પટેલ સહિત મહાનુભાવોના હસ્તે પ્રતિમાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું

આ પ્રસંગે ભાવનગરના યુવરાજ જયવીરરાજસિંહ, પદ્મશ્રી સ્વામી સચ્ચિદાનંદ,જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સંજય પટેલ સહિત મહાનુભાવોએ મેકદાદાનું સન્માન કર્યું હતું. તો આ કાર્યક્રમમાં ગામમાંથી લગ્ન કરી અન્ય ગામની સાસરીમાં ગયેલી તમામ દીકરીઓ અને જમાઈઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેઓને મેકદાદાએ દીકરી અને જમાઈને ભેટ આપી સન્માન કર્યું હતું

મેકદાદાએ કહ્યું હતું કે ગામમાં એક પણ ઘર વીજળી વગર નહીં હોય, તમામ ઘર પર સોલાર લગાવવામાં આવશે, અને એક પણ મકાન કાચું નહીં હોય તે માટે તમામ પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. 

કોણ છે મેક પટેલ ઉર્ફે મેક દાદા
મેક પટેલના પિતા 'નેતાજી' ઉપનામથી લોકપ્રિય હતા. નિસરાયા ગામના મેક પટેલના પિતા ચતુરભાઈ પટેલ સમગ્ર બોરસદ પંથકમાં જાહેર ક્ષેત્રની પ્રજાપ્રિય કામગીરીને કારણે 'નેતાજી' ઉપનામથી લોકપ્રિય હતા. મોરનાં ઈંડાં ચીતરવા ન પડે તે યુક્તિ અનુસાર તેમના પુત્ર મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉર્ફે મેક પટેલ પણ લોકહિતનાં કાર્યો માટે ઉદારતાથી સખાવત કરે છે. આ કારણે આ વિસ્તારમાં તેઓ ભામાશા તરીકે પ્રખ્યાત છે. 

NRI મેક દાદાએ વતન નિસરાયામાં કર્યું મહાદાન
આણંદ જિલ્લાના બોરસદ તાલુકાના નિસરાયા ગામના વતની મહેન્દ્ર પટેલ વર્ષો અગાઉ સ્નાતક સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી વધુ અભ્યાસઅર્થે અમેરિકા ગયા હતા. જ્યાં તેઓ મેક પટેલ (મેક દાદા) ના નામે ઓળખાય છે. અદમ્ય સાહસ અને પુરુષાર્થથી ખૂબ ધન-વૈભવ હાંસલ કર્યો અને હાલ 65 વર્ષ બાદ માતૃભૂમિનું ઋણ અદા કરે છે. તેઓએ અહીં એક અત્યાધુનિક શૈક્ષણિક સંકુલ ઊભું કરવા માટે રૂ.100 કરોડનું દાન આપવાની તેમણે જાહેરાત કરી છે. જે સમગ્ર ચરોતર જ નહીં, પરંતુ રાજ્યના ઇતિહાસમાં એક વ્યક્તિ થકી ચોક્કસ ઉદેશ્ય માટે થતું આ સૌથી મોટું વ્યક્તિગત દાન હશે.

NRI મેક દાદાએ વતન નિસરાયામાં કર્યું મહાદાન
65 વર્ષ બાદ તેઓ પોતાના વતન નિસરાયા ગામના વિકાસ માટે અને ગ્રામજનોને પાયાની સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે કરોડો રૂપિયાનું દાન કરી માતૃભૂમિનું ઋણ અદા કરી રહ્યા છે. એનઆરઆઈ મહેન્દ્ર પટેલ (મેક દાદા) દ્વારા ઘરવિહોણા 100 પરિવારો માટે આશરે 3 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે પાકા મકાનોનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.

