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બર્થ-ડે પાર્ટી કે દારૂની મહેફિલ? સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનથી થોડે જ દૂર ઉડ્યા દારૂબંધીના ધજાગરા, સાથે રમાતી હતી વિચિત્ર ગેમ

Surat Birthday Party Raid: ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પણ સુરતમાં સામે આવેલા દ્રશ્યો દારૂબંધીના દાવા સામે ગંભીર સવાલો ઉભા કરે છે. પોલીસ સ્ટેશનથી માત્ર 300 મીટર અને વ્યસનમુક્તિ કેન્દ્રથી માત્ર 50 મીટરના અંતરે બર્થ-ડે પાર્ટીના નામે દારૂની મહેફિલ જામી હતી. પોલીસે દરોડો પાડતા 22 યુવક-યુવતીઓ ઝડપાયા. માત્ર દારૂ જ નહીં, દારૂ પીવા માટે ખાસ ગેમ્સ પણ રમાતી હતી. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 15, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:25 PM IST
બર્થ-ડે પાર્ટી કે દારૂની મહેફિલ? સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનથી થોડે જ દૂર ઉડ્યા દારૂબંધીના ધજાગરા, સાથે રમાતી હતી વિચિત્ર ગેમ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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