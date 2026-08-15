/બર્થ-ડે પાર્ટી કે દારૂની મહેફિલ? સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનથી થોડે જ દૂર ઉડ્યા દારૂબંધીના ધજાગરા, સાથે રમાતી હતી વિચિત્ર ગેમ

Surat Birthday Party Raid: ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધીના દાવા અને બીજી તરફ સુરતના ડુમસ વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ દારૂની પાર્ટી ચાલી રહી હતી. પોલીસ સ્ટેશનથી માત્ર 300 મીટરના અંતરે આવેલા 'બાપુજીની વાડી' ફાર્મહાઉસમાં બર્થ-ડે પાર્ટીના બહાને દારૂની મહેફિલ જામી હતી. એટલું જ નહીં, વ્યસનમુક્તિ કેન્દ્રથી માત્ર 50 મીટરના અંતરે આ પાર્ટી ચાલી રહી હતી. રાત્રે અઢી વાગ્યે પોલીસે દરોડો પાડતા આખી હકીકત સામે આવી.
યુવતીનો બર્થ-ડે પાર્ટીમાં દારૂની રેલમછેલ
પોલીસે સ્થળ પરથી કુલ 22 લોકોને ઝડપી પાડ્યા. જેમાં 8 મહિલાઓ અને 14 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, રિદ્ધિ ઝરીવાલા નામની યુવતીનો બર્થ-ડે ઉજવવા માટે અલથાણ, વેસુ અને પાલ સહિતના વિસ્તારોમાંથી મિત્રમંડળ અહીં ભેગું થયું હતું. ઝડપાયેલા લોકોમાં કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ, ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતા યુવાનો તેમજ નોકરીની શોધમાં રહેલા લોકોનો પણ સમાવેશ થતો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
'CARD ROULET' નામનો ગેમ ચાર્ટ મળ્યો
પરંતુ આ પાર્ટીની સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ હતી કે, દારૂ પીવાને મનોરંજન સાથે જોડતી ખાસ ડ્રિંકિંગ ગેમ્સ રમાતી હતી. પોલીસને સ્થળ પરથી 'CARD ROULET' નામનો ગેમ ચાર્ટ મળ્યો. જેમાં પત્તાના નંબર પ્રમાણે કોને દારૂ પીવો અને કોને શોટ લેવડાવવો તેના નિયમો બનાવવામાં આવ્યા હતા.
આ ઉપરાંત 'BLACK OUT' નામની ડ્રિંકિંગ બોર્ડ ગેમ અને 'SHOTS AND LADDERS' નામની ગેમ પણ મળી આવી. જેમાં 'Take a Shot', 'Finish Your Drink', 'Guys Drink', 'Ladies Drink' અને 'Truth or Dare' જેવા ટાસ્ક દ્વારા દારૂના સેવનને રમતનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું.
1 કરોડ 4 લાખ 67 હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત
દરોડા દરમિયાન પોલીસે વિદેશી દારૂની બોટલો, બિયરના ટીન સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. સાથે જ 98 લાખ રૂપિયાની કિંમતની 9 લક્ઝુરિયસ કાર અને 6 લાખ 67 હજાર રૂપિયાના 24 મોબાઇલ ફોન પણ કબજે કર્યા. પોલીસે કુલ મળીને એક કરોડ ચાર લાખ 67 હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ક્યાંથી આવ્યો દારૂનો જથ્થો?
ડુમસ પોલીસે તમામ 22 આરોપીઓ સામે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હવે તપાસનો કેન્દ્રબિંદુ છે કે, પાર્ટીનું આયોજન કોણે કર્યું? ફાર્મહાઉસ કોણે બુક કરાવ્યું? અને સૌથી મોટો સવાલ દારૂનો જથ્થો આવ્યો ક્યાંથી?
એક તરફ ગુજરાતમાં દારૂબંધીના કડક કાયદાનો દાવો અને બીજી તરફ પોલીસ સ્ટેશનની નજીક જ આવી પાર્ટી. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તપાસ માત્ર પાર્ટીમાં હાજર લોકો સુધી સીમિત રહે છે કે પછી દારૂના સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચે છે. પોલીસ સ્ટેશન અને વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રથી આટલા નજીક બિન્દાસ્ત રીતે દારૂની મહેફિલ યોજાતા સમગ્ર બનાવે સુરતના પાર્ટી કલ્ચર અને ફાર્મ હાઉસમાં થતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે પણ સવાલો ઊભા કર્યા છે.