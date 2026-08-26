/રક્ષાબંધન પૂર્વે મોંઘવારીનો ડંખ: ખાંડ અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ મોંઘા થતાં મીઠાઈઓ ભાવમાં કિલોએ ₹40 થી ₹70 સુધીનો વધારો

રક્ષાબંધનનો તહેવાર નજીક છે... ભાઈ-બહેનના પ્રેમમાં મીઠાઈ ખવડાવવાની પરંપરા છે... પરંતુ આ વખતે આ મીઠાશ પર મોંઘવારીનો કડવો સ્વાદ ચઢ્યો છે. ખાંડના ભાવ વધ્યા... ડ્રાયફ્રુટ મોંઘા થયા... અને હવે તેની સીધી અસર મીઠાઈના ભાવ પર પડી છે. માવાની મીઠાઈ કિલોએ 40 રૂપિયા તો ડ્રાયફ્રુટની મીઠાઈ કિલોએ 70 રૂપિયા સુધી મોંઘી થઈ છે. એટલે તહેવારની ખુશી વચ્ચે હવે ખિસ્સા પર ભાર વધવાનો છે. જુઓ આ ખાસ અહેવાલ....
મીઠાઈની દુકાનો પર ભીડ... રક્ષાબંધનની ખરીદીનો માહોલ...પણ આ ભીડ વચ્ચે મોંઘવારીનો ડંખ પણ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. ખાંડના ભાવ વધ્યા...ડ્રાયફ્રુટના ભાવ વધ્યા...અને હવે મીઠાઈના ભાવ વધવાની પણ તડામાર તૈયારી...
ડ્રાયફ્રુટના ભાવમાં 100થી લઈને 500 રૂપિયા સુધીનો વધારો થયો છે. અમેરિકી બદામનો કિલો ભાવ હવે 1080 રૂપિયા...અમેરિકી પિસ્તા 1680 રૂપિયા...ઈરાની મામરો બદામ 2400 રૂપિયા...ઈરાની પિસ્તા 2700 રૂપિયા...અને કેરળથી આવતી ઈલાયચીનો ભાવ પણ કિલોના 5500 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે.
ડ્રાયફ્રૂટનો શું ભાવ?
અમેરિકી બદામ 1080 રૂપિયા 1 KG
અમેરિકી પિસ્તા 1680 રૂપિયા 1 KG
ઈરાની મામરો બદામ 2400 રૂપિયા 1 KG
ઈરાની પિસ્તા 2700 રૂપિયા 1 KG
ઈલાયચી કિલોના 5500 રૂપિયા 1 KG
મીઠાઈના ભાવમાં કિલોએ અંદાજે 70 રૂપિયા સુધીનો વધારો
ડ્રાયફ્રુટ મોંઘા થતાં તેની સીધી અસર ડ્રાયફ્રુટવાળી મીઠાઈ પર પડી છે. વડોદરામાં આવી મીઠાઈના ભાવમાં કિલોએ અંદાજે 70 રૂપિયા સુધીનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તો માવાની મીઠાઈ પણ મોંઘી થઈ છે... કિલોએ 40 રૂપિયા સુધીનો વધારો થયો છે...
એટલે હવે તહેવારની ખરીદીમાં પણ ગ્રાહકોને ગણતરી કરવી પડશે. એક તરફ પરિવાર માટે મીઠાઈ લેવાની પરંપરા...બીજી તરફ વધતું બજેટ...અને એટલે જ ગ્રાહકો પણ હવે ઓછી માત્રામાં ખરીદી કરવાનો રસ્તો અપનાવી રહ્યા છે.
વડોદરા મીઠાઈ ફરસાણ એસોસિએશને રક્ષાબંધન બાદ ભાવવધારો લાગુ કરવાની સલાહ આપી છે. એટલે કે, તહેવાર પૂરો થાય ત્યાર બાદ મીઠાઈ વધુ મોંઘી થવાની શક્યતા છે.
રક્ષાબંધન પર ભાઈ-બહેનના સંબંધમાં મીઠાશ તો રહેશે... પરંતુ મીઠાઈની થાળીમાં હવે મોંઘવારીનો સ્વાદ પણ જોવા મળશે. ખાંડથી લઈને ડ્રાયફ્રુટ સુધી વધેલા ભાવનો બોજ આખરે ગ્રાહકના ખિસ્સા પર જ પડશે. સવાલ એ છે કે તહેવારોની આ સીઝનમાં મોંઘવારીથી જનતાને રાહત ક્યારે મળશે?