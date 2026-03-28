ગુજરાતનો આ રિંગરોડ 7 વર્ષે પણ હજી પૂરો નથી થયો! વિકાસના દાવા વચ્ચે કડવી હકીકત
Bhavnagar Ring Road : ગુજરાતમાં વિકાસના મોટા મોટા દાવાઓ વચ્ચે એક કડવી હકીકત સામે આવી રહી છે. વિકાસના કામો થાય છે, પરંતુ સમયસર પૂરાં થવા માટે જાણે સંઘર્ષ કરે છે, અને આ સંઘર્ષનો ભોગ બને છે સામાન્ય જનતા. ભાવનગર શહેરનો એકમાત્ર રિંગરોડ, જે છેલ્લા 5 વર્ષથી બની રહ્યો છે. રોડનું કામ પૂર્ણ થતું જ નથી જેના કારણે પ્રજા પરેશાન છે. ત્યારે જુઓ તંત્રના પાપે અધૂરી કામગીરી અને પરેશાન પ્રજાનો આ અહેવાલ...
- ભાવનગરનો રિંગરોડ શહેર માટે લાઇફલાઇન સમાન માનવામાં આવે છે
- પરંતુ હાલ આ રોડ બની ગયો છે જનતા માટે મુશ્કેલીનો માર્ગ
- એક જ બાજુના રોડ પર બન્ને તરફનો ટ્રાફિક, અને તેમાં પણ ભારે વાહનોની અવરજવર
- ઉડતી ધૂળ, અકસ્માતનો સતત ભય... રાહદારીઓ માટે આ રસ્તો હવે ખતરનાક બન્યો
Bhavnagar News નવનીત દલવાડી/ભાવનગર : ભાવનગર શહેરમાં અતિશય મંદગતિએ ચાલતા વિકાસકામો ને લઈને પ્રજા ભારે પરેશાન થઈ રહી છે, શહેરના એકમાત્ર રિંગરોડની કામગીરી પાંચ વર્ષ કરતા વધુ સમય વિતવા છતાં પણ પૂર્ણ નથી થઈ, નવાબંદરથી એરપોર્ટ, મંત્રેસ કોમ્પલેક્ષ અને ત્યાંથી સીદસર, વરતેજ સુધીના આઉટર રિંગરોડનું કામ ચાલી રહ્યું છે, રોડ બનાવવા માટે ખાડા તો ખોદયા, પરંતુ વર્ષ વિતવા છતાં એક તરફનો રોડ હજુપણ અધૂરો રહેતા બંધ પડેલા રોડ બાજુની અનેક સોસાયટીના લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે, જેથી હવે સત્વરે રોડ બનાવવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.
- ભાવનગર મહાનગરના રિંગરોડના, નવા બંદરથી એરપોર્ટ, મંત્રેસ કોમ્પ્લેક્ષથી લઈને સીદસર અને વરતેજ સુધીનો આ માર્ગ
- જે શહેર માટે લાઇફલાઇન સમાન માનવામાં આવે છે. પરંતુ હાલ આ રોડ બની ગયો છે જનતા માટે મુશ્કેલીનો માર્ગ
- રોડ બનાવવા માટે ખાડા તો ખોદી નાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી એક બાજુનો રોડ પણ સંપૂર્ણ તૈયાર થયો નથી
- ઝિકઝેક પદ્ધતિથી ખોદાયેલો રસ્તો હવે જોખમનો ખાડો બની ગયો છે
- રોડની બન્ને બાજુ અનેક સોસાયટીઓ અને હજારો લોકોનો વસવાટ, અને એ લોકો આજે રોજિંદી જિંદગીમાં ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે
- ઘણા રહીશો પોતાના વાહનો ઘરે લઈ જઈ શકતા નથી, વાહનો રોડ પર મૂકી પગપાળા જવું પડે છે
રિંગરોડની કામગીરી આશરે 7 વર્ષ પૂર્વે શરૂ કરાઈ હતી
ભાવનગરમાં ચૂંટણી લંબાતા વહીવટદાર શાશન અમલમાં આવ્યું છે, પરંતુ ધીમીગતિએ ચાલતા એકપણ કામમાં કોઈ જ ઝડપ જોવા મળતી નથી, શહેરના એકમાત્ર રિંગરોડની કામગીરી આશરે 7 વર્ષ પૂર્વે શરૂ કરવામાં આવી હતી, અગાઉ પૂર્વ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જીત મેળવ્યા બાદ તત્કાલીન ધારાસભ્ય વિભાવરીબેન દવેએ આ રિંગરોડની કામગીરી ઝડપી ગતિએ પૂર્ણ કરવા સૂચના આપી હતી, જોકે તેમનો કાર્યકાળ તો પૂર્ણ થયો. પરંતુ રિંગરોડ તો અધૂરો જ રહ્યો, એ બાદ તબક્કાવાર શાસકો દ્વારા ટેન્ડર ફાળવાયેલ કોન્ટ્રાક્ટરને રીંગરોડનું કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા અનેકવાર સૂચનાઓ આપી તેમ છતાં પેધી ગયેલા કોન્ટ્રાકટર દ્વારા રોડ બનાવવાની કામગીરી તો બાજુ એ રહી રોડ પરના ખાડા પૂરવાની પણ તસ્દી ના લીધી. લોકોની પરેશાની ધ્યાને લઈને અગાઉના કમિશનર ઉપાધ્યાય દ્વારા માર્ગ મકાન વિભાગ હસ્તક આવતા આ રોડની કામગીરી મહાનગરપાલિકા હસ્તક લેવામાં આવી, પરંતુ થોડા સમયમાં કમિશનર ઉપાધ્યાયની અન્ય જિલ્લામાં બદલી થતા પરિસ્થિતિ ફરી જૈસે થે જેવી થઈ છે.
એકબીજાને કામની ખો આપતા સરકારી વિભાગ
ભાવનગરના સર્વાંગી વિકાસને ધ્યાને લઈ શહેરના નવાબંદરથી એરપોર્ટ, મંત્રેશ કોમ્પલેક્ષ, ટોપ3 સર્કલ અને ત્યાંથી સીદસર વરતેજ સુધીના આઉટર રિંગરોડનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ વર્ષો સુધી કોન્ટ્રાકટર દ્વારા કામગીરી હાથ પર નહીં લેવાતા, જિલ્લા માર્ગ મકાન વિભાગ હસ્તકનો આ રોડ મહાનગરપાલિકા હસ્તક લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એક વર્ષ પૂર્વે આ રોડ બનાવવા માટે ફરી ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરી કામ એજન્સી ને સોંપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એજન્સી દ્વારા નવો રોડ બનાવવા માટે ઝિકઝાક પધ્ધતિથી રોડ ખોદી નાખવામાં આવ્યો હતો, અને આરસીસી રોડ બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ખૂબ જ ધીમીગતિએ ચાલતા આ રીંગરોડનું કામ એક વર્ષ પૂરું થયું હોવા છતાં પૂર્ણ નથી થયું.
રોડ એવો કે શરીરનો દુખાવો થઈ જાય
છેલ્લા એક વર્ષથી ખોદી નાખવામાં આવેલા રોડનું કામ પૂર્ણ કરવામાં તંત્ર જાણે આંખ આડા કાન કરી રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, જે બાજુના રોડ ને ખોદવામાં આવ્યો છે, એ તરફ રહેતા રહીશો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે, ઘણા રહીશોને પોતાના વાહનો બહાર રોડ પર મૂકી ઘરે જવું પડે છે, કેટલાક રહીશો તો પોતાના વાહનો બહાર લઈ જઈ શકતા નથી, સૌથી વધુ તકલીફ સિનિયર સિટીઝનોને ભોગવવી પડી રહી છે. ઉંમરના કારણે પગ કામ કરતા ના હોય એવા વડીલો રીક્ષા ઘર સુધી નહીં આવી શકતા અસહ્ય દુઃખાવા સાથે ફરી ફરીને ચાલીને ઘર સુધી જવા મજબૂર બન્યા છે, માત્ર એક તરફના રોડ પર બંને બાજુની અવર જવર હોય તેમજ ભારે લોડીંગ વાહનો પૂરપાટ ઝડપે સામે આવતા હોય સતત ઉડતી ધૂળની ડમરી અને અકસ્માત થવાના ભયના કારણે રાહદારીઓ પણ ભારે પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે, ત્યારે વહેલી તકે આ રોડની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી સ્થાનિકોની માંગ છે.
ચોમાસા પહેલા થઈ જશે - સિટી એન્જિનિયર
રિંગરોડની ધીમી કામગીરીનો મહાનગરપાલિકાના અધિકારીએ પણ સ્વીકાર કર્યો હતો. ભાવનગર મહાનસગપાલિકાના ઈન્ચાર્જ સિટી એન્જિનિયર રવિરાજસિંહ લીંબોલાએ કહ્યું કે, આ રોડ ખાસ પિક્યુસી પધ્ધતિથી બની રહ્યો છે, જેમાં શરૂઆતમાં એજન્સીઓના કારણે કામમાં મોડું થયું છે, જેમાં બોક્સ કન્વર્ટ સહિતનું કામ હજુ બાકી છે, મોટાભાગનો એક તરફનો રોડ પૂરો કર્યો છે, કુલ મળી 50 ટકા જેટલું કામ થયું છે, પરંતુ થોડા પ્રશ્નોના કારણે કામમાં વાર લાગી છે, ત્યારે ચોમાસા પૂર્વે ડીવાઈડર સહિતની કામગીરી અમે પૂરી કરી લગભગ જૂન જુલાઈ સુધીમાં આ રોડની સુવિધા લોકોને મળી જશે.
મહાનગરપાલિકાના અધિકારી સ્વીકારી રહ્યા છે. કે કામ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. પીક્યુસી પદ્ધતિથી રોડ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, કેટલાક ટેકનિકલ અને એજન્સીના પ્રશ્નોને કારણે વિલંબ થયો છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે, શું આ વખતે વચનો પર જ કામ અટકી જશે કે ખરેખર લોકોને રાહત મળશે?
