'ગઝનવી કરતા પણ વધુ નફરત નહેરુના મનમાં હતી', સોમનાથ મંદિર મુદ્દે ભાજપના પંડિત નહેરુ પર આકરા પ્રહાર

Somnath Temple Politics:ભાજપના પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ બુધવારે સોમનાથ મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર બાબતે દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુના વલણની આકરી ટીકા કરી છે. ત્રિવેદીએ આરોપ કર્યો કે મહમૂદ ગઝનવી અને અલાઉદ્દીન ખિલજી જેવા આક્રમણકારોએ તો મંદિરને ભૌતિક રીતે જ લૂંટ્યું હતું, પરંતુ નહેરુના મનમાં ભગવાન સોમનાથ માટે સૌથી વધુ ઘૃણા હતી. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક પોસ્ટમાં સુધાંશુ ત્રિવેદીએ નહેરુ દ્વારા કથિત રીતે પાકિસ્તાનના તત્કાલીન વડાપ્રધાન લિયાકત અલી ખાનને લખાયેલા એક પત્રને શેર કર્યો. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:20 AM IST

Somnath Temple Politics: ભારતીય જનતા પાર્ટીએ દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ પર સોમનાથ મંદિરના જીર્ણોદ્ધારને લઈને ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ દસ્તાવેજો જાહેર કરીને દાવો કર્યો છે કે નહેરુના મનમાં સોમનાથ મંદિર પ્રત્યે અત્યંત ઘૃણા હતી અને તેમણે પડોશી દેશને ખુશ કરવા માટે ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને ઓછો આંક્યો હતો.

આક્રમણકારો કરતા પણ વધુ નફરતનો આરોપ
સુધાંશુ ત્રિવેદીએ બુધવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, ઇતિહાસમાં મહમૂદ ગઝનવી અને અલાઉદ્દીન ખિલજી જેવા આક્રમણકારોએ સોમનાથ મંદિરને અનેકવાર લૂંટ્યું અને તેને ભૌતિક રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. પરંતુ, પંડિત નહેરુનું વલણ તેનાથી પણ વધુ નુકસાનકારક હતું. ત્રિવેદીના મતે, નહેરુના મનમાં ભગવાન સોમનાથ માટે ભૌતિક નુકસાન કરતા પણ વધુ ઊંડી નફરત અને ઘૃણા ભરેલી હતી.

લિયાકત અલી ખાનને લખેલો પત્ર બન્યો ચર્ચાનું કેન્દ્ર
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પત્ર શેર કરતા ભાજપના નેતાએ સનસનાટીભર્યો દાવો કર્યો છે. આ પત્ર પંડિત નહેરુએ પાકિસ્તાનના તત્કાલીન વડાપ્રધાન લિયાકત અલી ખાનને લખ્યો હોવાનું કહેવાય છે. પત્રમાં નહેરુએ ખાનને 'પ્રિય નવાબજાદા' કહીને સંબોધ્યા હતા. નહેરુએ સોમનાથના ઐતિહાસિક દરવાજાની કથાને આ પત્રમાં સંપૂર્ણપણે ખોટી અને કપોળકલ્પિત ગણાવી હતી. ભાજપનો તર્ક છે કે પાકિસ્તાનના દુષ્પ્રચાર સામે લડવાને બદલે નહેરુએ તેમને ખુશ રાખવા માટે હિંદુ ગૌરવના પ્રતીકોને નબળા પાડ્યા હતા.

સુધાંશુ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે "આ પત્ર એક પ્રકારનું બૌદ્ધિક આત્મસમર્પણ હતું. નહેરુએ ભારતના સભ્યતાગત વારસાની રક્ષા કરવાના બદલે મંદિરના પુનર્નિર્માણને ઓછું મહત્ત્વ આપવાની કોશિશ કરી હતી."

પુનર્નિર્માણનો વિરોધ
ભાજપે ફરી એકવાર એ વાત પર ભાર મૂક્યો છે કે પંડિત નહેરુ સોમનાથ મંદિરના પુનર્નિર્માણના સખત વિરોધી હતા. જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને કે.એમ. મુનશી મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર માટે મક્કમ હતા, ત્યારે નહેરુએ તેને 'હિંદુ પુનરુત્થાનવાદ' ગણાવીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ત્રિવેદીએ દાવો કર્યો કે નહેરુએ માત્ર પ્રોટોકોલ ખાતર જ નહીં, પરંતુ વૈચારિક વિરોધને કારણે રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્ર પ્રસાદને પણ મંદિરના ઉદ્ઘાટનમાં જતાં રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ભાજપનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય
આ દસ્તાવેજો જાહેર કરીને ભાજપ એ સાબિત કરવા માંગે છે કે કોંગ્રેસની વિચારધારા હંમેશાથી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પ્રતીકોની વિરુદ્ધ રહી છે. આગામી સમયમાં આ મુદ્દો રાજકીય ગલિયારાઓમાં વધુ ગરમાય તેવી શક્યતા છે.

