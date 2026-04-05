સૌરાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસે ભાજપમાં સૌથી મોટું ગાબડું પાડ્યું! ભાજપના વર્ષો જૂના સાથી સુનીલ રાઠોડ કોંગ્રેસમાં જોડાયા, પૂર્વ ધારાસભ્ય જેઠા સોલંકીએ પણ કોંગ્રેસને ટેકો કર્યો જાહેર

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratસૌરાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસે ભાજપમાં સૌથી મોટું ગાબડું પાડ્યું! ભાજપના વર્ષો જૂના સાથી સુનીલ રાઠોડ કોંગ્રેસમાં જોડાયા, પૂર્વ ધારાસભ્ય જેઠા સોલંકીએ પણ કોંગ્રેસને ટેકો કર્યો જાહેર

Gujarat Local Body Election : ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં રાજકીય ગરમાવો વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને કોડીનાર તાલુકાના સિંધાજ ગામે યોજાયેલી કોંગ્રેસની બેઠક બાદ ભાજપમાં અંદરો અંદર ખળભળાટ મચ્યો હોવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. કોંગ્રેસની બેઠકમાં ભાજપના નેતાઓની હાજરીએ ભારે ચર્ચા જગાવી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા આ ઘટનાક્રમે નવી ચર્ચા જગાવી છે.
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:25 AM IST
  • સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ગીર સોમનાથમાં ભાજપને મોટો ફટકો! 
  • ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય જેઠા સોલંકીએ કોંગ્રેસને ટેકો કર્યો જાહેર
  • ભાજપના દિગ્ગજ નેતા સુનિલ રાઠોડ સહિત તેમની ટીમ કોંગ્રેસમાં જોડાઈ
  • કોડીનારની રાજનીતિમાં મોટા ફેરફાર થવાની સંભાવના

Trending Photos

Gir Somnath News : ગીર સોમનાથની રાજનીતિમાં ચહલપહલ તેજ બની છે. કોડીનારના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કોંગ્રેસની બેઠકથી રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે. સિંધાજ ગામે કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં બેઠકમાં ભાજપના પૂર્વ સંસદીય સચિવ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય જેઠાભાઇ સોલંકી એ કોંગ્રેસને ટેકો જાહેર કર્યો. આ સાથે જ ભાજપના દિગ્ગજ નેતા સુનિલ રાઠોડ સહિત તેમની ટીમ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. આ સાથે જ સ્થાનિક રાજકારણમાં નવા સમીકરણોની ચર્ચા તેજ બની છે. ત્યારે કોડીનાર તાલુકાની રાજનીતિમાં મોટા ફેરફારની સંભાવના જોવા મળી છે. 

ગીર સોમનાથમાં શું શું થયું...
કોડીનારના પૂર્વ ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ સોલંકીએ કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ખુલ્લું સમર્થન હોવાનો દાવો કર્યો. ભાજપના વર્ષો જૂના સાથી સુનીલ રાઠોડ વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં જોડાયા. સિંધાજ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પરથી સુનીલ રાઠોડ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જાહેર કરયા છે. પૂજા વંશે કર્યું કે, અમિત ચાવડાની મંજૂરી બાદ સુનીલભાઈના નામ પર સત્તાવાર મહોર લાગી. સુનીલ રાઠોડ સાથે ૧૨ ગામોનું આખું જૂથ ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં ભળ્યું. કારોબારી ચેરમેન રહી ચૂકેલા સુનીલ રાઠોડે કેસરીયો મૂકી પંજો ધારણ કર્યો. તો બીજી તરફ, જેઠાભાઈ સોલંકીએ સ્થાનિક સ્વરાજની તમામ બેઠકો પર કોંગ્રેસને જીતાડવા હાકલ કરી. જોવાનસિંહભાઈ અને મયુરભાઈ વડનગર-સિંધાજ તાલુકા પંચાયતના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બન્યા. ભાજપના પૂર્વ સંસદીય સચિવ જેઠાભાઈ સોલંકી પણ હવે ટૂંક સમયમાં કોંગ્રેસમાં જોડાશે તેવો પૂંજા વંશે દાવો કર્યો. 

Add Zee News as a Preferred Source

જિલ્લા પંચાયતની ૫ બેઠકો પર કોંગ્રેસને જીતાડવા જેઠાભાઈએ રણનીતિ ઘડી અને તેમાં સફળ રહ્યાં. કોડીનાર ભાજપના ગઢમાં એકસાથે હજારો કાર્યકરોએ પક્ષ પલટો કરતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. રાજકીય મેદાનમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓના પક્ષત્યાગથી સમીકરણો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયા છે.

આજે કોડીનાર તાલુકાના સિંધાજ મુકામે સુનીલભાઈ રાઠોડના ઘરે કોડીનાર તાલુકાના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને સંસદીય સચિવ જેઠાભાઈ સોલંકી અને કોડીનાર તાલુકા ભાજપના સિંધાજ ગામના સદસ્ય સુનીલભાઈ રાઠોડ આજે વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં જોડાણા છે. કોંગ્રેસને સમર્થન આપ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં જે તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જે ચૂંટણી આવી છે એમાં હાલ પૂરતું કોંગ્રેસ પાર્ટીના સમર્થનમાં આવ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં જોડાશે.

સુનીલ રાઠોડના ઘરે મીટિંગમાં એક હજાર લોકો  ઉમટ્યા
સિંધાજ ગામે સુનિલ રાઠોડના નિવાસસ્થાને યોજાયેલી કોંગ્રેસ પક્ષની ચૂંટણીલક્ષી બેઠકમાં આશરે એક હજારથી વધુ લોકો એકત્રિત થયા હતા. આ બેઠકમાં કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખ પૂજાભાઈ વંશ, તાલુકા પ્રમુખ પિન્ટુભાઈ બારડ, પ્રદેશના પૂર્વ મહામંત્રી પ્રવિણસિંહ ઝાલા તેમજ કોડીનાર શહેર પ્રમુખ મહેંદી હસન નકવી સહિત મોટી સંખ્યામાં નેતાઓ અને કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા.

કોંગ્રેસના બેઠકમાં ભાજપના નેતાઓની હાજરી 
આ બેઠકની સૌથી મોટી ચર્ચા બની તે ભાજપના પૂર્વ સંસદીય સચિવ અને કોડીનારના પૂર્વ ધારાસભ્ય જેડી સોલંકીની હાજરી. તેઓ કોંગ્રેસમાં સત્તાવાર રીતે જોડાયા નથી, છતાં તેમણે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સુનિલ રાઠોડને ખુલ્લું સમર્થન આપ્યું હોવાનું જણાવાયું છે. તેમના આ પગલાથી ભાજપમાં અસંતોષ અને રાજકીય ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે.

જેઠાભાઈ સોલંકી દ્વારા ખુલ્લું સમર્થન આપવામાં આવ્યું - કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ
કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ પૂજા વંશે આ વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, વડનગર જિલ્લા પંચાયત બેઠક માટે સુનિલ રાઠોડને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને જેઠાભાઈ સોલંકી દ્વારા ખુલ્લું સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે સિંધાજ બેઠક માટે પણ કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું.

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમથી ગીર સોમનાથની રાજકીય પરિસ્થિતિમાં નવા સમીકરણો ઉભા થઈ રહ્યા છે. ભાજપના નેતા દ્વારા કોંગ્રેસ ઉમેદવારને મળેલું સમર્થન આવનારી ચૂંટણીમાં શું અસર કરે છે તે જોવાનું રસપ્રદ રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsgujarat local body electionsthanik swarajya chutniસ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીભાજપBJP gujaratCongress

Trending news