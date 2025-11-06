Prev
'વિસાવદરની જીત બાદ ભાજપ-કોંગ્રેસ એક થયા', ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખને ગોપાલ ઈટાલિયાની સલાહ

Gopal Italia: AAPના વધતા પ્રભાવથી બોખલાયેલા ભાજપ કોંગ્રેસના કહેવાતા નેતાઓએ કરેલા નિવેદનો પર ગોપાલ ઇટાલિયાએ કર્યા પ્રહાર. AAP ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ ભાજપ અને કોંગ્રેસના લવારીએ ચઢેલા નેતાઓ પર કર્યો વળતો પ્રહાર

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:30 PM IST

Gopal Italia: આમ આદમી પાર્ટીના વધતા જતાં પ્રભાવ અને ખાસ કરીને વિસાવદર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં મળેલી ભવ્ય જીત બાદ ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસના કહેવાતા નેતાઓએ AAP વિરુદ્ધ કરેલા નિવેદનો પર AAPના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે બંને પક્ષોના નેતાઓ પર "લવારીએ ચઢેલા" હોવાનો વળતો પ્રહાર કર્યો છે.

'વિસાવદરની જીત બાદ ભાજપ-કોંગ્રેસ એક થયા', ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખને ઈટાલિયાની સલાહ
ગોપાલ ઈટાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, વિસાવદરમાં AAPની ભવ્ય જીતથી ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષો બોખલાઈ ગયા છે અને જાણે કે બંને એક થઈ ગયા હોય તેવું વાતાવરણ સર્જાયું છે. તેમણે કહ્યું કે, AAPનો વિરોધ કરવાને બદલે આ નેતાઓએ જનતાના મૂળભૂત પ્રશ્નો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ પર નિશાન સાધતા ગોપાલ ઈટાલિયાએ તેમને AAPનો વિરોધ કરવાને બદલે જનતાના હિતમાં કામ કરવા જણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ અને દારૂનું વેચાણ બંધ કરાવો. રાજ્યના ખરાબ રોડ-રસ્તાઓની હાલત સુધારો અને જનતા માટે નક્કર અને જનકલ્યાણના કામો કરો.

કોંગ્રેસના નેતાઓને પોતાની સરકારો પર ધ્યાન આપવા તાકીદ
કોંગ્રેસના નેતાઓને AAPનો વિરોધ બંધ કરવાની સલાહ આપતા ઈટાલિયાએ તેમને તેમના શાસનવાળા રાજ્યોમાં ધ્યાન આપવા કહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસે AAPનો વિરોધ કરવાને બદલે જનતાને એ જણાવવું જોઈએ કે જે રાજ્યોમાં તેમની સરકારો છે, ત્યાં તેઓ જનતા માટે શું કામ કરી રહ્યા છે.

ખેડૂતોના વળતર પર સરકારને સવાલ
જનતાના પ્રશ્નો ઉઠાવતા ગોપાલ ઈટાલિયાએ ખેડૂતોના વળતર મુદ્દે સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, સરકાર વારંવાર મીટિંગ પર મીટિંગ કરી રહી છે, પરંતુ હજી સુધી એ નક્કી નથી કરી શકી કે ખેડૂતોને કેટલું અને ક્યારે વળતર આપવામાં આવશે. આ દર્શાવે છે કે સરકાર જનતાના પ્રશ્નો પ્રત્યે કેટલી ગંભીર છે.

જનતાને વિનંતી: 'એક' થયેલા ભાજપ-કોંગ્રેસ પર નજર રાખો
અંતમાં, ગોપાલ ઈટાલિયાએ ગુજરાતના વડીલો અને યુવાનોને અપીલ કરી હતી કે "એક થઈ ગયેલા ભાજપ અને કોંગ્રેસ"**ની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખે. તેમણે સૂચવ્યું કે બંને પક્ષો હવે માત્ર AAPને રોકવા માટે એક થઈ ગયા હોય તેવું જણાય છે, જેનાથી જનતાના મૂળભૂત મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન હટી રહ્યું છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

