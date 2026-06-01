પ્રાંતિજ ભાજપમાં એકસાથે 15 કોર્પોરેટરોનો બળવો : સાગમટે વિરોધના સૂર ઉઠતા સંગઠન ચોંકી ઊઠ્યું

Prantij Nagarpalika BJP Resignation : સાબરકાંઠાની પ્રાંતિજ નગરપાલિકામાં ભડકો જોવા મળ્યો છે. એકસાથે ભાજપના 15 કોર્પોરેટરોએ રાજીનામા આપ્યા છે. પાલિકાના પ્રમુખ અને તેમના પતિ સામે સભ્યોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો છે. અનિતા પંડ્યા અને તેમના પતિ સામે મનમાની કરવાનો આરોપ લાગતા રાજકારણ ગરમાયું છે

Written ByDipti Savant
Published: Jun 01, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 02:13 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

