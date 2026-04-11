અમદાવાદમાં ભાજપે પ્લેન ક્રેશમાં સારું કામ કરનારાઓને આપી ટિકિટ! 120 થી વધુ જૂના કોર્પોરેટરોની ટિકિટ કાપી

ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratઅમદાવાદમાં ભાજપે પ્લેન ક્રેશમાં સારું કામ કરનારાઓને આપી ટિકિટ! 120 થી વધુ જૂના કોર્પોરેટરોની ટિકિટ કાપી

Ahmedabad BJP Canidate List Announcement List : મોડી સાંજ સુધી સસ્પેન્સ રાખ્યા બાદ ભાજપ લગભગ તમામ પાલિકા અને પાલિકા-પંચાયતની યાદી જાહેર કરી દીધી છે. અમદાવાદમાં ભાજપે 36 કોર્પોરેટરને રિપીટ કર્યા, તો કામ ન કરનારા કોર્પોરેટરની ટિકિટ કાપી લીધી છે આમ, અમદાવાદમાં ટિકિટ વહેંચણી બાદ કહી ખુશી કહી ગમનો માહોલ જોવા મળ્યો છે  

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:25 AM IST
  • ભાજપે જાહેર કરેલી યાદીમાં જોવા મળી મિશ્ર અસર 
  • ભાજપે દેવાંગ દાણી પર ત્રીજીવાર ભરોસો રાખીને ટિકિટ આપી
  • ગોતા વોર્ડમાં ભાજપની રિપીટ થેરાપી જોવા મળી, 4 માંથી એકને રિપીટ કરવામાં આવ્યા

Ahmedabad News દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ : આજે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને ફોર્મ ભરવાનો અંતિમ દિવસ છે. ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસના કેટલાક કલાક પહેલા જ સૌથી છેલ્લે અમદાવાદની યાદી ભાજપે જાહેર કરી હતી. કેટલીક અટકળો, અસમંજસ અને સસ્પેન્સ અને વિવાદો વચ્ચે અમદાવાદની યાદી જાહેર કરાઈ છે. અમદાવાદની યાદીમાં ભાજપે જાહેર કરેલ ઉમેદવારમાં ગત 160 બેઠકોમાંથી 37 ને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. રિપીટ કરાયેલા 37 માંથી એક બોડકડદેવ વોર્ડના અને પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીને ટિકિટ અપાઈ છે. 

પોતાના વિસ્તારમાં વિકાસનું કમળ ન ખીલવી શકેલા નિષ્ક્રિય કોર્પોરેટરોને પડતા મૂક્યા
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ભાજપે મોડી રાત્રે તમામ યાદી જાહેર કરી છે. ત્યારે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા માટે પણ ભાજપે પત્તા ખોલી દીધા છે. ભાજપમાં મોટા ઉલટફેર સાથે નવા ચહેરાઓને તક આપવામાં આવી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભાજપે ‘નો રિપીટ’ થીયરી અપનાવી. 60 ટકાથી વધુ એટલે કે 120 થી વધુ જૂના કોર્પોરેટરોની ટિકિટ કાપી છે. પોતાના વિસ્તારમાં વિકાસનું કમળ ન ખીલવી શકેલા નિષ્ક્રિય કોર્પોરેટરોને પડતા મૂકીને યુવા અને નવા ચહેરાઓ પર પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો છે. કુલ 192 ઉમેદવારોની યાદીમાં 90 મહિલાઓને સ્થાન આપીને ભાજપે મહિલા સશક્તિકરણ પર વિશેષ ભાર મૂક્યો. તો દેવાંગ દાણી અને હિતેશ બારોટ સહિતના જૂજ સિનિયરોને જ રિપીટ કરાયા, જ્યારે અનેક વોર્ડમાં આખી પેનલ બદલી નાંખી. ઘાટલોડિયા, થલતેજ અને નારણપુરા જેવા મહત્વના વોર્ડમાં પણ ચારમાંથી ત્રણ ઉમેદવારો નવા લાવી મોટો ફેરફાર કરાયો.

અમદાવાદ શહેર ભાજપના ઉમેદવારોનું લિસ્ટ જાહેર 48 વોર્ડના 192 ઉમેદવારોનું લિસ્ટ જાહેર કરી દેવાયું છે. ગત 160 પૂર્વ કોર્પોરેટરોમાંથી 36 કોર્પોરેટરોને રીપિટ કરાયા છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ઉમેદવારોની યાદીને લઈને અનેક અસમંજસ અને સસ્પેન્સ બાદ ભાજપનું લિસ્ટ જાહેર કરતા કહી ખુશી કહી ગમનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. 

કોને કોને મળી ટિકિટ
જ્યારે નવામાં યુવા ચહેરાઓ અને સારી કામગીરી કરનારને સ્થાન અપાયું છે. તો કેટલાક સ્થળે ઉમેદવારના નામને લઈને નારાજગી પણ જોવા મળી છે. પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણી અને પૂર્વ amts ચેમરન ધરમશી દેસાઈને ટિકિટ અપાઈ છે. પ્રીતીશ મહેતા, વિરલ વ્યાસ સહિતના પત્તા કપાયા છે. સાબરમતીથી ખુશી પરમાર અને નવા વાડજ વોર્ડમાં નિધિ વાઘેલાને ભાજપે ટિકિટ આપી. આ સિવાય હિતેશ બારોટ પર ભાજપે ભરોસો મુક્યો. 

પ્લેન ક્રેશ સમયે કામ કરનારા ગિરીશ વણઝારાને ટિકિટ 
તાજેતરમાં જ વિવાદમાં રહેલા સૈજપુર બોઘાના કોર્પોરેટર રહી ચૂકેલા વિનોદા કુમારી ચૌધરીને ફરીથી રીપિટ કરવામાં આવ્યા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં સેવા અને સારું કામ આપનાર અને પ્લેન ક્રેશ સમયે સારું કામ કરનાર ગિરીશ વણઝારાને અસારવામાંથી ટિકિટ અપાઈ છે. તો પ્લેન ક્રેશ વખતે સોના ચાંદીના દાગીના પીડિતોના પરિવારને પરત કરનાર રાજુ પટેલને ભાજપે શાહીબાગ વોર્ડમાંથી ટિકિટ આપી. રાજુ પટેલ બિલ્ડર છે, જે ફોટોગ્રાફર તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે. આમ, નામ જાહેર થયા બાદ રાતે શાહપુર વોર્ડ સહિત વિવિધ વોર્ડમાં આતશબાજી સાથે ઉજવણી કરાઈ.

કોને રિપીટ કરાયા તે જુઓ..

  • કેતન પટેલ. ગોતા
  • રાજશ્રી પટેલ. ચાંદલોડિયા
  • રીટાબેન પટેલ. ચાંદખેડા
  • અંજુબેન શાહ. સાબરમતી
  • ચેતન પટેલ. સાબરમતી
  • ભાવિ પંચાલ. રાણીપ
  • પ્રવીણ અંબાલાલ પટેલ. ઘાટલોડિયા
  • હિતેશ બારોટ. થલતેજ
  • દર્શન શાહ. નારણપુરા
  • વિપુલ પટેલ. નરોડા
  • વિનોદકુમારી ચૌધરી. સૈજપુર બોઘા
  • અનસુયા પટેલ. અસારવા
  • જશુભાઈ ઠાકોર. શાહીબાગ
  • રેખા ચૌહાણ. શાહપુર
  • આશા બ્રહ્મભટ્ટ. નવરંગપુરા
  • દેવાંગ દાણી. બોડકદેવ
  • ભારતી ગોહિલ. જોધપુર
  • દિપક પંચાલ. નિકોલ
  • વિલાસ દેસાઈ. નિકોલ
  • મુકેશ પટેલ. વિરાટનગર
  • સંગીતા પટેલ. વિરાટ નગર
  • ભારતી વાણીયા. સરસપુર રખિયાલ
  • પંકજ ભટ્ટ. ખાડિયા
  • ચેતના પટેલ. પાલડી
  • મેહુલ શાહ. વાસણા
  • રાજેશ ઠાકોર. વેજલપુર
  • પારુલ દવે. વેજલપુર
  • નીતા દેસાઈ. ઓઢવ
  • મીનુ ઠાકુર. ઓઢવ
  • કૌશિક પટેલ. ઇન્દ્રપુરી
  • પરેશ પટેલ. વસ્ત્રાલ
  • કમલેશ પટેલ. ખોખરા
  • મૌલિક પટેલ. ઇસનપુર
  • ડો.ચાંદની પટેલ. લાંભા
  • મૌલિક પટેલ. રામોલ
  • દીપલ હાર્દિકકુમાર પટેલ. સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ

દેવાંગ દાણી પર ભાજપે ત્રીજીવાર ભરોસો મૂક્યો
ભાજપે બોડકદેવ વોર્ડમાં દેવાંગ દાણીને રિપીટ કર્યા. દેવાંગ દાણી તેમની બોડકદેવની પેનલ સાથે આજે ફોર્મ ભરશે. ફોર્મ ભરતા પહેલા દેવાંગ દાણીએ માનવ મંદિર ખાતે દર્શન કરીને માં જગદંબાને પ્રાર્થના કરી. જંગી લીડ સાથે જીત થાય, વિકાસ ના કામો કરી શકાય અને લોકોની સમસ્યા દૂર કરી શકાય તેવી પ્રાર્થના કરી. દેવાંગ દાણી પર પાર્ટીએ ત્રીજી વખત ભરોસો મુકતા આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો. સાથે જ નવા કર્મઠ ઉમેદવારો અંગે પોતાનો અનુભવ પણ જણાવ્યું. 

ધરમશીને ટિકિટ અપાઈ
જ્યારે ધરમશી દેસાઈ અને અન્ય બે મહિલા કાર્યકરોને પ્રથમ વખત ટિકિટ અપાઈ છે. ધરમશી દેસાઈ પૂર્વ amts ચેરમેન રહી ચૂક્યા હોવાથી તેઓ બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. ધરમશી દેસાઈએ પાર્ટીની જીત સાથે જે જવાબદારી સોંપે તે નિભાવવા વાત કરી. ધરમશી દેસાઈ મેયર પદ માટે દાવેદાર હોવાની વાત પણ ભાજપમાં ચર્ચામાં છે. 

કોંગ્રેસમાં હજુ કન્ફ્યુઝન
અમદાવાદ મનપા ના ઉમેદવારો માટે કોંગ્રેસ હજુ અવઢવમાં છે. કોંગ્રેસમાં આખી રાત ટિકિટનો કકળાટ ચાલ્યો. બાકી રહેલા ઉમેદવારોને સવારે પાંચ વાગે જાણ કરાઈ. નરોડામાં જાહેર થયેલ ઉમેદવારની ટિકિટ કપાઈ. કપાયેલાના સ્થાને અન્ય વ્યક્તિને ટિકિટ અપાઈ. અમદાવાદમાં કેટલાક વોર્ડ ઉમેદવારોને જાણ પણ નથી કરાઈ. આજે બપોરે ત્રણ વાગ્યા સુધી જ ફોર્મ ભરાવાના હોવા છતાં હજુ ઉમેદવારો નક્કી નથી. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

