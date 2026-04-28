ગુજરાતમાં ભાજપનો પ્રચંડ દબદબો, શહેરોથી લઈ ગામડાં સુધી કેસરીયો લહેરાયો; વોટશેરમાં કોણ આગળ અને કોણ પાછળ?
Gujarat Local Body Election Voteshare: ગુજરાતના રાજકારણમાં હવે ત્રિપાંખિયો જંગ જામી રહ્યો છે. ભાજપ પોતાની લીડ જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યું છે, પરંતુ વિપક્ષી મતોનું વિભાજન કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે થઈ રહ્યું હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે.
Gujarat Local Body Election Voteshare: ગુજરાતમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના પરિણામો બાદ હવે વોટશેરના આંકડા સામે આવ્યા છે. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે, રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાનો મજબૂત ગઢ જાળવી રાખ્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે બીજા ક્રમ માટે રસાકસી જોવા મળી રહી છે.
મહાનગરપાલિકામાં ભાજપનો દબદબો
શહેરી મતદારોમાં ભાજપ પર ખૂબ જ મજબૂત વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે. મહાનગરપાલિકાઓમાં ભાજપે લગભગ 59.36% વોટશેર સાથે પ્રચંડ જીત મેળવી છે. જ્યારે કોંગ્રેસને 26.46% પર વોટ જ મળ્યા છે. નોંધનીય છે કે, મહાનગરપાલિકા સ્તરે આમ આદમી પાર્ટીએ 10.27% વોટ મેળવીને શહેરી રાજકારણમાં પોતાની હાજરી મજબૂત કરી રહી છે.
મહાનગરપાલિકામાં વોટશેર
ભાજપ- 59.36%
કોંગ્રેસ- 26.46%
આપ- 10.27%
અપક્ષ- 01.15%
નગરપાલિકામાં અપક્ષોનો પ્રભાવ વધ્યો
નગરપાલિકાઓમાં ભાજપનો વોટશેર 52.51% રહ્યો છે. જ્યારે કોંગ્રેસે 30.68% વોટ મેળવીને મહાનગરપાલિકા કરતા સારું પદર્શન કર્યું. નગરપાલિકામાં આમ આદમી પાર્ટીનો વોટશેર 04.89% રહ્યો છે. જો કે, ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, નગરપાલિકાઓમાં અપક્ષ ઉમેદવારોએ 9.33% વોટ મેળવ્યા છે. આ વોટશેર દર્શાવે છે કે, સ્થાનિક પ્રશ્નો પર અપક્ષો પર પણ મતદારોએ ભરોસો મૂક્યો છે.
નગરપાલિકામાં વોટશેર
ભાજપ- 52.51%
કોંગ્રેસ- 30.68%
આપ- 04.89%
અપક્ષ- 09.33%
જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપનો વિશ્વાસ યથાવત
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના પરિણામો હંમેશા રાજ્યના રાજકારણની દિશા નક્કી કરતા હોય છે. જિલ્લા પંચાયતની વાત કરીએ તો, ગ્રામીણ મતદારોએ ભાજપ પર પોતાનો વિશ્વાસ યથાવત રાખતા પક્ષને 52.23% વોટ આપ્યા છે. જ્યારે કોંગ્રેસે અહીં પોતાની મજબૂતી જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જે 33.07% વોટશેર સાથે બીજા ક્રમે રહી છે. જો કે, સૌથી વધુ ચોંકાવનારો દેખાવ આમ આદમી પાર્ટીનો રહ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીએ જિલ્લા પંચાયત સ્તરે 12.04% મતો મેળવીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પોતાની મજબૂત એન્ટ્રી કરી છે. જ્યારે અપક્ષ ઉમેદવારોના ફાળે માત્ર 01.34% મતો ગયા છે.
જિલ્લા પંચાયતમાં વોટશેર
ભાજપ- 52.23%
કોંગ્રેસ- 33.07%
આપ- 12.04%
અપક્ષ- 01.34%
તાલુકા પંચાયતમાં પણ ભાજપનું વર્ચસ્વ
આ તરફ તાલુકા પંચાયતમાં પણ ભાજપનું વર્ચસ્વ જોવા મળ્યું છે. ભાજપે તાલુકા પંચાયતમાં 51.00% વોટશેર મેળવીને અડધાથી વધુ મતદારોને પોતાની તરફેણમાં રાખ્યા છે. જ્યારે કોંગ્રેસે 32.89% મતો સાથે ભાજપને ટક્કર આપતી જોવા મળી રહી છે. તાલુકા સ્તરે આમ આદમી પાર્ટી જિલ્લા પંચાયત કરતા પણ વધુ સારો દેખાવ કર્યો છે અને પાર્ટીએ 12.67% મતો મેળવ્યા છે. અહીં અપક્ષોએ પણ 03.03% વોટ મેળવીને પોતાનો પ્રભાવ બતાવ્યો છે.
તાલુકા પંચાયતમાં વોટશેર
ભાજપ- 51.00%
કોંગ્રેસ- 32.89%
આપ- 12.67%
અપક્ષ- 03.03%
આ આંકડા સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે, ગુજરાતનું ગ્રામીણ રાજકારણ હવે માત્ર બે પાર્ટી વચ્ચે સીમિત નથી રહ્યું, પરંતુ ત્રીજી પાર્ટીની હાજરી પણ નિર્ણાયક બની રહી છે. તમામ સ્તરે ભાજપે 50%થી વધુ વોટશેર જાળવી રાખીને પોતાની પકડ સાબિત કરી છે. બીજીતરફ કોંગ્રેસ હજુ પણ મુખ્ય વિરોધ પક્ષ તરીકે ટકી રહી છે, ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં (32-33% વોટશેર) તેનો પ્રભાવ શહેરો કરતા વધુ છે. આમ આદમી પાર્ટીએ પંચાયતોમાં 12%થી વધુ વોટ મેળવીને સાબિત કર્યું છે કે, તે હવે માત્ર શહેરો પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ ગામડાઓમાં પણ પગપેસારો કરી રહી છે.
