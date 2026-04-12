ભાજપે અમદાવાદમાં રીક્ષાચાલકને આપી ટિકિટ, સિવિલમાં કામ કરતા કર્મચારીને બનાવ્યાં ચૂંટણી ઉમેદવાર

BJP Gave Ticket To Auto Driver In Ahmedabad : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોની પસંદગીમાં ભાજપે સંવેદનશીલ અભિગમ અપનાવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમદાવાદમાં એક રીક્ષા ચાલક, સિવિલ હોસ્પિટલના કર્મચારી અને કોરોના પ્લેન ક્રેશ જેવી ઘટનામાં સારી કામગીરી કરનારને ટિકિટ આપી બતાવી દીધું કે, સારું કામ કરશો તો પાર્ટી તમને તક આપશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:38 PM IST

GujaratLocalBodyElection દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ : ભાજપ દરેક પક્ષ, દરેક લોકોની સાચવીને નિર્ણય લે છે. ભાજપમાં પાયાના કાર્તકર્તાને પણ એટલુ જ માનપાન મળે છે. ત્યારે ભાજપે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં કર્મષ્ઠ લોકો, અને સારું કામ કરનારા લોકોને ઉમેદવાર બનાવીને ઉમેદવારોની પસંદગીમાં સંવેદનશીલ અભિગમ દાખવ્યો છે. 

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ હવે બરાબરનો જામ્યો છે. ભાજપે ગુજરાતમાં નવા ચહેરાઓને મેદાને ઉતર્યા છે. અસારવાથી રિક્ષા ચાલક દશરથ પટણીને ભાજપે ટિકિટ આપી છે. દશરથ પટણી રીક્ષા ચલાવીને ગુજરાન ચલાવે છે. તો અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કામ કરતા ગિરીશ વણઝારને પણ ભાજપ દ્વારા ટિકિટ મળી છે. પ્લેન ક્રેશ સમયે પીડિત પરિવારોને સોનાના દાગીના પરત કરનાર રાજુ પટેલને ભાજપે શાહીબાગમાં ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.  

ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોની પસંદગીમાં નાની નાની બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખ્યું છે. અમદાવાદમાં 192 ઉમેદવારમાં ચૂંટણી જંગમાં ઉતાર્યા છે. જેમાં નવા ચહેરા સાથે જુના ચહેરાનો પણ સમાવેશ થાય છે. ત્યારે નવા ચહેરામાં કર્મઠ ઉમેદવારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. પાર્ટી માટે કામ કરતા પાયાના કાર્યકર્તાઓની કામગીરીને પણ ધ્યાનમાં રાખીને તેમને પાર્ટીએ ટિકિટ આપીને સાચવ્યા છે. મતલબ કે, સારું કામ કરશો તો ભાજપ ફળ આપશે. તો બીજી તરફ, પોતાના વિસ્તારમાં વિકાસનું કમળ ન ખીલવી શકનારા અનેક ઉમેદવારોની ભાજપે ટિકિટ કાપી લીધી છે. 

વાત કરીએ તો, અમદાવાદમાં અસારવામાં પાર્ટીમાં સક્રિય એવા રીક્ષા ચાલક દશરથ પટણીને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. દશરથ પટણી રીક્ષા ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. જ્યારે અસારવામાં જ અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કામ કરનાર ગિરીશ વણઝારને પણ ભાજપે ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. બંને ઉમેદવારોએ પ્રજાલક્ષી કામ કરવા અને પ્રજા વચ્ચે ખડેપગે રહેવા આશ્વાસન આપ્યું. 

આ ઉપરાંતે કોરોના અને અમદાવાદમાં પ્લેન ક્રેશ સમયે ખડેપગે રહી જે લોકોએ કામગીરી કરી, એ તમામને ભાજપે સાચવ્યા છે. જેમાં ડોક્ટર, નેતા, કાર્યકર અને પ્રજા વચ્ચે સંકલન કરનારોને ટિકિટ ફાળવાઈ છે. તો શાહીબાગમાં પ્લેન ક્રેશ સમયે સોના-ચાંદીના ગાદીના પરત આપનાર રાજુ પટેલને ભાજપે ટિકિટ આપી છે. 
 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

gujarat local body election 2026Local Body Election 2026Gujarat Civic Pollsસ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીચૂંટણી અપડેટAhmedabadઅમદાવાદ

