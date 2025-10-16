ભાજપના દર આઠમાં ધારાસભ્યે એકને મળશે મંત્રીપદ, જાણી લો ભાજપનું માસ્ટર પ્લાનિંગ
Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતના રાજકારણ માટે આજનો દિવસ સૌથી વધુ નિર્ણાયક સાબિત થવા જઈ રહ્યો છે. મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અને ફેરબદલની લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અટકળોનો આજે રાત્રે અંત આવવાની પૂરી સંભાવના છે. ભાજપ હાઈકમાન્ડ તરફથી આખરી મહોર બાદ હવે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા આજે જ પૂર્ણ થશે. ત્યારે ભાજપ જ્ઞાતિ, વિસ્તાર અને રાજકીય સંતુલનનો એક મોટો માસ્ટર પ્લાનિંગ કરશે એમાં કોઈ સવાલ નથી.
Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રચંડ વિજય બાદ હવે ભાજપની સરકારમાં મંત્રીમંડળનું ગઈકાલે વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે ભાજપ જ્ઞાતિ, વિસ્તાર અને રાજકીય સંતુલનનો એક મોટો માસ્ટર પ્લાનિંગ કરશે એમાં કોઈ સવાલ નથી. સત્તાનાં સૂત્રો કહે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ વખતે દરેક ૮મા ધારાસભ્યે એકને મંત્રી બનાવવાનું એક અઘરું ગણિત તૈયાર કર્યું છે, જેમાં માત્ર સંખ્યા નહીં, પણ રાજ્યની સામાજિક ભૂગોળને પણ સંપૂર્ણ ન્યાય મળે તેની ખાસ કાળજી લેવાઈ છે. જો આ ગણિતો સાચા ઠર્યા તો 2027માં ભાજપને સફળતા મળવાની પૂરી સંભાવના છે. ભાજપે 2027ની ચૂંટણી પહેલાં મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરી સામાજિક સ્કોર સેટલ કરવાનું પ્લાનિંગ કર્યું છે.
સૌરાષ્ટ્ર-મધ્ય ગુજરાતનો સિંહફાળો રહેશે
ભાજપના વિજય રથમાં સૌથી મોટો ફાળો આપનાર પ્રદેશોને મંત્રીમંડળમાં પણ વજન આપવામાં આવે તેવી પૂરી સંભાવના છે. મધ્ય ગુજરાત એ ભાજપનો ગઢ ગણાય છે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં આપ અને કોંગ્રેસની નવી રણનીતિ ભાજપ માટે માથાનો દુખાવો બની શકે છે એટલે ભાજપ આ વિસ્તરણમાં સૌરાષ્ટ્રને વધારે ફોકસ કરે તેવી સંભાવના છે.
સૌરાષ્ટ્ર: ૪૭માંથી ૪૨ બેઠકો જીતીને સૌરાષ્ટ્રમાં ભાજપ અતિ મજબૂત છે. સ્વાભાવિક છે કે અહીંથી ૭ થી ૮ મંત્રીઓ નવા મંત્રીમંડળમાં સામેલ થઈ શકે છે. આ પ્રતિનિધિત્વમાં ૩ લેઉવા પટેલ, ૧ કડવા પાટીદાર, ૨ કોળી-OBC, ૧ આહિર-OBC, ૧ ક્ષત્રિય અને ૧ અનુસૂચિત જાતિ (SC) ને સ્થાન મળી શકે છે, જે સૌરાષ્ટ્રના જ્ઞાતિ આધારને મજબૂત કરશે. આમ ભાજપ જ્ઞાતિ સમીકરણોના આધારે નેતાઓને સ્થાન આપી શકે છે.
મધ્ય ગુજરાત (વડોદરા સહિત) : ૪૭માંથી ૪૪ ધારાસભ્યો ભાજપના મધ્ય ગુજરાતમાં છે. અહીંથી ૫ થી ૬ મંત્રીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. અહીં મુખ્યત્વે ૧ લેઉવા પટેલ, ૧ બ્રાહ્મણ અથવા SC, ૧ ક્ષત્રિય, ૨ OBC અને ૧ અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) ના પ્રતિનિધિઓને સ્થાન આપીને તમામ સમાજને ખુશ રાખવાનો પ્રયાસ કરાઈ શકે છે.
પાટીદાર પાવર અને OBC નું સંતુલન
ભાજપના નવા મંત્રીમંડળની રચનામાં પાટીદાર સમાજનું વર્ચસ્વ તો જળવાઈ રહેશે પરંતુ તેની સાથે OBC, ST અને SC સમુદાયોને પણ પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ મળે તેવો વ્યૂહ અપનાવાયો છે.
પાટીદાર કાર્ડ : લેઉવા પટેલ અને કડવા પટેલ બંનેને પૂરતું મહત્ત્વ અપાય તેવી પૂરી સંભાવના છે. માત્ર સૌરાષ્ટ્રમાંથી જ ૪ પાટીદારોને મંત્રીપદ મળી શકે છે. દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ લેઉવા પટેલને સ્થાન મળે તેવી શક્યતા છે. આ પાટીદાર બહુમતીને સરકારના મુખ્ય આધારસ્તંભ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરે છે.
OBCને અગ્રતાક્રમ અપાશે : બક્ષીપંચ (OBC) સમુદાયને સત્તામાં સંતુલન માટે સૌથી વધુ ધ્યાન આપે તેવી પૂરી સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્રમાં કોળી અને આહિર, ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠાકોર અને મધ્ય ગુજરાતમાં અન્ય OBC ચહેરાઓને સ્થાન આપીને વિશાળ OBC વોટ બેન્કને સાચવવાનો સ્પષ્ટ સંદેશ નેતાઓમાં જાય તેવી સંભાવના છે.
દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતના સમીકરણો
દક્ષિણ ગુજરાત (સુરત સહિત): ૨૭માંથી ૨૬ બેઠકો જીતનાર દક્ષિણ ગુજરાતને ૪ થી ૫ મંત્રીપદ મળી શકે છે. અહીં લેઉવા પટેલ, ST, બ્રાહ્મણ-જૈન-અનાવિલ અને કોળી-OBC ના મિશ્ર પ્રતિનિધિત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવે તેવી પૂરી સંભાવના છે.
ઉત્તર ગુજરાત (અમદાવાદ સહિત): ૫૩માંથી ૪૩ બેઠકો મેળવનાર ઉત્તર ગુજરાતમાંથી મુખ્યમંત્રી સિવાય ચાર મંત્રીઓ બની શકે છે. જેમાં કડવા પટેલ, ઠાકોર-OBC અને ST પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના સંવેદનશીલ જ્ઞાતિ સમીકરણોને સાચવવાનો પ્રયાસ છે. હાલના મુખ્યમંત્રી પણ અમદાવાદથી છે અને પ્રદેશ પ્રમુખ પણ અમદાવાદના છે.
કચ્છ: ૬માંથી ૬ બેઠકો જીતનાર કચ્છમાંથી સંભવતઃ એક મંત્રીને સ્થાન મળી શકે છે, જે પ્રાદેશિક ન્યાયનો ભાગ છે.
ભાજપ નવા મંત્રીમંડળના વિસ્તરણમાં સાબિત કરશે કે વિજય ભલે ભવ્ય હોય, પણ સત્તાની વહેંચણીમાં કોઈ વર્ગ કે વિસ્તારને અન્યાય ન થાય તેનું ધ્યાન રખાયું છે. ૮માંથી ૧ ધારાસભ્યને મંત્રી બનાવવાનું આ સૂક્ષ્મ ગણિત માત્ર સંખ્યાનું નથી પણ ગુજરાતની જ્ઞાતિ અને પ્રદેશ આધારિત રાજનીતિમાં સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ ના મંત્રને જાળવી રાખવાનો એક સફળ રાજકીય વ્યૂહ છે. આ નવું મંત્રીમંડળ આગામી પાંચ વર્ષ માટે રાજ્યના રાજકારણ અને વિકાસની દિશા નક્કી કરશે. હવે કાલે કેવા સમીકરણો રચાય છે એ તો સમય બતાવશે પણ ગુજરાતમાં મોટા નેતાઓના આગમન શરૂ થઈ ગયા છે. ગાંધીનગરમાં મહાત્મામંદિરમાં મોટાપાયે તૈયારીઓ શરૂ કરાઈ છે.
