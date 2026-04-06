ભાજપનો ગઢ છતાં ઉમરેઠ હારવાનો ડર છે? કેમ પક્ષવિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારાને ટિકિટ આપવાની જરૂર પડી?
Umreth Vidhan Sabha Bye Election 2026: ભાજપે ઉમરેઠ વિધાનસભા ચૂંટણી જીતવા માટે 40 સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર કરી છે. જે બેઠક પહેલાથી જ ભાજપનો ગઢ રહી છે, ત્યાં પક્ષને આખેઆખા ધાડા ઉતારવાની કેમ જરૂર પડી. ઉમરેઠ બેઠકમાં ક્ષત્રિય ઉમેદવારો સામસામે છે. ત્યારે પોતાની વોટબેંક જાળવી રાખવા માટે ભાજપે બનાવેલો પ્લાન પાસ થશે કે ફેલ?
- ભાજપનો ગઢ ગણાવતી આ બેઠક પર આખરે ભાજપને કેમ સ્ટાર પ્રચારકોના ધાડેધાડા ઉતારવા પડ્યા
- એક સમયે પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનાર હર્ષદ પટેલને ટિકિટ આપવા પાછળ શું કારણ હોઈ શકે
- ઉમરેઠ બેઠક પર ભાજપની રાજકીય ચાલ પાછળ શું ગણિત હોઈ શકે છે?
Gujarat Bypoll 2026 : ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે ભાજપ કોંગ્રેસ બંનેએ પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. હવે ઉમરેઠ બેઠક પર હર્ષદ પરમાર સામે ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણની લડાઈ છે. આ બેઠક પર ભાજપે 40 સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર કરી છે. તો ફોર્મ ભરતા સમયે ભાજપનું શક્તિ પ્રદર્શન પણ સૌએ જોયું. ભાજપનો ગઢ ગણાવતી આ બેઠક પર આખરે ભાજપને કેમ સ્ટાર પ્રચારકોના ધાડેધાડા ઉતારવા પડ્યા. જાણીએ ઉમરેઠ બેઠક પાછળની ભાજપની રાજકીય ચાલ
પિતાને કારણે હર્ષદ પરમાર સહાનુભૂતિ વોટ પણ મેળવી શકે છે
હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપીને ભાજપે પરિવારવાદનો પોતાનો જ નિયમને અનુસર્યો નથી. આખરે કેમ હર્ષદ પરમારની પસંદગી કરવી પડી પાછળ ભાજપના ચોક્કસ ગણિત હોવાનું કહેવાય છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, ભાજપનો આ નિર્ણય સહાનુભૂતિ લહેર સાથે સંગઠન શક્તિનું સંયોજન ઉભું કરવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. સાથે જ પિતાને કારણે હર્ષદ પરમાર સહાનુભૂતિ વોટ પણ મેળવી શકે છે. નહિ તો, એક સમયે પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનાર હર્ષદ પટેલને ટિકિટ આપવા પાછળ શું કારણ હોઈ શકે.
બીજું એ પણ કે, શું ભાજપને ઉમરેઠ બેઠક હારવાનો પણ ડર છે? ઉમરેઠ બેઠક લાંબા સમયથી ભાજપનો ગઢ છે. પરંતું છતા અહી હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપી ઈમોશનલ કાર્ડ રમવા પાછળ શું કારણ હોઈ શકે.
પક્ષ વિરુદ્ધ કામ કરનારને ટિકિટ કેમ આપવી પડી
ઉમરેઠની પેટાચૂંટણીમાં ભાજપે સ્વર્ગસ્થ ગોવિંદ પરમારના પુત્ર હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપી છે. મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં હર્ષદ પરમારે વિજય મુહૂર્તમાં ફોર્મ ભર્યું. ભાજપે આ સમયે શક્તિ પ્રદર્શન પણ કર્યું હતું. ભાજપે પિતાની જગ્યાએ હવે પુત્રને ટિકિટ આપી. પરંતું અહી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, હર્ષદ પરમાર પર ભૂતકાળમાં પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારનું પણ લેબલ લાગેલું છે. સામાન્ય રીતે પક્ષ વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનારને ટિકિટ આપવી એ ભાજપના નિયમોની વિરુદ્ધ છે. કારણ કે, સ્થાનિક કક્ષાએ વિરોધ થતો હોય છે. પક્ષ પણ આવા વ્યક્તિઓથી અંતર જાળવતી હોય છે. પરંતું તેમ છતાં હર્ષદ પરમારને ટિકિટ મળી છે.
પિતાને કારણે હર્ષદ પરમાર ફાવી ગયા
ઉમરેઠને જીતવું છે એટલે ભાજપે પિતાની જગ્યાએ પુત્રની પસંદગી પર કળશ ઢોળ્યો તેવું અંદરખાને કહેવાય છે. ગોવિંદ પરમારનું નિધન હાલમાં જ થયું હોવાથી દીકરાને વોટ પણ સરળતાથી મળી શકશે તેવી ભાજપની સ્ટ્રેટેજી હોઈ શકે. આમ, વોટ બેંકની રાજનીતિમાં હર્ષદ પરમાર ફાવી ગયા છે. પિતાના મૃત્યુ બાદ ખાલી પડેલી બેઠક પર પુત્રને ટિકિટ આપી ભાજપે મતદારોના ઈમોશનલ કાર્ડ ખેલ્યું છે અને મતદારો પાસેથી લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરશે. મોટાભાગના કેસમાં આ રણનીતિ દરેક રાજકીય પક્ષની રહેતી હોય છે. જોકે હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપીને પેટા ચૂંટણી ભાજપે પોતાના તરફ કરી લીધી છે.
ઉમરેઠ માટે ભાજપે જાહેર કરી ૪૦ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી
મધ્ય ગુજરાતમાં હાલ ઉમરેઠ વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી માટે જંગ ચાલી રહ્યો છે. આ બેઠકને જાળવી રાખવા માટે ભાજપ એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે, ભાજપ ઉમરેઠમાં 40 સ્ટાર પ્રચારકોને મેદાનમાં ઉતારશે. ભાજપે પોતાના દિગ્ગજ નેતાઓની યાદી જાહેર કરી છે, જેઓ ઉમરેઠમા જઈને ચૂંટણી પ્રચાર કરશે. આ નેતાઓમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી જેવા ટોચના નેતાઓનો સમાવેશ કરાયો છે. તો આ ઉપરાંત જીતુભાઈ વાઘાણી, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ અને ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા જેવા અનુભવી નેતાઓને પણ પ્રચારની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત સંગઠનના નેતાઓ પણ ચૂંટણી પ્રચાર કરશે. જેમાં પ્રભારી રત્નાકર અને ગોરધન ઝડફિયાના નામ સામેલ કરાયા છે. મહિલા નેતૃત્વની વાત કરીએ તો, વર્ષા દોશી અને અંજુ વેંકરિયાને ચૂંટણી પ્રચાર માટે મેદાને ઉતારાશે. આમ, કુલ 40 પ્રચારકોની ફોજ ઉમરેઠમાં પ્રચાર કરશે. જે બતાવે છે કે, ભાજપ આ પેટાચૂંટણીને જીતવા માટે કોઈ કસર બાકી રાખવા માંગતું નથી.
