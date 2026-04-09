ગુજરાતી ન્યૂઝ

Gujarat Local Body Election 2026 BJP Candidate List: ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે પોતાના મુરતિયા જાહેર કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. પહેલી યાદીમાં જ પૂર્વ IPS મનોજ નિનામાને ભાજપે ટિકિટ આપીને ભાજપે સરપ્રાઈઝ આપી છે, જેઓ આજે સવારે જ વિધિવત રીતે પક્ષમાં જોડાયા હતા. ભાજપના કયા મુરતિયા ચૂંટણી લડશે તેના પર એક નજર કરીએે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:36 PM IST
  • ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે
  • પ્રથમ તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર મનપા, વાવ-થરાદ, અરવલ્લી પાલિકા-પંચાયતના ઉમેદવારો જાહેર કરાયા
  • આજે સવારે જ ભાજપમાં જોડાયેલા પૂર્વ  IPS મનોજ નિનામાને ભાજપે ચૂંટણી જંગમાં ઉતાર્યા

Breaking News : દાહોદ અને વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના ભાજપના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર

Gandhinagar News : ભાજપ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કરવાના શરૂઆત કરી છે. ભાજપે ઉમેદવારોના નામનું પ્રથમ લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે.જુઓ કયા જિલ્લા, કઈ મહાનગરપાલિકા અને કયા તાલુકા પંચાયતમાં કોને કોને ટિકિટ મળી, કયા મુરતિયા ચૂંટણી લડશે. તે જુઓ.

  • દાહોદ અને વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની ભાજપના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર
  • વાવ થરાદના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી. વાવ થરાદ જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવારો જાહેર
  • સુરેન્દ્રનગર મહાનગર, અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતની જાહેરાતમાં ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી
  • મોડાસા, બાયડ, ભિલોડા, ધનસુરા માલપુર, મેઘરજ તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારો પણ જાહેર કરાયા છે.

ભાજપે યાદી આપવાની શરૂઆત કરી
ભાજપના મુરતિયાઓ આતુરતાથી જેની રાહ જોઈને બેસ્યા હતા, તેનો અંત આવ્યો છે. કારણ કે, ભાજપે આખરે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવાની શરૂઆત થઈ છે. એક યાદી આવી છે, એટલે બાકીના જિલ્લા અને મહાનગરપાલિકાઓ માટે ઉમેદવારોની યાદી તબક્કાવાર જાહેર કરવામાં આવશે. પૂર્વ આઈપીએસ હજી આજે જ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લઈને ભાજપમાં જોડાયા હતા, તેઓને ચૂંટણી જંગમાં ઉતારવાનો નિર્ણય ભાજપે લીધો છે. હવે તેઓ ભાજપ તરફથી ચૂંટણી લડશે. આમ, પી.સી.બરંડા બાદ બીજા ઓફિસર છે, જેઓએ રાજકારણમાં ઝંપલાવ્યું છે. 

ભાજપે જાહેર કરેલી પ્રથમ યાદી પર નજર કરીએ તો, સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં રિપિટ ની થિયરી દેખાઈ રહી છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે તમામે તમામ 52 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી દીધી છે. તો અન્ય પાલિકામાં અનેક નામ રિપીટ થયા છે, અને અનેકોના પત્તા કપાયા છે. ભાજપે પોતાના નિયમોના જાળવવાનો પ્રયાસો કર્યા છે. તો કેટલીક જગ્યાઓએ પર બાંધછોડ કરીને પોતાના જ નિયમો કોરાણે મૂક્યા છે. 

 

પૂર્વ આઈપીએસ ઓફિસને ટિકિટ
પૂર્વ IPS મનોજ નિનામાને ભાજપે ટિકિટ આપી છે. આ આઈપીએસ ઓફિસરને પદ પરથી રાજીનામુ આપતા અટકળો વહેતી થઈ હતી. આજે જ મનોજ નિનામા ભાજપમાં જોડાયા અને આજે જ તેઓને ટિકિટની જાહેરાત થઈ છે. અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયતની ઓડ સીટથી ચૂંટણી લડશે.

શું રાજુ કરપડાને ટિકિટ મળશે?
આમ આદમી પાર્ટી સાથે છેડો ફાડીને આજે વિધિવત રીતે ભાજપનો ખેસ પહેરનાર રાજુ કરપડા હાલ ચર્ચામાં છે. તેઓ પણ આઈપીએસ ઓફિસર મનોજ નિનામાની જેમ આજે જ ભાજપમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે હવે શું રાજુ કરપડાને ભાજપ ચૂંટણી જંગમાં ઉતારશે કે નહિ તે ભાજપની યાદી આવે ત્યારે જ માલૂમ પડશે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

