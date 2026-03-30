ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratભાજપનો માસ્ટરસ્ટ્રોક : ઉમરેઠ પેટાચૂંટણીમાં ગોવિંદ પરમારના દીકરાને આપી ટિકિટ

BJP Gujarat Declare Canaidate On Umreth Vidhansabha Byelection : ગોવિંદ પરમારના નિધનથી ખાલી પડેલી ઉમરેઠ બેઠક પર હવે તેમનો પુત્ર હર્ષદ પરમાર ચૂંટણી લડશે. ભાજપે આજે ઉમેરઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં પોતાના ઉમેદવાર તરીકે હર્ષદ પરમારની જાહેરાત કરી છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:04 PM IST
  • ઉમરેઠ પેટાચૂંટણીમાં ભાજપે હર્ષદ પરમારને ઉમેદવાર બનાવ્યા
  • હર્ષદ પરમાર સ્વ.ગોવિંદ પરમારના પુત્ર છે
  • પેટાચૂંટણી માટે 6 એપ્રિલ સુધી ઉમેદવારી પત્ર ભરાશે
  • 23 એપ્રિલ મતદાન અને 4 મેએ મતગણતરી થશે

ભાજપનો માસ્ટરસ્ટ્રોક : ઉમરેઠ પેટાચૂંટણીમાં ગોવિંદ પરમારના દીકરાને આપી ટિકિટ

Gujarat Politics આણંદ : ઉમરેઠ વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી માટે ભાજપે પોતાના ઉમેદવારની જાહેરાત કરી દીધી છે. હર્ષદ પરમારને ઉમરેઠ બેઠક પર ભાજપે ટિકિટ આપી છે. ગોવિંદ પરમારના પુત્ર હર્ષદ પરમાર ભાજપના ઉમેદવાર છે. ગોવિંદ પરમારના નિધન બાદ ઉમરેઠ બેઠક ખાલી પડી છે, અને પેટાચૂંટણીની જાહેરાત થઈ છે. 

કોણ છે હર્ષદ પરમાર
તમને જણાવી દઈએ કે, ભાજપે ઉમરેઠ બેઠક પર હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપી છે. હર્ષદ પરમાર પૂર્વ MLA ગોવિંદ પરમારના પુત્ર છે. ગોવિંદ પરમાર ઉમરેઠ બેઠક પર ભાજપના ધારાસભ્ય હતા. ગોવિંદ પરમારના નિધનથી આ બેઠક ખાલી પડી હતી. જેના પર 23 એપ્રિલે પેટાચૂંટણી યોજાવાની છે. ભાજપે આ ટિકિટ પર યુવા ઉમેદવાર હર્ષદ પરમાર પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.  

  • 30 એપ્રિલથી ઉમેદવારી શરૂ
  • 6 એપ્રિલ સુધી ઉમેદવારી પત્ર ભરાશે
  • ફોર્મની ચકાસણી 7 એપ્રિલે થશે
  • 9 એપ્રિલ ફોર્મ પરત લેવાનો અંતિમ દિવસ 
  • 23 એપ્રિલ મતદાન યોજાશે 
  • 4 મેના રોજ મતગણતરી હાથ ધરાશે
     

આજથી ઉમેદવારી પત્ર ભરી શકાશે
આણંદનાં ઉમરેઠનાં ભાજપનાં ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનાં નિધનથી ખાલી પડેલી ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી આગામી 23 એપ્રિલનાં રોજ યોજવા માટે ચુંટણી પંચ દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેના માટે ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં આજથી ચૂંટણી માટે નોટિફિકેશન જાહેર થઈ ગયું છે. જેથી ઉમેદવારો આજથી ઉમેદવારી પત્રો ભરી શકાશે. 

ચૂંટણી માટે પોલીસ કર્મચારીને તાલીમ અપાઈ
ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકની આગામી 23 મી એપ્રિલના રોજ યોજાનારી પેટા ચૂંટણી દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે અને મતદાન શાંતિપૂર્ણ અને નિર્ભય વાતાવરણમાં યોજાય તે માટે આણંદ ખાતે પોલીસને તાલીમ આપવામાં આવી છે. જેમાં પોલીસની ફરજ અને અધિકારો તેમજ ચૂંટણી દરમિયાન ધ્યાનમાં રાખવા જેવી મહત્વની બાબતો અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

