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Breaking News : ભાજપે રાજ્યસભાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યાં, ચારેય નામમાં સરપ્રાઈઝ આપી

Gujarat BJP Rajya Sabha BJP candidates 2026 : રાજ્યસભાની ચૂંટણીની મોટી ખબર. ભાજપના ચારેય ઉમેદવારોના નામો જાહેર થઈ ગયા છે. ભાજપે ચારેય ઉમેદવારોની પસંદગીમાં વિવિધ ઝોન પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે, અને તે મુજબ પસંદગી કરી છે. જુઓ કોણ કોણ છે ભાજપના ઉમેદવાર, જુઓ અહેવાલ

Written ByDipti Savant
Published: Jun 04, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:10 PM IST
Breaking News : ભાજપે રાજ્યસભાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યાં, ચારેય નામમાં સરપ્રાઈઝ આપી

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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