/Breaking News : ભાજપે રાજ્યસભાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યાં, ચારેય નામમાં સરપ્રાઈઝ આપી

Gandhinagar News : રાજ્ય સભાના ચારે ઉમેદવારોની ભાજપ દ્વારા જાહેરાત કરાઈ છે. ભાજપે રાજુ શુક્લા, મુકેશ રાઠવા, માનસિંહ પરમાર અને જીતેન્દ્ર કણઝારિયાની જાહેરાત કરાઈ છે. ભાજપે ફરી એકવાર ઉમેદવારોની પસંદગીમાં સરપ્રાઈઝ આપી છે. આ ચારેય નામ નવા છે, જેમને ભાજપે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં ઉતાર્યા છે. સાથે જ ભાજપે આ ચારેય નામની પસંદગીમાં મોટું રાજકીય ગણિત માંડ્યું છે. ચારેય ઉમેદવારો ગુજરાતના વિવિધ ઝોનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
ભાજપનું રાજ્યસભા બેઠકોનું રાજકીય ગણિત
આ યાદીમાં કોઈ પૂર્વ મંત્રી, ધારાસભ્ય કે મોટા ગજાના સેલિબ્રિટી નેતા નથી. ચારેય ચહેરા સંપૂર્ણપણે "સંગઠન આધારિત" છે, જે પક્ષના પાયાના કાર્યકરોનો ઉત્સાહ વધારનારો નિર્ણય છે. ભૌગોલિક રીતે જોઈએ તો ભાજપે ઉમેદવારોની પસંદગીમાં ચારેય ઝોનને આવરી લીધા છે. ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાત (કલોલ), આદિવાસી પૂર્વ પટ્ટી (છોટાઉદેપુર), દરિયાકાંઠાનું સૌરાષ્ટ્ર (ગીર સોમનાથ અને દ્વારકા) એમ ચારેય ખૂણાને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
ભાજપનું આ ચાર ઉમેદવારોની પસંદગી કરવા પાછળનું ગણિત
રાજુભાઈ શુક્લા (કલોલ પંથક / ગાંધીનગર-મધ્ય ગુજરાત)
રાજુભાઈ શુક્લા મૂળ ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ પંથક સાથે મજબૂત રીતે જોડાયેલા છે. કલોલ અને તેની આસપાસના ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં તેઓ પક્ષના પાયાના અને બ્રાહ્મણ ચહેરા તરીકે જાણીતા છે. સંગઠનમાં લાંબા સમયથી પડદા પાછળ રહીને કામ કરનારા આ નેતાને સીધી ટિકિટ આપીને ભાજપે ઉત્તર ગુજરાતના જ્ઞાતિ સમીકરણોને સાધ્યા છે.
મુકેશ રાઠવા (છોટાઉદેપુર અને પૂર્વ પટ્ટી)
તેઓ મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતની સરહદે આવેલા આદિવાસી બેલ્ટ (પૂર્વ પટ્ટી) અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ખૂબ જ સક્રિય નેતા છે. મુકેશ રાઠવાએ આદિવાસી વિસ્તારોમાં ભાજપના સંગઠનને મજબૂત કરવામાં દાયકાઓ સુધી પાયાનું કામ કર્યું છે. અગાઉ કૉંગ્રેસના ગઢ ગણાતા આ વિસ્તારોમાં ભાજપનો પગપેસારો કરાવવામાં તેમની વ્યૂહરચના મહત્વની રહી છે. પક્ષે એક નિષ્ઠાવાન આદિવાસી કાર્યકરને આ ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું છે.
માનસિંહ પરમાર (ગીર સોમનાથ / પ્રદેશ બક્ષીપંચ મોરચો)
તેઓ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વરિષ્ઠ અગ્રણી છે અને હાલમાં જ પ્રદેશ ભાજપ બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ તરીકે જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ઓબીસી (OBC) સમુદાયો વચ્ચે તેમનો મોટો પ્રભાવ છે. બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ તરીકે સમગ્ર ગુજરાતના ઓબીસી મતદારોને ભાજપ તરફ આકર્ષવામાં તેમનો મોટો રોલ રહ્યો છે, જેના ઈનામ સ્વરૂપે તેમને સંસદના ઉચ્ચ ગૃહ (રાજ્યસભા)માં મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.
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જીતેન્દ્ર મેઘજીભાઈ કણઝારિયા (દેવભૂમિ દ્વારકા - જામનગર / સૌરાષ્ટ્ર)
તેઓ જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા (ખંભાળિયા પંથક)ના પાયાના અને અત્યંત વફાદાર કાર્યકર છે. સૌરાષ્ટ્રના આ દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં જીતેન્દ્ર કણઝારિયા વર્ષોથી કોઈ પણ જાતના પ્રચાર વિના સંગઠનનું કામ સંભાળી રહ્યા છે. પક્ષના નીચલા સ્તરના કાર્યકરને પણ દિલ્હી પહોંચાડી શકાય છે, તે સાબિત કરતું આ ભાજપનું પરંપરાગત "સરપ્રાઈઝ સિલેક્શન" છે.
ભાજપના ચારેય ઉમેદવારો સોમવારે ઉમેદવારી નોંધાવશે. તમામ ધારાસભ્યોને રવિવારે ગાંધીનગર હાજર રહેવા સૂચના અપાઈ છે. રવિવારે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને બેઠક મળશે. આ બેઠક બાદ મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને ધારાસભ્યો ભોજન લેશે. સોમવારે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો અંતિમ દિવસ છે. ત્યારે સોમવાર સુધી તમામ ધારાસભ્યોને ગાંધીનગર રહેવા જ સૂચના અપાઈ છે.
ગુજરાતની 4 રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી જાહેર
કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા 10 રાજ્યોની 24 બેઠકો માટે દ્વિવાર્ષિક ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરાયો છે. આગામી 21 જૂન, 2026ના રોજ ગુજરાતના 4 સાંસદોનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. રામભાઈ મોકરીયા, અમીન યાજ્ઞિક, શક્તિસિંહ ગોહિલ અને રમીલાબેન બારા નિવૃત્ત થતાં બેઠકો ખાલી પડશે. 1લી જૂને જાહેરનામું બહાર પડ્યું છે અને ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 8મી જૂન નક્કી કરાઈ છે. 18મી જૂને સવારે 9 થી સાંજના 4 વાગ્યા સુધી મતદાન અને તે જ દિવસે સાંજે 5 વાગ્યે મતગણતરી થશે. મતદાન માટે પંચ દ્વારા ફિક્સ કરાયેલી ખાસ વાયોલેટ સ્કેચ પેનનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.