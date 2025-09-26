Prev
ભાજપમાં નવી આગાહી થશે : મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને પાટીલ એકસાથે કમલમમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધશે

BJP Gujarat Cabinet Reshuffle : ગાંધીનગરમાં આજે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ. આજે બંને કમલમ ખાતે પ્રેસ કોંફરન્સને સંબોધિત કરશે. અટકળો તેજ બની 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:49 AM IST

Gandhinagar News : આજે સવારે 10.15 કલાકે કમલમ ખાતે સી.આર. પાટીલ અને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદને સંબોધશે. જેમાં પક્ષને લગતી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતોની અટકળો છે. બિનસત્તાવાર સૂત્રો મુજબ સરકારની રૂટિન કામગીરી અને સેવા પર્વ અંગે થશે વાર્તાલાપ કરશે. નવી કેબિનેટની જાહેરાત દિવાળી પછી થવાની અને ગુજરાત ભાજપનાં નવા પ્રમુખની વહેલી જાહેરાત થવાની સેવાતી સંભાવના છે. 

ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની શક્યતા લાંબા સમયથી હતી, પરંતુ નવરાત્રિની શરૂઆત પહેલા પીએમ મોદી અને તત્કાલીન ગૃહમંત્રી અમિત શાહની હાલિયાની મુલાકાતો પછી, આ પરિવર્તન અંગે ચર્ચા તેજ બની છે. આગામી થોડા દિવસોમાં કોઈ મોટો સુધારો જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે. જેમાં અનેક મંત્રીઓને દૂર કરાશે. શક્યતા છે કે, 17 માંથી 12 મંત્રીઓને મંત્રીમંડળમાંથી દૂર કરવામાં આવશે! ભાજપ ગુજરાતમાં મોટી સર્જરી કરી શકે છે, જેમાં નવા મંત્રીઓ માટે આ નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે.

ગુજરાતમાં મોટા ફેરબદલની તૈયારીઓ
ભાજપના સૌથી મજબૂત ગઢ ગણાતા ગુજરાતમાં દિવાળી પહેલા મોટા રાજકીય ફેરબદલની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તત્કાલીન ગૃહમંત્રી અમિત શાહની મુલાકાતો બાદ, રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને અન્ય ચાર મંત્રીઓ સિવાય સરકારમાં રહેલા અન્ય તમામ મંત્રીઓને બદલી શકાય છે. આ અટકળો એવા સમયે જોર પકડી રહી છે જ્યારે રાજ્યભરના મુખ્ય શહેરોમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ગુજરાત સરકાર પાસે કુલ ૧૭ સભ્યોની ટીમ છે, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો પણ સમાવેશ થાય છે. એવી અટકળો છે કે ૧૦-૧૨ મંત્રીઓને દૂર કરવામાં આવશે. આ પાછળનું કારણ એ છે કે આ મંત્રીઓ તેમના પર મૂકેલા વિશ્વાસ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. ૨૦૨૨માં ભૂપેન્દ્ર પટેલના બીજા કાર્યકાળ પછી સરકારમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

નવા યુવા ચહેરાઓ ધ્યાન આકર્ષિત કરશે
સૂત્રો સૂચવે છે કે જયેશ રાદડિયા, અલ્પેશ ઠાકોર, અમિત ઠાકરે અને હાર્દિક પટેલ જેવા યુવા ચહેરાઓને ભૂપેન્દ્ર પટેલ કેબિનેટમાં સ્થાન મળી શકે છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા અર્જુન મોઢવાડિયાને મંત્રી બનવાની પ્રબળ અપેક્ષા છે. વધુમાં, વડોદરાના કેયુર રોકડિયાને પણ મંત્રી પદ માટે વિચારવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે તેમણે કાઉન્સિલર અને પછી મેયર તરીકે સેવા આપી છે. વધુમાં, તેઓ શહેરની સમસ્યાઓની સારી સમજ ધરાવે છે, જે વડોદરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વધુમાં, અન્ય એક ધારાસભ્યનું નામ પણ દોડમાં છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે પાર્ટી શહેરના ધારાસભ્યને મંત્રીમંડળમાં સમાવે છે કે જિલ્લાના ધારાસભ્યને મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરીને સમીકરણને સંતુલિત કરે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે ગુજરાતમાં કોઈપણ ફેરફાર લાંબા ગાળાના લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવશે. સૂત્રો સૂચવે છે કે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઘણી બાબતોને લીલીઝંડી આપી છે. ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રમુખની પણ ટૂંક સમયમાં જાહેરાત થવાની ધારણા છે.

પટેલ અને પાટીલ દ્વારા સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ
સંગઠનના નવા વડાની પસંદગી અને સરકારમાં મોટા ફેરબદલ અંગેની અટકળો વચ્ચે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલ, જેઓ પ્રદેશ પ્રમુખની જવાબદારી સંભાળે છે, શુક્રવારે ગાંધીનગરમાં સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ કરશે. અમિત શાહે પાટિલના સુરત સ્થિત નિવાસસ્થાનની મુલાકાત લીધા બાદ બંને વરિષ્ઠ નેતાઓ વચ્ચેની સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. સંગઠનાત્મક શિસ્તને નવા સ્તરે લઈ જનારા સીઆર પાટીલને મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વિરોધનો સામનો કરવો પડી શકે નહીં, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં તેમને નોંધપાત્ર વિરોધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પરિણામે, પક્ષમાં ટૂંક સમયમાં સંગઠનાત્મક અને સરકારી શસ્ત્રક્રિયામાંથી પસાર થવાની રણનીતિ ઘડવામાં આવી છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે આગામી દિવસો નિર્ણાયક છે.

