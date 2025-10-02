કમલમમાં નવા અધ્યક્ષની ચૂંટણીનો ધમધમાટ શરૂ! આવતીકાલે દિલ્હીથી બે દિગ્ગજ નેતા ગુજરાત આવશે
Gujarat BJP New President : ગુજરાતને દિવાળી પહેલાં મળી જશે નવા ભાજપ પ્રમુખ. પ્રદેશ અધ્યક્ષ માટે જગદીશ વિશ્વકર્માનું નામ સૌથી આગળ હોવાની માહિતી. કાલે સત્તાવાર જાહેર થવાની શક્યતા
Gujarat Politics : ગુજરાતના રાજકારણના મોટી હલચલ થવાની છે. 4 ઓકટબરે ભાજપને સત્તાવાર રીતે નવા અધ્યક્ષ મળળી જશે. પ્રદેશ ભાજપે નવા અધ્યક્ષની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરી દીધો છે. આવતીકાલે એટલે કે 3 ઓકટોબરે પ્રદેશ અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટેના ફોર્મ ભરાશે. આવતીકાલે સવારે 11થી 2 વાગ્યા સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે. ફોર્મ ચકાસણીનો સમય બપોરે ત્રણથી ચાર વાગ્યા સુધી છે. 3 ઓક્ટોબરે ફોર્મ ભરાશે અને ચકાસણી પણ કરાશે. આવતી કાલે ફોર્મ પરત ખેંચવવાની પ્રક્રિયા પણ 5 થી સાડા પાંચ વાગ્યા સુધી રહેશે. પ્રદેશ અધ્યક્ષની ચૂંટણીનું મતદાન 4 ઓકટોબરે થશે. 4 ઓકટોબરે પરિણામ પણ આવી જશે. 4 આકોટબરે પરિણામ બાદ પ્રદેશ અધ્યક્ષના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરાશે. પરંતું હાલ નવા પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષની રેસમાં જગદીશ વિશ્વકર્માનું નામ સૌથી આગળ ચાલી રહ્યું છે.
દિવાળી પહેલાં ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપને નવા અધ્યક્ષ મળી જશે
ગુજરાત ભાજપમાં લાંબા સમયથી અટકી પડેલા ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખના નામ પર હવે સત્તાવાર મહોર લાગવાની છે. દિવાળી પહેલા પ્રદેશ ભાજપને નવા અધ્યક્ષ મળી જવાના છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી નવા અધ્યક્ષની આગેવાનીમાં લડાશે. એક-બે દિવસમાં ચૂંટણી માટે નોટિફિકેશન જાહેર થશે. પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટે નોટિફિકેશન જાહેર થશે. આગામી દિવસોમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે.
આવતીકાલે દિલ્હીથી આવશે નેતાઓ
આવતીકાલે ફોર્મ ભરવાના જ દિવસે બપોરે કેન્દ્રીય ચૂંટણી ઇન્ચાર્જ કે લક્ષ્મણ અને ભુપેન્દ્ર યાદવ ગુજરાત આવી પહોંચશે. બપોરે બંને નેતાઓ કમલમ પહોંચશે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે બપોરે 11 થી 2 વાગ્યા દરમિયાન ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાશે. ભાજપના કેન્દ્રમાંથી આવનાર બંને નેતાઓ બે વાગ્યા પહેલા કમલમ પહોંચી જશે.
કોના કોના નામની ચર્ચા છે
હાલ આંતરિક સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર, OBC ચહેરાને નવા પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવી શકે છે. OBCને પ્રદેશ ભાજપના નવા અધ્યક્ષ બનાવે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. જેમાં નવા પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષની રેસમાં સૌથી આગળ જગદીશ વિશ્વકર્માનું નામ છે. તો સાથે જ વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી પણ અધ્યક્ષ બનવાની રેસમાં છે. રાજ્યસભા સાંસદ મયંક નાયક પણ નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની રેસમાં છે. પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષની રેસમાં છે. તો સૌરાષ્ટ્રના OBC નેતા બાબુ જેબલિયા પ્રદેશ અધ્યક્ષની રેસમાં છે.
જગદીશ વિશ્વકર્માનું નામ હોટ ફેવરિટ
ઓબીસીમાંથી ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે, જેમાં અમદાવાદ નિકોલના ધારાસભ્ય અને મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માનું નામ મોખરે છે. આ ઉપરાંત રાજ્યસભાના સંસદ મયંક નાયક, દેવુસિંહ ચૌહાણ અને સૌરાષ્ટ્રના ઓબીસી નેતા બાબુ જેબલિયા, ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીનુ નામ પણ ચર્ચામાં છે.
ભાજપ અધ્યક્ષ ચૂંટણી માટે ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે. ૨૨૯ મતદારોના નામ ચૂંટણી માટે જાહેર કરાયા છે. પાર્ટીના બંધારણ મુજબ મતદારોના નામ જાહેર કરાયા છે. લોકસભા અને રાજ્યસભાના સભ્યો પૈકી 10% સભ્યો મતદાર બનશે. વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો પૈકી દસ ટકા સભ્યો મતદાર બનશે. પ્રદેશ પરિષદના પ્રતિનિધિઓ આ ચૂંટણીમાં મતદાર રહેશે. આ માટે ચૂંટણી અધિકારી કે લક્ષ્મણ અને ભુપેન્દ્ર યાદવ પણ ગુજરાત આવવાના છે. આવતીકાલે 3 ઓક્ટોબરે 2:00 વાગ્યા સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે, પરંતું જો એક જ ફોર્મ આવશે તો તે બિનહરીફ જાહેર થશે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર વચ્ચે કોબા સર્કલ નજીક આવેલ ભાજપ મધ્યસ્થી કાર્યાલય કમલમ ખાતે ભારે ધમધમાટ શરૂ થઇ ગયા છે. આ બાદ પોલીસ અકસરોની બદલી અને મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની કાર્યવાહી તરત હાથ ધરાશે તેવી ચર્ચા વહેતી થઈ છે.
