ભાજપના નવા સુકાની જગદીશ વિશ્વકર્માનો આવો છે દબદબો! કલેક્ટર-DDO સહિતના અધિકારીઓનો પાવર ઉતાર્યો હતો
Jagdish Vishwakarma : ગુજરાત ભાજપના નવા સુકાની બન્યા જગદીશ વિશ્વકર્મા.. વિજયમુહૂર્તમાં જગદીશ વિશ્વકર્માએ ભર્યું ફોર્મ... પ્રદેશ નેતાઓએ જગદીશભાઈને પાઠવી શુભકામના...
Trending Photos
BJP Gujarat New President : જગદીશ પંચાલ ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખ બનશે. દાવેદારી માટે સિંગલ ફોર્મ ભરાયું હોવાથી હવે નવા પ્રદેશ પ્રમુખ માટે ચૂંટણીની કોઈ જરૂરિયાત નહિ રહે. જગદીશ પંચાલ વન વે પ્રદેશ પ્રમુખ બની જશે. ભાજપના OBC નેતાએ આજે વિજય મુહૂર્તમાં દાવેદારી ફોર્મ ભર્યુંય ત્યારે અમદાવાદથી આવતા આ નેતાનો પાવર ગજબનો છે. થોડા સમય પહેલા જગદીશ વિશ્વકર્માએ કલેક્ટરને મંત્રીનો પાવર બતાવ્યો હતો. તેઓએ કલેક્ટરને જમીન પર ભૂખ્યા બેસાડી રાખ્યા હતા.
જગદીશ વિશ્વકર્મા બન્યા હતા ‘નાયક’
તમે નાયક ફિલ્મ તો જોઈ હશે, આજે પણ ઘણા નેતાઓ અનિલ કપૂરની કોપી કરતાં ખચકાતા નથી. ખરો જનનાયક એ જ કહેવાય જે લોકોની વચ્ચે રહે અને લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપે.. આપણે અહીં એક એવી જ સ્ટોરીની ચર્ચા કરી રહ્યાં છે પણ તમે માનશો નહીં આ સ્ટોરી એ ગુજરાતની છે. સામાન્ય રીતે જિલ્લા કક્ષાએ કલેકટર જિલ્લાનો રાજા ગણાય છે.
જગદીશભાઈ સમસ્યાને જાણવા ગામમાં પહોંચી ગયા હતા
કલેક્ટર-ડીડીઓ કોઈ ગામની મુલાકાત લે એટલે તેમની રાજા જેવી સરભરા થતી હોય છે. જોકે તમને ખબર નહીં હોય પણ ગુજરાતના સહકાર મંત્રી અને આજે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ બનવા જઈ રહેલા જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માએ કલેક્ટર-ડીડીઓ સહિતના અધિકારીઓનો પાવર ઉતારી દીધો. પ્રભારી મંત્રી તરીકે પાણીની સમસ્યાઓની અવારનવાર ફરિયાદ આવતા જગદીશભાઈએ જાતે જ તાકિદે ફરિયાદની વાસ્તવિકતા જાણવા સીધા ગામ પહોંચવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
કલેક્ટરને જમીન પર બેસવાનો વારો આવ્યો હતો
સહકાર મંત્રી જગદીશભાઈએ અધિકારીઓને પણ હાજર રહેવાની સૂચના આપી હતી. ગાંધીનગરથી મંત્રી સીધા જ આ બોર્ડર વિસ્તારના ગામમાં ગયા હતા. ગામમાં પાણી ન આવતા ગ્રામજનો પરેશાન હતા અને સભા ભરીને બેઠા હતા. એ સમયે મંત્રી જ સીધા ગ્રામજનો વચ્ચે જઈને જમીન પર બેસી ગયા અને ગ્રામજનોની સમસ્યા સાંભળવા લાગ્યા. આ સ્થિતિને જોઈને જિલ્લા કલેક્ટર સહિતના અધિકારીઓને ફરજિયાત જમીન પર બેસવાનો વારો આવ્યો.
મંત્રી પોતે પણ ભૂખ્યા રહ્યા, અધિકારીઓને પણ ભૂખ્યા રાખ્યા
જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા પણ સમસ્યાનું સમાધાન ન થાય ત્યાં સુધી ગ્રામજનો વચ્ચે બેસી રહ્યાં. મંત્રી પોતે તો ભૂખ્યા રહ્યા અને અધિકારીઓને પણ ભૂખ્યા રાખ્યા. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે મંત્રીજીની મુલાકાત બાદ બીજા જ દિવસથી ગ્રામજનોની પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ આવી ગયો અને અધિકારીઓને પોતાની ઔકાત દેખાઈ ગઈ.... આ જ જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માને આજે તેમની મહેનતનું ફળ મળી રહ્યું છે.
જગદીશ ભાઈ વિશ્વકર્મા આજે ગુજરાત ભાજપના 11મા પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનવા જઈ રહ્યાં છે. સહકાર મંત્રી તરીકેની કામગીરીનું આજે એમને ફળ મળી રહ્યું છે. મૂળ ઉત્તર ગુજરાતના પણ અમદાવાદને કર્મભૂમી બનાવનાર જગદીશ ભાઈ વિશ્વકર્મા (BJP) ના અગ્રણી નેતા છે અને ગુજરાતની રાજનીતિમાં એક મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. જગદીશ વિશ્વકર્મા (પંચાલ) ઓબીસી (OBC) સમુદાયમાંથી આવે છે અને તેમની રાજકીય પકડ અને સંગઠનાત્મક અનુભવને કારણે ગુજરાતના રાજકારણમાં તેમનું કદ ઘણું મોટું છે.
જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે પડકાર ?
- સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી
- 2027માં વિધાનસભાની ચૂંટણી
- સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવાની જવાબદારી
- સંગઠન અને સરકાર વચ્ચે સંતુલન
- તમામ સમાજના કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે સંતુલન
- બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ જિલ્લામાં મજબૂતી
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે