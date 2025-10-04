ભાજપના ‘વિશ્વકર્મા’ : સંગઠન અને સરકારનો અનુભવ ધરાવતા વિશ્વકર્માને ગુજરાત ભાજપની કમાન મળી
Jagdish Vishwakarna : જગદીશ પંચાલ બન્યા ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ. CMએ શ્રીફળનો પડો અને પાટીલે ભાજપનો ઝંડો આપ્યો, નવનિયુક્ત પ્રમુખને ફૂલનો હાર પહેરાવી સ્વાગત કરાયું
BJP Gujarat New President : કમલમમાં નવા પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું છે. દિગ્ગજ નેતાઓની હાજરીમાં સત્તાવાર રીતે જગદીશ વિશ્વકર્માએ સંભાળી ગુજરાત ભાજપની કમાન સંભાળી છે. ત્યારે અનેક નેતાઓએ તેમને શુભકામના પાઠવી.
જગદીશ વિશ્વકર્મા બન્યા ગુજરાત ભાજપના અધ્યક્ષ
જગદીશ વિશ્વકર્માએ વિધિવત રીતે પદભાર સંભાળ્યો છે. ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓની હાજરીમાં જગદીશ વિશ્વકર્માએ ગુજરાત ભાજપની બાગડોર સંભાળી. નિવાસસ્થાનેથી રેલી સ્વરૂપે કાર્યકર્તાઓના સમર્થન સાથે જગદીશ વિશ્વકર્મા પ્રદેશ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. હવે સંગઠન અને સરકાર બંનેમાં અમદાવાદનું પ્રભુત્વ જોવા મળશે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પણ અમદાવાદના અને ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ પણ અમદાવાદના બન્યા છે. સંગઠન અને સરકારનો અનુભવ ધરાવતા વિશ્વકર્માને ગુજરાત ભાજપની કમાન મળી.
જગદીશ વિશ્વકર્માના પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનવાની સત્તાવાર જાહેરાત ભુપેન્દ્ર યાદવે કરી હતી. તેમણે આ પ્રસંગે કહ્યું કે, સંગઠનની દૃષ્ટિએ ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સૌથી અવ્વલ છે. છેલ્લાં ત્રણ દાયકાઓથી ગુજરાતમાં ભાજપની સતા છે. રાષ્ટ્રીય પરિષદ માટે 39 નામો નક્કી કરાયા છે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ માટે ફોર્મ ભરવા માટેનો કાલે સમય હતો. એક જ પ્રદેશ અધ્યક્ષ માટેનું ફોર્મ આવ્યું હતું. જેથી જગદીશ વિશ્વકર્મા ને પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે.
જગદીશ વિશ્વકર્માને પ્રમાણપત્ર અર્પિત કરાયા હતા. પ્રમુખ પદ માટે શ્રીફળ અને સાકર મુખ્યમંત્રી દ્વારા વિશ્વકર્માને અપાયું હતું. તો સી આર પાટીલે ભાજપનો ધ્વજ નવા પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માને અર્પણ કર્યો. સી આર પાટીલે એમની જગ્યા પર જગદીશ વિશ્વકર્માને બેસાડીને નવા પ્રદેશ પ્રમુખનું સ્વાગત કર્યું હતું.
આ પ્રસંગે સીઆર પાટીલે કહ્યું હતું કે, સવા પાંચ વર્ષ પહેલા પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રીએ મને જવાબદારી સોંપી હતી. મને શંકા હતી કે આ જવાબદારી માટે હું સક્ષમ છું કે શું. જે જવાબદારી મળે તે નિભાવવવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. સવા પાંચ વર્ષના સમય દરમિયાન અનેક પડકારો સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યા. વર્ષ 2022 માં 182 સીટ જીતવા માટે આગળ વધ્યા હતા. 156 સીટો આપણે જીત્યા હતા. લોકસભામાં પણ 26 માંથી 25 સીટ જીત્યા. 2022 મા 26 સીટો આપણે હાર્યા હતા, એ લીડ 5000 હજાર કરતા પણ ઓછી લીડથી હાર્યા હતા. 26 સીટ હાર્યા એ કમનસીબી છે. મારી જવાબદારીમાં કઈક કમી રહી હશે જેના કારણે આપડે 26 સીટ વિધાનસભા ગુમાવવી પડી. આઝાદી બાદ 6 સીટો તો આપડે ક્યારેય જીત્યા ન હતા.
