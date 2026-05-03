ગુજરાત ભાજપનું મુસ્લિમ કાર્ડ : 277 મુસ્લિમ ઉમેદવારોને ટિકિટ આપી, શું પાર્ટીનો આ નિર્ણય નવો રાજકીય વળાંક લેશે?
Gujarat BJP New Plan : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે જંગી બહુમતી મેળવી છે. પરંતું આ સાથે જ ચૂંટણીમાં ભાજપનો નવો પ્રયોગ જોવા મળ્યો. ભાજપે આ ચૂંટણીમાં મુસ્લિમ ઉમેદવારોને પણ મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા, આખરે ભાજપની આ નવી રણનીતિ શું છે, ભાજપે ઉતારેલા મુસ્લિમ ઉમેદવારોમાંથી કોની જીત થઈ, જુઓ નવી ચર્ચા
Trending Photos
Gujarat Local Body Election Result 2026 : ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે મુસ્લિમ ઉમેદવારોને મોટી સંખ્યામાં ટિકિટ આપીને નવો રાજકીય પ્રયોગ કર્યો છે. ભાજપે કુલ 277 મુસ્લિમ ઉમેદવારોને ટિકિટ આપી હતી, જેમાંથી 159 ઉમેદવારોને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ પરિણામ બતાવે છે કે, પાર્ટીને આ પ્રયોગમાં આંશિક સફળતા મળી છે. પરંતું હજી પણ પાર્ટીને અનેક વિસ્તારોમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. કચ્છ, ગીર, સોમનાથ અને ખેડા જેવા વિસ્તારોમાં સારું પ્રદર્શન રહ્યું. જ્યારે કે, વડોદરા, જામનગરમા હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ પ્રયોગને ભાજપની નવી રણનીતિના રૂપમાં જોઈ શકાય છે. જે ભવિષ્યની રાજનીતિ પર પ્રભાવ પાડી શકે છે.
સામાજિક અને રાજકીય સમીકરણોને બદલવાના દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું
ગુજરાતની રાજનીતિ લાંબા સમયથી એક પેટર્ન પર ચાલી રહી છે. પરંતું હાલના સ્થાનિક ચૂંટણીમાં ભાજપે પોતાની પેટર્ન બદલીને નવા સંકેત આપ્યા છે. ભાજપાએ જે રીતે મુસ્લિમ ઉમેદવારોને મોટી સંખ્યામાં ટિકિટ આપી છે, તે માત્ર ચૂંટણી રણનીતિ જ નથી, પરંતું એક મોટો રાજકીય સંદેશ પણ માની શકાય છે. સૌનો સાથ સૌનો વિકાસનો નારો હંમેશા સાંભળવા મળે છે, પરંતું આ વખતે તેને જમીન પર લાગુ કરવાનો પ્રયાસ થયો હોય તેવું જોવા મળ્યું છે. સવાલ છે કે, પ્રયોગ માત્ર આંકડા સુધી સિમિત છે, કે વાસ્તવમાં સામાજિક અને રાજકીય સમીકરણોને બદલવાના દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે. 277 ઉમેદવારોમાંથી 118 ઉમેદવારોની જીત એક સફળતાનો સંકેત આપે છે, પરંતુ 159 ઉમેદવારોની હાર પણ બતાવે છે, જીત એટલી પણ સરળ નથી.
પાર્ટી હવે એક નવી વોટ બેંક અને નવા સામાજિક આધાર પર ભાર મૂકી રહી
આ પ્રયોગ ખાસ છે કે, કારણ કે ગુજરાત જેવા રાજયોમાં જ્યાં ઓળથની રાજનીતિ લાંબા સમય સુધી પ્રભાવી રહી છે. તયાં આ પ્રકારનો બદલાવ મોટો માનવામા આવે છે. ગુજરાતમાં ભાજપે મુસ્લિમ ઉમેદવારોને ટિકિટ આપીને એક નવું સામાજિક સમીકરણ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જેના પરિણામ ખાસ સારા છે, અને ન પણ કહી શકાય. પંરતું એટલું નક્કી છે કે, પાર્ટી હવે એક નવી વોટ બેંક અને નવા સામાજિક આધાર પર ભાર મૂકી રહી છે. આ રણનીતિની અસર આગામી મોટી ચૂંટણીઓમાં જોવા મળી શકે છે. રાજકીય એક્સપર્ટના અનુસાર, ભાજપની આ નવી દિશે ભવિષ્યની રાજનીતિના સંકેત આપે છે.
શું કહે છે આંકડાનું ગણિત
ભાજપને આ ચૂંટણીમાં મુસ્લિમ સમુદાયમાંથી 277 ઉમેદવારોને મેદાનમા ઉતાર્યા હતા. જેમાંથી 118 ઉમેદવારોએ જીત હાંસિલ કરી છે. આંકડા જણાવે છે કે, પાર્ટીને થોડી સફળતા મળી છે. પંરતું 159 ઉમેદવારોની હાર એ પણ દર્શાવે છે કે, રણનીતિ હજી પરિપક્વ બની નથી. જિલ્લાવાર પરિણામો પર નજર કરીએ તો કચ્છ, ગીર સોમનાથ જેવા જિલ્લાઓમાં ભાજપને સારી સફળતા હાથ લાગી છે. કચ્છમાં 20 મુસ્લિમ ઉમેદવારોને જીત મળી છે. તો ગીર સોમનાથમાં જીતનું કારણ સંતુલિત રહ્યું છે. ખેડા અને આણઁદમાં પણ પાર્ટીના મુસ્લિમ ઉમેદવારોએ સારી પકડ બનાવી રાખી. જોકે, આણંદમાં હારના આંકડા વધુ રહ્યા, જેને કારણે સંતુલન બગડ્યું છે.
શહેરી વિસ્તારોની વાત કરીએ તે, અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટમા પણ ભાજપને થોડી સફળતા મળી છે. અમદાવાદમાં 7 ઉમેદવારોની જીત અને 8 ની હાર, સુરતમાં 4 ઉમેદવારોની જીત અને 7 હાર, રાજકોટમાં 3 ઉમેદવારોની જીત થઈ છે. વડોદરા અને જામનગરમાં હારનો આંકડો વધુ રહ્યો છે. જે પાર્ટી માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છ.
ભાજપનો આ પ્રયોગ એવા સંકેત આપે છે કે, પાર્ટી હજી પારંપરિક રાજનીતિથી આગળ વધીને નવા સામાજિક સમીકરણ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. મુસ્લિમ ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવી અને તેમને જીતાડવાવાનો પ્રયાસ કરવો દર્શાવે છે કે, પાર્ટી પોતાના આધારને વિસ્તાર આપવા માંગે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે