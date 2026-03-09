જગદીશ વિશ્વકર્માનો લિટમસ ટેસ્ટ : ચૂંટણીની સેમિફાઈનલમાં આવશે નવા નિયમો, જૂના કપાશે
BJP Gujarat New Rule For Sthanik Swarajya Chutani : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાંની સેમીફાઈનલ ગણાતી સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણી ત્રણેય પાર્ટીઓ માટે લિટમસ ટેસ્ટ છે. ભાજપે ચૂંટણીની તૈયારીઓ આરંભી દીધી છે. હવે સૂત્રો કહી રહ્યાં છે કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ભાજપ દ્વારા એક પરિવાર એક હોદ્દોનો નિયમ અપનાવશે. આ સિવાય ત્રણ ટર્મથી ચૂંટણી લડતા પ્રતિનિધિઓને ભાજપ ટિકિટ નહીં આપે. જેને પગલે છેલ્લા 15 વર્ષથી સતત રીપિટ થતા અને કદાવર ગણાતા 150થી 200 કોર્પોરેટરની ટિકિટ કપાઈ શકે છે. સૌથી મોટી અસર 8 મનપામાં થશે. જગદીશ વિશ્વ કર્માએ ભાજપ ચાલતા જૂથવાદને ડામવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે.
- પાર્ટીઓમાં ભારે ખેંચતાણ રહેશે, નારાજ નેતાઓ ખેલ બગાડી શકે છે, ભાજપના આ નિયમથી આપને જરૂર ફાયદો થશે
- ત્રણ ટર્મ' ના નિયમથી મનપા અને જિલ્લાઓમાં 15 વર્ષથી સત્તા પર બિરાજમાન નેતાઓ ઘરભેગા થશે
- જેમના પરિવારના સભ્યો હાલમાં નેતા તરીકે સક્રિય છે એમના પરિવારને ફરી નહીં મળી ટિકિટ
Trending Photos
Gujarat Politics : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને ભાજપના એક્શન પ્લાન અંગે મોટી ખબર બહાર આવી છે. ભાજપે ચૂંટણીમાં ટિકિટ આપવા અંગે નિયમો બનાવી લીધા છે. જે મુજબ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ભાજપ દ્વારા એક પરિવાર એક હોદ્દોના નિયમ અપનાવશે. ત્રણ ટર્મથી ચૂંટણી લડતા પ્રતિનિધિઓને ભાજપ ટિકિટ નહીં આપે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપના કડક નિયમો!#GujaratPolitics #BJP #LocalBodyElections #BreakingNews #GujaratBJP #Zee24Kalak pic.twitter.com/mElaP7yKq9
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) March 9, 2026
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લઈને ત્રણેય પાર્ટીઓ એક્ટિવ થઈ ગઈ છે. ભાજપમાંથી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીન ખુદ આ મામલે રસ દાખવી રહ્યાં છે. વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં ભાજપ માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ છે. 3 દાયકાથી સત્તા ભોગવતા ભાજપ અને જગદીશ વિશ્વકર્મા માટે આ ચૂંટણીઓ અતિ અગત્યની છે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ બન્યા બાદ આ પહેલી સૌથી મોટી ચૂંટણીઓ છે. સીઆર પાટીલે પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે પોતાનો દમ દેખાડ્યો છે. હવે વારો જગદીશ વિશ્વકર્માનો છે. ગુજરાતમાં મોટાપાયે ભાજપ આ માટે આયોજન કરી રહ્યું છે. જગદીશ વિશ્વ કર્માએ સંગઠનમાં ફેરફાર કરી જૂના જોગીઓને પણ તક આપી છે હવે આ ચૂંટણીઓ વિશ્વકર્માનું કદ સાબિત કરશે.
ભાજપ જૂના જૂથવાદને ખતમ કરશે
ભાજપના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને કવાયત તેજ બની ગઈ છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા ભાજપ દ્વારા બિન સત્તાવાર શરૂ કરાઈ છે. પસંદગી પ્રક્રિયામાં જવાબદારોને ચોક્કસ પ્રકારની ગાઈડલાઈન મોકલાશે અને એ આધારે જ ઉમેદવારની પસંદગી કરાશે. હવે આ નવા નિયમો લાગુ થવાથી ભાજપમાં જૂના જૂથવાદને ખતમ કરવામાં અને નવી પેઢીના નેતાઓને તૈયાર કરવામાં મોટી મદદ મળશે. એવું બની શકે કે ત્રણ ટર્મના નવા નિયમોથી 8 મનપામાંથી 25થી 40 ટકા વર્તમાન કોર્પોરેટરોના નામ કપાઈ જાય તો નવાઈ નહીં..
વર્ષોથી સત્તા પર ટકી રહેલા જૂના જોગીઓ માટે રસ્તો બંધ થશે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલાં આ નવા નિયમો લાગુ થવાથી વર્ષોથી સત્તા પર ટકી રહેલા જૂના જોગીઓ માટે રસ્તો બંધ થશે. પરિણામે, ભાજપ સંગઠન અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં નવા અને યુવા ચહેરાઓને તક મળશે. આનાથી એન્ટી-ઈન્કમ્બન્સી (સત્તા વિરોધી લહેર) ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે.
એક પરિવાર એક હોદ્દો
કોંગ્રેસને હંમેશાં ટકોરતી ભાજપ આ નિયમને અતિ મહત્વનો માને છે. 'એક પરિવાર એક હોદ્દો' નિયમથી એવા નેતાઓને ફટકો પડશે જેમના પરિવારના અનેક સભ્યો કોર્પોરેશન, જિલ્લા પંચાયત કે તાલુકા પંચાયતમાં સક્રિય છે. એમને હવે ફરીથી ટિકિટ મળવી એ મુશ્કેલ બની જશે. આ સિવાય પક્ષમાં માત્ર 'નેતા પુત્ર' હોવાને બદલે મેરિટ અને કાર્યકરની મહેનતને વધુ મહત્વ મળશે. જેથી વર્ષોથી મહેનત કરતા કાર્યકરોને તક મળવાની સંભાવના વધી જશે, હાલમાં કાર્યકરો ચૂંટણી સમયે દોડાદોડી કરે છે પણ પક્ષના નેતા બનવાની તક વર્ષોથી પદ પર ચિટકીને બેઠેલાને જ મળે છે. જેથી ભાજપ 3 ટર્મથી ચૂંટાતા કોર્પોરેટરોને ઘરનો રસ્તો દેખાડી દેશે.
ભાજપનાં સમીકરણો બગડી પણ શકે છે
જગદીશ વિશ્વકર્માએ ભાજપની શૈલી પ્રમાણે નિર્ણય તો લીધો છે પણ આ લોકલ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી છે. વર્ષોથી ચૂંટાતા અને મજબૂત પકડ ધરાવતા નેતાઓની ટિકિટ કપાતા પક્ષમાં આંતરિક વિખવાદ કે બળવો થવાની શક્યતા પણ નકારી શકાય નહીં. જો આવા નેતાઓ અપક્ષ તરીકે અથવા અન્ય પક્ષમાં જોડાય, તો તે જે-તે બેઠક પર ભાજપના સમીકરણો બગાડી શકે છે. ભાજપ માટે આ કપરા ચઢાણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. ભાજપ આ પહેલાં સરકારોને ઉથલાવી ચૂકી છે. સંગઠનમાં સ્પષ્ટ આદેશ છે કે વર્ષોથી કામ કરતા દરેક કાર્યકરને તક મળવી જોઈએ અને જૂના નેતાઓએ પોતાની સીટ ખાલી કરવી પડશે.
'ત્રણ ટર્મ' ના નિયમથી કોને થશે અસર?
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ (મનપા, જિલ્લા પંચાયત) માં અંદાજે ૩૦% થી ૪૦% બેઠકો એવી છે જ્યાં પ્રતિનિધિઓ ૩ કે તેથી વધુ ટર્મથી ચૂંટાય છે. અહીં જૂના જોગીઓને દબદબો છે. અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં અનેક કોર્પોરેટરો એવા છે જેઓ છેલ્લા ૧૫ વર્ષથી સત્તામાં છે. આ નવા નિયમથી આશરે ૧૫૦ થી ૨૦૦ જેટલા મજબૂત કોર્પોરેટરોની ટિકિટ કપાવાની શક્યતા છે.
પાર્ટીઓમાં ભારે ખેંચતાણ રહેશે
આ સાથે એ પણ છે કે , ત્રણ ટર્મથી ચૂંટાતા અનુભવી પ્રતિનિધિઓ વહીવટી પ્રક્રિયામાં માહેર હોય છે. તેમની બાદબાકી થવાથી અમુક અંશે અનુભવની ખોટ વર્તાઈ શકે છે, પરંતુ પક્ષ તેને 'નવી ઉર્જા' તરીકે પ્રોજેક્ટ કરીને મતદારોને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. આ સાથે ભાજપમાંથી નારાજ થયેલા કદાવર નેતાઓને પોતાની તરફ ખેંચવાની વિપક્ષ પાસે એક તક રહેશે. આમ આગામી ચૂંટણીઓમાં ભારે ખેંચતાણ જોવા મળે તો નવાઈ નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે