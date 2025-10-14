હાઈકમાન્ડના હુકમની ઈંતેજારી : નવા મંત્રીમંડળ માટે ભાજપનો માસ્ટર પ્લાન, 5 મુદ્દા પર કર્યું ફોકસ
Gujarat Cabinet Reshuffle : આગામી સમયમાં આવી રહેલી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકમાન્ડ દ્વારા મંત્રીમંડળની પસંદગીમાં કેટલાક મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકવામાં આવશે,
Who Will Become Gujarat Minister : ગુજરાતમાં મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે. આ વિસ્તરણ માત્ર ખાલી જગ્યાઓ ભરવા પૂરતું સીમિત નહીં હોય, પરંતુ તે ભાજપની આગામી લોકસભા ચૂંટણી અને પ્રાદેશિક સમીકરણોને સાધવાની વ્યૂહરચનાનો સ્પષ્ટ સંકેત હશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નવા મંત્રીમંડળમાં આ પાંચ મુખ્ય બાબતો પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે. જે માટે હાઈકમાન્ડે એક માસ્ટર પ્લાન પણ ઘડ્યો છે. મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ પર હાલમાં સૌની નજર ટકેલી છે.
નવા મંત્રીમંડળમાં આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે
- વર્તમાન કેબિનેટના લગભગ પાંચ મંત્રીઓને જાળવી રાખવામાં આવે તેવી શક્યતા
- કોંગ્રેસના આયાતી નેતાઓને સ્થાન મળી શકે છે, જેમા અર્જુન મોઢવાડિયાનું નામ ચર્ચામાં છે
- બે મહિલા નેતાઓને મંત્રી તરીકે સામેલ કરવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. જેમાં રીવાબા અને સંગીતા પાટીલનું નામ ચર્ચામાં છે
- જે બે થી ત્રણ મંત્રીઓ તેમના પદ જાળવી રાખશે, તેમને આગામી વિસ્તરણમાં નવા ખાતાઓ સોંપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
- નવા મંત્રીમંડળમાં લગભગ ૨૦ થી ૨૩ સભ્યોનો સમાવેશ થાય તેવી શક્યતા
વફાદારી : ૫ મંત્રીઓ જળવાશે
સૌથી પહેલું ફોકસ સ્થિરતા પર છે. વર્તમાન કેબિનેટના લગભગ પાંચ મંત્રીઓને જાળવી રાખવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ એવા મંત્રીઓ હશે જેમણે તેમના વિભાગોમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી છે અને જેઓ પક્ષના મોવડીમંડળના સંપૂર્ણ વિશ્વાસપાત્ર છે. આ નેતાઓને જાળવી રાખીને સરકાર સાતત્ય અને અનુભવનું સંતુલન જાળવશે. જેથી નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ થવા છતાં અનુભવી મંત્રીઓ સરકારને મજબૂત રાખવમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. સરકાર નવા અને જૂના મંત્રીઓની જોડીઓમાં આગળ સરકાર ચલાવે તેવી સંભાવના છે.
અનુભવ: અર્જુન મોઢવાડિયાનો ચાવડા કરતાં વધુ ચાન્સ
કોંગ્રેસમાંથી આવેલા આયાતી નેતાઓને સ્થાન આપવું ભાજપની નીતિ રહી છે. આ વખતે, સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણના મજબૂત અને અનુભવી નેતા અર્જુન મોઢવાડિયાનું નામ મંત્રી પદ માટે ચર્ચામાં છે. મોઢવાડિયાને મંત્રી બનાવીને ભાજપ માત્ર તેમના અનુભવનો લાભ જ નહીં લે, પણ વિપક્ષમાંથી આવેલા નેતાઓને યોગ્ય સન્માન આપી અન્ય નેતાઓ માટે પણ પક્ષના દરવાજા ખુલ્લા હોવાનો સંકેત આપશે. તો સીજે ચાવડા માટે પણ આ તક છે પણ અર્જુંનભાઈનો સમાવેશ થશે તો ચાવડાનું પત્તું કપાઈ શકે છે.
મહિલા શક્તિ પર ભાર: બે મહિલા નેતાઓને તક
મહિલા પ્રતિનિધિત્વને મજબૂત કરવાના ભાગરૂપે બે મહિલા નેતાઓને મંત્રી તરીકે સામેલ કરવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. આમાં સૌરાષ્ટ્રના ક્ષત્રિય ચહેરા રીવાબા જાડેજા અને દક્ષિણ ગુજરાતના પાટીદાર નેતા સંગીતા પાટીલનું નામ ચર્ચામાં છે. આનાથી મહિલા સશક્તિકરણનો સંદેશ મજબૂત બનશે અને જ્ઞાતિગત તેમજ પ્રાદેશિક સંતુલન પણ સધાશે. આમ ભાજપ ભાનુબેનને બહાર કરી રિવાબા અને સંગીતા પાટીલને સ્થાન આપી શકે છે.
કામગીરીનો માપદંડ: નવા ખાતાઓનું વિસ્તરણ
જે બે થી ત્રણ મંત્રીઓ તેમના પદ જાળવી રાખશે, તેમની કામગીરીના મૂલ્યાંકનના આધારે આગામી વિસ્તરણમાં તેમને નવા અને વધુ મહત્વના ખાતાઓ સોંપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આનાથી પક્ષમાં એવો સંદેશ જશે કે કામગીરીને યોગ્ય પુરસ્કાર મળે છે અને મંત્રીઓને વધુ જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે. જેમાં સૌથી વધારે ચાન્સ એ હર્ષ સંઘવીને મળી શકે છે. સંઘવીને ભાજપમાં કેબિનેટમાં સ્થાન મળે તેવી પૂરી સંભાવના છે.
વિસ્તરણનું કદ: ૨૦ થી ૨૩ સભ્યોનું મંત્રીમંડળ
નવા મંત્રીમંડળમાં લગભગ ૨૦ થી ૨૩ સભ્યોનો સમાવેશ થાય તેવી શક્યતા છે. આટલું મોટું મંત્રીમંડળ બનાવીને ભાજપ જુદા જુદા પ્રદેશો અને જ્ઞાતિઓને પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ આપી શકશે, જે આગામી સમયમાં પક્ષની સર્વસમાવેશકતાની છબીને મજબૂત કરશે. આ વિસ્તરણ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું છેલ્લું મોટું ફેરબદલ બની શકે છે, જે રાજકીય સંતુલન, વહીવટી કાર્યક્ષમતા અને આગામી રાજકીય પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેથી તમામ ભાજપના નેતાઓની નજર મંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણ પર છે કારણ કે હવે જે રહી ગયા એમને ચાન્સ મળવાની સંભાવના બિલકુલ નહિવત છે.
