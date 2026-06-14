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નડિયાદમાં કાયદો-વ્યવસ્થાના લીરેલીરા: ભાજપ કિસાન મોરચાના મહામંત્રી પર 40ના ટોળાનો જીવલેણ હુમલો, CCTV આવ્યા સામે!

Kheda News: નડિયાદ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કરતી ઘટના સામે આવી છે. નડિયાદ શહેર ભાજપ કિસાન મોરચાના મહામંત્રી તેમજ વોર્ડ નંબર-13ના જાણીતા સમાજસેવક પ્રકાશભાઈ પ્રેમજીભાઈ પરમાર પર આશરે 40 જેટલા લોકોના ટોળાએ હુમલો કરતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે રોષ અને ચકચાર ફેલાઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 14, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:43 AM IST
નડિયાદમાં કાયદો-વ્યવસ્થાના લીરેલીરા: ભાજપ કિસાન મોરચાના મહામંત્રી પર 40ના ટોળાનો જીવલેણ હુમલો, CCTV આવ્યા સામે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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નડિયાદમાં કાયદો-વ્યવસ્થાના લીરેલીરા: ભાજપ કિસાન મોરચાના મહામંત્રી પર 40ના ટોળાનો...
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