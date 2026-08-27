/અમદાવાદના ભાજપના નેતાના ભાઈ-ભાભી નેપાળ પૂરમાં ગુમ, ન્યૂઝીલેન્ડથી ગયા હતા કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ

Nepal Flood Tragedy: નેપાળમાં અચાનક આવેલા વિનાશક પૂર અને ભૂસ્ખલનના કારણે કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા તથા પ્રવાસ અર્થે ગયેલા કુલ 18 ગુજરાતીઓ ફસાયા હોવાની અને સંપર્કવિહોણા બન્યા હોવાની સત્તાવાર પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે. આ 18 લોકોમાં અમદાવાદના ભાજપના નેતા ઉત્પલ પટેલના નાનાભાઈ અને ન્યૂઝિલેન્ડમાં રહેતા મિહિરભાઈ અને ભાભી કિન્નરી બહેન પણ આ ઘટનામાં મિસિંગ છે.
6 સપ્ટેમ્બરે પરત અમદાવાદ આવવાના હતા
નેપાળમાં ભયાવહ પૂરમાં સેંકડો લોકો લાપતા થયા છે, જેમાં અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારના ભાજપના પૂર્વ મહામંત્રી ઉત્પલ પટેલના નાનાભાઈ મિહિરભાઈ અને ભાભી કિન્નરીબેનનો પણ સામેલ છે. 51 વર્ષીય મિહિરભાઈ અને 50 વર્ષના કિન્નરીબેન છેલ્લા 25 વર્ષથી ન્યૂઝીલેન્ડમાં રહે છે. તેઓ કૈલાસ માનસરોવરની પવિત્ર યાત્રાએ ગયા હતા. યાત્રા પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ આગામી 6 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદ પરત આવવાના હતા અને ૧૩ સપ્ટેમ્બરે કિન્નરીબેનનો જન્મદિવસ ઉત્સાહભેર ઉજવવાનું પરિવારનું આયોજન છે.
કાલે સવારે તેઓ સાથે મેસેજ પર થઈ હતી વાત
પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર, ગઈ કાલે સવારે તેઓ નેપાળ-તિબેટ-ચાઇના બોર્ડર પર હતા ત્યારે મેસેજ દ્વારા વાતચીત થઈ હતી. પરંતુ ત્યારબાદ અચાનક પૂરની આફત ત્રાટકતા તેમની સાથેનો સંપર્ક થયો નથી. હજુ સુધી તેમના વિશે કોઈ સત્તાવાર ભાળ મળી નથી, જેના કારણે પરિવાર ભારે ચિંતાનો માહોલ છે.
અત્યાર સુધીમાં 210 લોકોના મોત
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ કુદરતી હોનારતમાં અત્યાર સુધીમાં 210 લોકોના મોત નિપજ્યા છે, જેમાં નેપાળમાં 157 અને તિબેટમાં 3 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. પૂરના કારણે પાણીનું સ્તર લગભગ 30 ફૂટ સુધી વધી ગયું હતું, જેમાં ઘરો, વાહનો અને સરકારી માળખું તણાઈ ગયું છે. અમેરિકી જિયોલોજિકલ સર્વે અનુસાર, ચીન તરફ લ્હેન્દે નદીમાં પહાડનો મોટો હિસ્સો ખસીને પડવાના કારણે આ ભયાનક પૂર આવ્યું હતું.