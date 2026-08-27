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અમદાવાદના ભાજપના નેતાના ભાઈ-ભાભી નેપાળ પૂરમાં ગુમ, ન્યૂઝીલેન્ડથી ગયા હતા કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ

Nepal Flood Tragedy: નેપાળમાં કુદરતે એવો કહેર વરસાવ્યો કે જેણે પળવારમાં આખા વિસ્તારનો નકશો બદલી નાખ્યો. રસુવા જિલ્લાના ભોટેકોશી નદીમાં આવેલા અચાનક વિનાશકારી પૂરે રસ્તાઓ, પુલો, મકાનો, વાહનો અને અનેક લોકોના સપનાઓને પણ પાણીમાં તણાવી દીધા. કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા પર ગયેલા અનેક ભારતીયોનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. જ્યારે ગુજરાતના અનેક યાત્રાળુઓ હજુ પણ ગુમ છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 27, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:28 PM IST
અમદાવાદના ભાજપના નેતાના ભાઈ-ભાભી નેપાળ પૂરમાં ગુમ, ન્યૂઝીલેન્ડથી ગયા હતા કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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