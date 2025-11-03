સાચું હોય તો શરમજનક! કચ્છ જિલ્લા ભાજપના એક નેતાને ‘મીઠી ખારેક’ રૂપિયા 90 લાખમાં પડી હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું!
ભાજપના એક નેતાજી ભુજ નજીકના રિસોર્ટમાં રંગરેલિયા મનાવી રહ્યા હતા તે દરમિયાન મહિલાના પતિએ રેડ પાડીને બંનેને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા. જો કે, મામલો પોલીસ સ્ટેશનમાં ના પહોંચે તે માટે ભાજપના નેતાએ સમાધાન કરી લીધુ હતું. ભાજપના નેતાને આ સમાધાન અંદાજે 90 લાખમાં પડ્યું છે. સમગ્ર વાત વાયુવેગે જિલ્લામાં પ્રસરતાં મામલો ટોક ઓફ ધી ટાઉન બન્યો છે.
Trending Photos
કચ્છ જિલ્લા ભાજપના એક નેતા અને સમાજના આગેવાનનો મુદ્દો સમગ્ર જિલ્લામાં ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે. વાત જાણે એમ છે કે, ભાજપના નેતા એક મહિલા સાથે રંગરેલિયા મનાવવા ભુજ નજીક મુંદ્રા રોડ પરના એક રિસોર્ટમાં ગયા હતા. કચ્છ ભાજપના નેતા સાથે મહિલાનું અફેર ચાલતું હોવાની તેના પતિને ગંધ આવી ગઈ હતી. તેથી તેણે પત્ની ઉપર વોચ ગોઠવી હતી.
પોતાની પત્ની ભાજપના નેતા સાથે રિસોર્ટમાં રંગરેલિયા માણવા ગઈ હોવાની જાણ થતાં તેણે રેડ પાડી હતી. આ રેડ દરમિયાન તેણે ભાજપના નેતા અને પત્નીનો અશોભનીય હાલતમાં વીડિયો પણ બનાવી લીધો હોવાનું કહેવાય છે. સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશનમાં ન પહોંચે તે માટે ભાજપના નેતાએ મહિલાના પતિ સમક્ષ કાકલૂદી કરી હતી.
છેવટે મહિલાનો પતિ સમાધાન કરવા માટે તૈયાર થયો હતો. સમાધાન પેટે રોકડા રૂપિયા 90 લાખમાં ડીલ નક્કી કરવામાં આવી હતી. તે પૈકી 50 ટકા રકમ આપી દેવામાં આવી હોવાનું ચર્ચિત થઈ રહ્યું છે.
જો કે વર્ષ 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં દાવેદારી ન કરાય એ માટે નેતાઓ અને હરીફો એક બીજા ને કાપવા માટે પણ નેતાજીને ‘મીઠી ખારેક’ અને યેનકેન રીતે બદનામ કરાતા હોય તેવી સંભાવના પણ ભાજપનાં સનિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓમાં ચર્ચિત છે!
આઠ વર્ષ અગાઉ કચ્છમાં ભાજપના એક નેતાની હત્યા પાછળ કથિત સેક્સ કૌભાંડ અને સેકસ સીડી જવાબદાર હોવાનું ચર્ચાયુ હતું. કચ્છ ભાજપના બે નેતાઓ સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદો થઈ હતી. જે તે સમયે ગુજરાતના કેટલાક નેતાઓએ કચ્છમાં જઈ ભાજપના એક નેતાના ફાર્મ હાઉસ ઉપર 'મીઠી ખારેક'નો સ્વાદ માણ્યો હતો. જે બાદમાં ‘નલિયા કાંડ’થી ચર્ચિત બન્યું હતું.
વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષ દ્વારા ભારે હોબાળો કરી ગૃહની કાર્યવાહી ખોરવી દેવાતાં સરકારને નલિયાકાંડ અંગે તપાસ પંચ રચવાની ફરજ પડી હતી. તેના કારણે કચ્છની પાર્ટીઓ અંગે રાજકીય અગ્રણીઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ હળવી શૈલીમાં મજાક કરતા હતા કે, "તમે મીઠી ખારેક ખાધી કે નહી!?"
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે