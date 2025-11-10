દેવગઢબારીયા નગરપાલિકામાં ભાજપે સત્તા ગુમાવી, અપક્ષની બની સરકાર
Gujarat Politics : દેવગઢબારીયા નગરપાલિકામાં પ્રમુખની ચુંટણી સંપન્ન, નગરપાલિકામાં પ્રમુખ પદે ભાજપના સસ્પેન્ડેડ સભ્ય નીલ સોનીની વરણી થઈ
Dahod News : દેવગઢ બારીયા પ્રમુખપદની ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થઈ. ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થતાં જ સ્થાનિક રાજકારણમાં ભારે હલચલ મચી ગઈ છે. દેવગઢબારીયા નગરપાલિકાની પ્રમુખની ચૂંટણીમાં આ વખતે ભાજપે સત્તા ગુમાવી છે. જ્યારે અપક્ષ ઉમેદવાર નીલ સોની પ્રમુખપદે ચૂંટાયા છે. ખાસ વાત એ છે કે નીલ સોની અગાઉ ભાજપના સભ્ય હતા, પરંતુ તાજેતરમાં પાર્ટી દ્વારા તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે તેમણે અપક્ષ રૂપે ચુંટણી લડીને વિજય હાંસલ કર્યો છે.
ચૂંટણીમાં નીલ સોનીને કુલ 16 મત મળ્યા. જ્યારે પૂર્વ પ્રમુખ અને ભાજપ ઉમેદવાર ધર્મેશ કલાલને માત્ર 8 મત મળ્યા. આ પરિણામે દેવગઢબારીઆ નગરપાલિકામાં હવે અપક્ષની સત્તા સ્થાપિત થઈ ગઈ છે.
17 ઓક્ટોબરે નીલ સોની અને તેમના સમર્થકો દ્વારા તત્કાલીન ભાજપના પ્રમુખ ધર્મેશ કલાલ વિરુદ્ધ બળવો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પગલે ભાજપે નીલ સોની સોની સહિતના સભ્યોને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. છતાં, હવે તેઓએ પ્રમુખપદ હાંસલ કરીને રાજકીય રીતે મોટો વળાંક આપ્યો છે.
આજે ચૂંટણી પ્રક્રિયા પ્રાંત અધિકારી અને ચીફ ઓફિસરની અધ્યક્ષસ્થાને યોજાઈ હતી. સમગ્ર પ્રક્રિયા નિયમ મુજબ અને શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ. આ પરિણામ સાથે દેવગઢબારીયા નગરપાલિકાની રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર આવ્યો છે. અપક્ષ જૂથના આ વિજય બાદ આગામી દિવસોમાં નગરપાલિકાની આંતરિક રાજનીતિ વધુ ગરમાવો જોવા મળ્યો છે. દાહોદ જિલ્લામાંથી આ ચૂંટણી પરિણામને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો માહોલ છે. કારણ કે ભાજપ માટે આ હાર માત્ર એક નગરપાલિકાની નહીં પરંતુ સંગઠનાત્મક રીતે પણ મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, દાહોદના દેવગઢબારીઆ નગરપાલિકામાં આજે પ્રમુખપદ માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. આ ચૂંટણી નગરપાલિકાના સભાખંડમાં યોજાવાની હતી, જેને ધ્યાનમાં રાખીને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. આ ચૂંટણી પૂર્વ પ્રમુખ ધર્મેશ કલાલ વિરુદ્ધ લાવવામાં આવેલા અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ બાદ થઈ હતી. 17 ઓક્ટોબરે ભાજપ અને અપક્ષ સભ્યો દ્વારા આ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મંજૂર થતાં પ્રમુખપદ ખાલી પડ્યું હતું. અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ દરમિયાન ભાજપ વિરુદ્ધ મતદાન કરનાર 6 સભ્યોને પાર્ટી દ્વારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. નીલ સોની સહિતના આ 6 સભ્યો ભાજપના મેન્ડેટ પર જીત્યા હતા, પરંતુ હવે તેઓએ અપક્ષ તરીકે બળવો કર્યો હતો. તેમણે ભાજપના ઉમેદવાર ધર્મેશ કલાલ સામે અવિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો, જે વર્તમાન રાજકીય સમીકરણોમાં મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યો છે.
