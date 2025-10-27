Prev
વાત સમાજની હોય ત્યાં રાજકારણ ન હોય! ગુજરાતની રાજનીતિની આ તસવીરે નવો બોધપાઠ આપ્યો

Geniben Thakor And Alpesh Thakor ; વાત સમાજની હોય તો રાજનીતિ પણ બાજુમાં મૂકવી પડે, ઠાકોર સમાજના સ્નેહમિલનમાં ભાજપ-કોંગ્રેસના નેતાઓ સમાજ માટે એક તાંતણે જોવા મળ્યા. અલ્પેશ ઠાકોર અને ગેનીબેન ઠાકોર વાતચીત કરવા જોવા મળ્યા 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:21 PM IST

વાત સમાજની હોય ત્યાં રાજકારણ ન હોય! ગુજરાતની રાજનીતિની આ તસવીરે નવો બોધપાઠ આપ્યો

Gujarat Politics : સમાજની એકતા હોય ત્યા રાજકારણ ના હોય. દિયોદરમાં ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં ભાજપ-કોંગ્રેસના નેતાઓ એક મંચ પર જોવા મળ્યા હતા. ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઠાકોર સમાજના નેતાઓએ એકબીજાના હાથ પકડીને બતાવી રાજકીય એકતા બતાવી હતી. રાજનીતિનું આ પિક્ચર અન્ય નેતાઓએ બોધપાઠ સમાન છે. 

દિયોદર ખાતે ઠાકોર સમાજના સ્નેહમિલનમાં ભાજપ કોંગ્રેસના નેતાઓ જોડાયા હતા. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોર, ધારાસભ્ય કેસાજી ઠાકોર, ધારાસભ્ય અમૃત ઠાકોર, સહિતના નેતાઓ રાજનીતિના ભેદભાવો ભૂલીને એક મંચ ઉપર જોવા મળ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ઠાકોર સમાજના રાજકીય આગેવાનો સહિત સામાજિક આગેવાનો કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. જેમાં સમાજના બંધારણના વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા કરાઈ હતી. ઠાકોર સમાજના સ્નેહ મિલનમાં મોટી સંખ્યામાં જન મેદની ઉમટી હતી. 

ભાજપ-કોંગ્રેસના નેતાઓએ હાથ પકડીને સામાજિક એકતા બતાવી
દિયોદરમાં ઠાકોર સમાજના કાર્યક્રમમાં ભાજપ-કોંગ્રેસના નેતાઓ એક સાથે જોવા મળ્યા હતા. ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઠાકોર સમાજના નેતાઓએ એકબીજાના હાથ પકડીને બતાવી રાજકીય એક્તા બતાવી હતી. આ તકે અલ્પેશ ઠાકોર, સ્વરૂપજી ઠાકોર, કેસાજી ચૌહાણ સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, અને અમૃતજી ઠાકોર પણ બેઠકમાં હાજર હતા. અલ્પેશ ઠાકોર સમૉજના રાજકારણમાં સક્રિય હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. આ તકે અલપેશ ઠાકોરે જણાવ્યુ કે હાલમાં ભલે એક પ્રધાન હોય. આગામી સમયમાં આપણી સરકાર આવશે, વધુમાં તેમણે ઉમેર્યુ કે કોઈને પણ તમારા ખભાનો ઉપયોગ કરવા દેતા નહીં. આગામી સમયમાં સમાજમાંથી દૂષણો દૂર કરવા ભેગા મળીને પ્રયાસ કરાશે.

thakor samaj sneh milan

સમાજ હોય, ત્યાં કોઈ પક્ષ કે વિપક્ષ હોતો નથી
રાજકારણ એકબીજાને વેરી બનાવે છે, પરંતુ સમાજ લોકોને જોડે છે. હજી ગઈકાલે જ ભાજપના ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયાએ પાટીદાર સમાજમાં ટાંટિયાખેંચ અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. જેમાં એકબીજાના સહકાર માટે હાથ ખેંચો, પણ પગ ન ખેંચો તેવી વાત કરીને સમાજના લોકોને આહવાન કર્યું હતું. ત્યારે ઠાકોર સમાજના નેતાઓએ આ એકતા બતાવી છે. સમાજ હોય ત્યાં કોઈ નેતા નાનો કે મોટો હોતો નથી, કોઈ પક્ષ કે વિપક્ષ હોતો નથી, બધા એકસમાન હોય છે. આ ભાવના હોય તો સમાજ આગળ વધશે. 

સ્વરૂપજી હોય કે ગેનીબેન તમામની મદદ કરો - અલ્પેશ ઠાકોર 
અલ્પેશ ઠાકોરે જણાવ્યું કે, આપણા સમાજના આગેવાનો સ્વરૂપજી હોય કે ગેનીબેન તમામની મદદ કરો, સમાજ સેવા માટે તમામને પ્રોત્સાહન પુરૂ પાડે. એક સામાન્ય ઘરમાંથી આવેલી બહેન, એક સામાન્ય ઘરમાંથી આવેલો યુવાન, આજે ધારાસભ્યથી લઈ સાંસદ સુધી અને મંત્રી બન્યા છે તે કોઈ નાની વાત નથી.

thakor samaj sneh milan

આમ, ઠાકોર સમાજનાં તમામ પક્ષનાં અગ્રણીઓ એક મંચ પર એકત્ર થયા હતા. જ્યાં સમાજની બદીઓને દુર કરવા આહ્વાન કર્યું હતું. સમાજમાં સુધારા વધારા અને સામાજિક બંધારણને લઈને ચર્ચા થઈ સાથે સાથે કુરિવાજો બદીઓ દૂર કરવા ઠાકોર સમાજના નેતાઓ એક મંચ ઉપર આવી શિક્ષિત બનો સંગઠિત બનોનો નારો આપ્યો હતો.

