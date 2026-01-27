Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

હું પણ સમાજનો ભૂવો બની ગયો છું, નારિયેળ કંઈ તરફ ફેંકવું એ મને ખબર છે : સંમેલનમાં અલ્પેશ ઠાકોરની મોટી વાત

Alpesh Thakor Samaj Sammelan ; મહાસંમેલનમાં અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું, હું રાજનીતિમાં કઈ આપી શકીશ નહીં તો રાજનીતિ છોડી દઈશ. આવનારા સમયમાં વધુ 8 ભવનોનું નિર્માણ કરીશું. 2036માં સમાજની દીકરી SP કે કલેક્ટર બનીને અહીં ભાષણ કરશે
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:18 AM IST

Trending Photos

હું પણ સમાજનો ભૂવો બની ગયો છું, નારિયેળ કંઈ તરફ ફેંકવું એ મને ખબર છે : સંમેલનમાં અલ્પેશ ઠાકોરની મોટી વાત

Gandhinagar News : ગાંધીનગરના રામકથા મેદાનમાં મધરાતે ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન યોજાયુ. ‘અભ્યુદય મહાસંમેલન’નું આયોજન કરી ઠાકોર સમાજે શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું. સંમેલનમાં અડધી રાત્રે 3 વાગ્યાથી જ હજારોની સંખ્યામાં સમાજના લોકો એકત્ર થયા હતા. સંમેલનના મુખ્ય એજન્ડા સમાજની એક્તા અને શિક્ષણને લઈને જાગૃતતાને સમર્થન આપવાનો હતો. આ પ્રસંગે અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે, ગુજરાતના ઠાકોર સમાજે પોતાની લડાઈ જાતે લડવી પડશે. સમાજમાં વિચારને એકસાથે ઉઠાવવો પડે છે અને આગળ આવેલા સમાજો પાસેથી શીખવું પડશે. હક અને અધિકાર માટે જાગવું પડશે, સામ-દુઃખમાં ભેગા થઈ એકબીજાની ચિંતા કરવી જોઈએ. હું રાજનીતિમાં કઈ આપી શકીશ નહીં તો રાજનીતિ છોડી દઈશ. 

2036માં સમાજની દીકરી SP કે કલેક્ટર બનીને ભાષણ કરશે - અલ્પેશ ઠાકોર
ઠાકોર સમાજના મહા સંમેલનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. તો આ પ્રસંગે લોકગાયક રાકેશ બારોટે મહાસંમેલનમાં સંગીતના સૂર છેડ્યા હતા. મહાસંમેલનમાં રાકેશ બારોટના ગીત પર લોકો ઝંડા ફરકાવતા હિલોળે ચડ્યા. તો કિર્તીદાન ગઢવી પણ મહાસંમેલનમાં હાજર રહ્યાં. અલ્પેશ ઠાકોરે ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં સંબોધન કરતાં કહ્યું કે, આજે સમાજની સાથે રાજકીય શ્રેષ્ઠીઓ એક મંચ પર આવ્યા. ગુજરાતમાં ઠાકોર સમાજનું સંગઠન સ્થાપના કરીને બનાસકાંઠાના ઠાકોરોથી લઈને અમદાવાદના અલ્પેશ સુધી સૌને ઓળખાવ્યા છે. સમાજને એક કરવા માટે 15 વર્ષથી સતત પ્રયાસ કર્યા છે. આખાય ગુજરાતમાં આ ગુજરાત ઠાકોર ક્ષત્રિય સેના ઊભી છે. ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજને ઉતરથી દક્ષિણ, દક્ષિણથી મધ્ય અને મધ્યથી સૌરાષ્ટ્ર સુધી એકજૂટ કરવું એ કોઈ નાના છોકરાના ખેલ નથી. મારી સામાજિક સફર તો 25 વર્ષથી ચાલે છે. આવનારા સમયમાં વધુ 8 ભવનોનું નિર્માણ કરીશું. 2036માં સમાજની દીકરી SP કે કલેક્ટર બનીને અહીં ભાષણ કરશે.

Add Zee News as a Preferred Source

નેતાઓએ 50 કિલોનો અલ્પેશ જોયો હતો. નેતાઓની આંગળી પકડી રાજનીતિ શીખ્યો
ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે, ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના આમંત્રણને માન આપી રાજ્યભરમાંથી સમાજ આવ્યો છે અને શ્રેષ્ઠી આવ્યા છે. રાત્રે કોણ આવે તેવા વિચારો અને સવાલો હતા. સમાજ વચ્ચે વર્ષોથી ફરું છું. સૌરાષ્ટ્રમાં એક એક ગામમાં ફર્યો છું. ગામોની ધૂળ જોઈ છે. સમાજની અનેક પીડા હતી. ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાથી શું મળ્યું? એક તાલુકાના લોકો એકબીજાને ઓળખતા ન હતા. સમાજને તમામ દિશામાંથી એક કરવું કોઈ ખેલ નથી. 15 વર્ષથી મહેનત કરી છે. નેતાઓએ 50 કિલોનો અલ્પેશ જોયો હતો. નેતાઓની આંગળી પકડી રાજનીતિ શીખ્યો. આ નેતાઓ આપણને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા છે. નેતાઓની વિચારધારા અલગ છે, પરંતું સમાજ માટે સાથે બેઠા છે. ધોળા દિવસે ગાડીઓના ભાડા મુકો તો પણ ભેગા ના થાય તે રાત્રે ૩ વાગે ભેગા થાય છે. અભ્યુદય એ વ્યસનની સામે આપણે જાગ્યા છીએ. જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં ૧૦ વર્ષ પહેલા એકત્ર થયા હતા. પહેલા નશામાં હોય તેવા વ્યક્તિને જોઈને કહેતા ‘ઠાકોર હશે’. એટલે અમે આંદોલન કર્યું. ગામડાઓમાં 95 ટકા વ્યસનમુક્તિ આવી ગઈ છે, કોણ વ્યસન કરે છે એ શોધવું પડે. શહેરના સમૃદ્ધ પરિવારના લોકો વ્યસનમાં આવ્યા છે. વ્યસનના કારણે અમદાવાદ ગાંધીનગરની જમીન ગુમાવી. જમીન ગુમવવા ના માંગતા હોય તો તમારા દીકરા દિકરીને પાછા વાળી લેજો. 

અલ્પેશ ઠાકોરે આગળ કહ્યું કે, ગુજરાતનો સૌથી મોટો સમાજ ડિએસપી કે આઈએએસ નથી આપી શક્યા, તેથી હવે જાગવાની જરૂર છે. તમામ સમાજ શિક્ષણ સંસ્થાઓ છે તો આપણે ક્યાં સુધી પાછળ રહેવાનું. શિક્ષણનું પછાતપણું ભાંગવું છે, આપણે એક વિચાર મુકવો જરૂરી છે. જે સમાજ આગળ આવ્યા તેમાંથી પ્રેરણા લેવી પડે. નહીં શિખીએ તો થાકી જઈશું. સમાજ જાગ્યો છે તેને કોઈ પાછો નહીં પાડી શકે. શિક્ષણ હોય કે રાજનીતિ તમારા હક્ક માટે લડવું પડે. તમારે જાતે જ લડવું પડશે, ગરીબ સમદુખિયા ભેગા કરવા પડે. 

સમાજ માટે હું રાજકારણ છોડવા તૈયાર છું - અલ્પેશ ઠાકોર
ભાજપના ધારાસભ્યએ આગળ કહ્યું કે, રાજનીતિમાં લોકોના કારણે છું. જે દિવસે એવું લાગશે કે રાજનીતિમાંથી કંઈ આપી નહીં શકું ત્યારે હસ્તા મોઢે નીકળી જઈશ. હજુ અનેક શિક્ષણ ભવનો બનાવવાના છે. નીતિઓ સામે લડવું પડશે, નીતિઓ સામે બોલવું પડશે. એ તૈયારી તમારે રાખવી પડશે. જયપ્રકાશ નારાયણે રાત્રિ સભા કરી હતી. ગુજરાતમાં પ્રથમ અને, દેશની ત્રીજી રાત્રિ સભા છે. ગેનીબેનને લોકો અંધશ્રદ્ધાની વાત કરે છે, પણ હું પણ સમાજનો ભૂવો બની ગયો છું. નારિયેળ કંઈ તરફ ફેંકવું એ મને ખબર છે. સમાજ માટે રાજનીતિમાંથી આહુતિ આપવા કે છોડવાની તૈયારી છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsThakor Samajalpesh thakorઅલ્પેશ ઠાકોરઠાકોર સમાજ

Trending news