Hardik Patel's statement: પાટીદાર ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે સમાજની ઓછી થતી જતી વસતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. હાર્દિક પટેલે કહ્યું કે, ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આપણી સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે. ગામડાઓમાં અસ્તિત્વ ટકાવવા હાર્દિક પટેલે પાટીદાર સમાજને અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, ભલે અમેરિકા કે અમદાવાદ રહો, પણ ચૂંટણી કાર્ડ ગામનું જ રાખજો. સાથે જ ૧૮ વર્ષના દીકરા-દીકરીના વોટિંગ કાર્ડ વતનમાં જ કઢાવવા ટકોર કરી છે. સાથે તેમણે કહ્યું કે, ખરો સમય આવશે ત્યારે ખબર પડશે કે હાર્દિકે આ વાત કેમ કરી હતી.

Jan 13, 2026

ભલે અમેરિકા રહો કે અમદાવાદ, ચૂંટણી કાર્ડ તો ગામનું જ રાખજો! હાર્દિક પટેલની પાટીદારોને ખાસ અપીલ

Hardik Patel's statement: તાજેતરમાં પંચાલ સમાજ દ્વારા વસ્તી વધારવા અંગે અપાયેલા નિવેદન બાદ હવે વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે પણ પાટીદાર સમાજની ઘટતી જતી વસ્તી અને ગામડાઓમાં ખાલી થતા ઘરો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. દેત્રોજ પંથકમાં આયોજિત ચુવાળ કડવા પાટીદાર પ્રગતિ મંડળના એક કાર્યક્રમમાં હાર્દિક પટેલે સમાજના અસ્તિત્વને લઈને મહત્વપૂર્ણ નિવેદનો કર્યા હતા.

ગામડાઓમાં સંખ્યાબળ ઘટતા ચિંતા વ્યક્ત કરી
હાર્દિક પટેલે સભાને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, "ગામડાઓમાં આપણી સંખ્યા સતત ઓછી થતી જાય છે. જો આપણે જાગૃત નહીં થઈએ તો આવનારા સમયમાં ગામડાઓમાં આપણું અસ્તિત્વ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે." તેમણે ઉમેર્યું કે પાટીદાર સમાજે હવે આ ગંભીર મુદ્દે ચિંતન કરવાની જરૂર છે કે આવનારા 10 વર્ષ બાદ ગામડાઓની સ્થિતિ શું હશે.

વોટિંગ કાર્ડ અને વતન સાથેનો નાતો
ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે સ્થળાંતર કરી ગયેલા પાટીદારોને ખાસ અપીલ કરતા કહ્યું હતું કે તમે ભલે ધંધા-રોજગાર માટે અમદાવાદ સ્થાયી થયા હોવ કે પછી અમેરિકા ગયા હોવ, પણ તમારું ચૂંટણી કાર્ડ હંમેશા વતનનું જ રાખજો. જે દીકરા-દીકરીઓ 18 વર્ષના થાય, તેમના વોટિંગ કાર્ડ પણ વતનમાં જ કઢાવવા જોઈએ. તેમણે રહસ્યમય રીતે ટકોર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ખરો સમય આવશે ત્યારે ખબર પડશે કે હાર્દિકે આજે આ વાત કેમ કરી હતી." આ નિવેદન દ્વારા તેમણે ભવિષ્યમાં ગામડાઓમાં રાજકીય અને સામાજિક વર્ચસ્વ જાળવી રાખવાની ગણતરી દર્શાવી છે.

ગામડાઓમાં સમૂહ લગ્નનો નવો વિચાર
સામાન્ય રીતે મોટા શહેરોમાં સમૂહ લગ્નનું આયોજન થતું હોય છે, પરંતુ હાર્દિક પટેલે સૂચન કર્યું કે હવે શહેરોની જેમ ગામડાઓમાં પણ સમૂહ લગ્ન યોજવા જોઈએ. આનાથી ગામડામાં સામાજિક એકતા વધશે અને લોકો પોતાના મૂળ સાથે જોડાયેલા રહેશે. દેત્રોજ પંથકના લોકો સાથે સંવાદ સાધતા હાર્દિક પટેલે ખાતરી આપી હતી કે, જો કોઈ પણ પાટીદારને જમીનને લગતા પ્રશ્નો હોય કે પોલીસને લગતી કોઈ સમસ્યા હોય, તો તેઓ હંમેશા મદદ માટે તૈયાર છે. તેમણે સમાજને મજબૂતીથી એકસાથે રહેવા અનુરોધ કર્યો હતો.

હાર્દિક પટેલનું આ નિવેદન એ વાત તરફ ઈશારો કરે છે કે ગુજરાતમાં ગ્રામ્ય સ્તરે વસ્તીનું સંતુલન બદલાઈ રહ્યું છે અને પાટીદાર નેતાઓ હવે 'રિવર્સ માઈગ્રેશન' અથવા ઓછામાં ઓછું વતનમાં મતાધિકાર જાળવી રાખવા પર ભાર મૂકી રહ્યા છે.

