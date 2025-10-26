Prev
Next

જયેશ રાદડિયાએ પોતાના જ સમાજ પર બળાપો કાઢ્યો, આગળ વધતા નેતા-આગેવાનોના પગ ન ખેંચો!

Jayesh Radadiya : પાટીદાર સમાજના કાર્યક્રમમાં રાદડિયાની હૈયાવરાળ નીકળી, સમાજ આગેવાનોનો હાથ ખેંચો પગ નહીં,અત્યારે પગ ખેંચી પાડી દે છે
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 26, 2025, 03:39 PM IST

Trending Photos

જયેશ રાદડિયાએ પોતાના જ સમાજ પર બળાપો કાઢ્યો, આગળ વધતા નેતા-આગેવાનોના પગ ન ખેંચો!

Gujarat Cabinet Expansion : મહીસાગરનાં વડાગામમાં શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં સૌરાષ્ટ્રના કદાવર યુવા નેતા જયેશ રાદડિયાએ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન ન મળવા અંગે મોટી વાત કહી હતી. જોકે, આ સાથે જ તેમણે પાટીદાર સમાજ માટે કેટલાક સલાહ સૂચનો પણ કર્યા હતા. 

વડાગામ ખાતે શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજ મહીસાગર દ્વારા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. 42 ગામ લેઉઆ પાટીદાર સમાજ ખાનપુર દ્વારા કાર્યક્રમ આયોજિત કરાયો હતો. સરદાર પટેલ સાહેબની 150 ની જન્મજયંતી ઉજવણી નિમિત્તે સ્નેહ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં અધ્યક્ષ તરીકે ધારાસભ્ય જેતપુર જામકંડોણા જયેશ રાદડિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહીસાગર જિલ્લા પાટીદાર સમાજ દ્વારા જયેશ રાદડિયાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાંથી પણ પાટીદાર સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ પ્રસંગે જયેશ રાદડિયાએ મંત્રીમંડળમા સ્થાન ન મળવા પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, સ્થાન ન મળવુ એ નસીબની વાત છે, પાર્ટી જે કંઈ નિર્ણય તે શિરોમાન્ય છે. સમય, સંજોગ અનુસાર ચાલતું હોય છે. સમયસંજોગો પ્રમાણે ચાલતી પ્રક્રિયા છે. પાર્ટી જે જવાબદારી આપે તે મુજબ કાર્ય કરવાનું હોય. જોકે, તેમણે સાથે એ પણ કહ્યું કે, તમારો વિરોધ થાય એટલે માનવાનું કે તમે પ્રગતિના પંથે છો.

આ સાથે જ તેમણે સમાજના લોકોને સલાહ આપતા કહ્યું કે, સમાજમાં આગળ વધતા નેતાઓ આગેવાનોનો હાથ ખેંચો પગ નહીં. હાથ ખેંચી આગળ વધારો પગ ખેંચી નીચે ના પછાડો. આ ઉપરાંત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને યાદ કરતા કહ્યું કે આવડા મોટા સમાજને એટલા વર્ષો બાદ પણ બીજા સરદાર નથી મળી શકતા એ સમાજની સૌથી મોટી કમનસીબી છે. આવનાર દિવસોમાં સમાજને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ભેગું થવું જ પડશે. સમાજની અંદર હાથ ખેંચો પગ નહીં. જરૂર પડે ન્યાં સમાજના લોકોનો હાથ ખેંચો એને ઉપર લઇ આવો. પગ નહીં અત્યારના સમયમાં તમે જોતા હશો જેવો આગેવાન આગળ વધે એટલે પગ ખેંચીને પાડી દે.

યુવા નેતાએ આગળ કહ્યું કે, અનેક સંઘર્ષ પછી સારું કામ કરનારા નેતાઓ સમાજના આગેવાનો ઉભા થતા હોય છે. બરાબર સેટ થાય ત્યાં એને ખેંચે એટલે વળી નવેસરથી એકડો ઘૂંટવાનો. આવડા મોટા સમાજની કમનસીબી છે જરૂર પડે ન્યાં હાથ ખેંચવા બદલે પગ ખેંચવામાં આવે છે. પગ ખેંચી પાડી દેવાની પ્રવૃત્તિ સોશિયલ મીડિયામાં ચાલે છે આપણે એકે જ સમાજનો ઠેકો લીધો હોય એવું લાગે. એક વડીલે કીધેલી વાત મને બોવ ગમી જીવનમાં જયારે તમારો વિરોધ થાય ત્યારે એમ માનવાનું કે તમે પ્રગતિના પંથે આગળ વધી રહ્યા છો અને સોળે કળાએ તમારો સૂરજ ખીલી રહ્યો છે. તમે ટોચ ઉપર ચડ્યા હોય અને વિરોધ થાય એટલે માનવું કે તમે દિવસે દિવસે આગળ વધી રહ્યા છો. સમાજની અંદર બધું ભૂલી આપણે બધાએ એક મંચ ઉપર બેસવું પડશે. એક મંચ પર જ્યાં સમાજને જરૂર હોય ત્યાં ઉભું રહી જવાનું. અંદરો અંદરના પ્રશ્ન બંધ કરીશું તો જ સમાજ પ્રગતિ કરશે. મારી નાની ઉંમરમાં અહીંયા સુધી રાજકીય કારકિર્દી પહોંચી હોય તેમાં પાયાની અંદર સમાજનું ખુબ મોટું યોગદાન છે. અમારા સૌની જવાબદારી બને છે કે સમાજને આગળ લઇ જવો છે. સમાજની અંદર અનેક મુશ્કેલીઓ છે આ મુશ્કેલીઓ આપણે સાથે મળીને દૂર કરવાની છે. સમાજનું સારું કામ કરો તો અનેક ભૂલ થશે પણ જેને કંઈ કરવું નથી એ માત્ર સમાજની ભૂલ ગોતવાનું કામ કરશે. સમાજની અંદર આવી ટીમ છે જે માત્ર ભૂલ ગોતવાનું કામ કરે છે. સમાજ પ્રગતિ વાળો ક્યારે થશે. ગુજરાતમાં રહેતો આપણો આવડો મોટો પાટીદાર સમાજ છે સમાજ એક થાય સંગઠિત થાય એ માટે દરેક મંચ ઉપરથી આગેવાનોએ પ્રયાસ કર્યા છે. આપણા સમાજના અનેક આગેવાનો અને વડીલોએ ભૂતકાળમાં જે પરિસ્થિતિ હશે તેમાં અનેક પ્રયત્નો કર્યા. પરંતુ એક યા બીજી રીતે સફળતા નથી મળી. સફળતા ન મળે એટલે આગેવાન જગ્યા છોડી દે. પછી નવા આગેવાન આવે પછી ફરી એ પ્રયત્ન કરે વળી પાછા એ આગેવાન પણ છોડી દે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat PolticsGujarat BJPcabinet reshuffleGujarat Cabinet ReshuffleGujarat Cabinet expansionગુજરાત ભાજપમંત્રીમંડળJayesh radadiyaજયેશ રાદડિયા

Trending news