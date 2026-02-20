Prev
ભાજપ અને કોંગ્રેસની કુંડળીમાં શું છે? ભાજપના ધારાસભ્યએ જ્યોતિષી બનીને કરી ભવિષ્યવાણી

Uday Kangad Political Predction : રાજ્યપાલના આભાર પ્રસ્તાવ પર બોલતા સમયે ભાજપના ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડે કોંગ્રેસ અને ભાજપની કુંડળી પર મોટી ભવિષ્યવાણી કરી
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:13 PM IST

ભાજપ અને કોંગ્રેસની કુંડળીમાં શું છે? ભાજપના ધારાસભ્યએ જ્યોતિષી બનીને કરી ભવિષ્યવાણી

Gujarat Politics ; રાજકારણમાં ક્યારે, કયા સમયે શું થાય તે કહેવાય નહિ. હાલ ખુરશી, છે તો ક્યારે સત્તા છીનવાઈ જાય તે પણ નક્કી નહિ. ત્યારે હાલ ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલી રહેલા સત્ર દરમિયાન ભાજપના ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડ વિધાનસભા ગૃહમાં અચાનક જ્યોતિષી બન્યા હતા, અને તેઓએ ભાજપ અને કોંગ્રેસની કુંડળી જણાવી હતી. સાથે જ ગુજરાતના રાજકારણમાં બંનેના કેવા યોગ છે તે વાત કરી હતી. ત્યારે આ વાત ગૃહમાં ભારે રસપ્રદ બની રહી હતી. 

ગુજરાત વિધાનસભામાં રાજ્યપાલના આભાર પ્રસ્તાવ પર ભાજપના ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડ ચર્ચા કરી હતી. ત્યારે તેઓએ ગુજરાતના રાજકારણનું રસપ્રદ પોલિટિકલ અવલોકન કર્યું હતું. પોતાના સંબોધન દરમિયાન ભાજપ ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડ વિધાનસભા ગૃહમાં જ્યોતિષી બન્યા હતા તેવું કહી શકાય. રાજ્યપાલના સંબોધન પર ઉદય કાનગડે ભવિષ્યવાણી કરી હતી. તેઓએ કોંગ્રેસ અને ભાજપની કુંડળીને લઈને મોટી ભવિષ્યવાણી પણ કરી દીધી.

Uday Kangad Political Predction

ઉદય કાનગડે કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસની વિધાનસભાની કુંડળીમાં બારમીએ રાહુ છે. તેમજ તેઓએ ચોખવટ પણ કરી હતી કે, રાહુ પાછળ ‘લ’ લગાડતો નથી. આગળ તેઓએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસની કુંડળીમા રાહુ સાથે કેતુ પણ ભળ્યો છે. રાહુ-કેતુના કારણે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના ભાગ્ય સુધરે તેવી સ્થિતિ નથી. બીજી તરફ ભાજપ પક્ષે અમારી કુંડળીમાં ગુરુ છે જે સત્તા અપાવે છે. 

Dipti Savant

