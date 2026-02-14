Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુરતમાં અશાંતધારાનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન છતાં તંત્ર ચુપ કેમ ? ભાજપના જ ધારાસભ્યે ઉઠાવ્યા સવાલ

સુરતના ગોલવાડ વિસ્તારમાં અશાંતધારા નિયમોનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. આ અંગે ધારાસભ્ય અરવિંદ રાણાએ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. હિન્દુ વસ્તી ધરાવતો વિસ્તાર ધીમે ધીમે બદલાઈ રહ્યો છે અને વિધર્મીઓ મિલકતો ખરીદવા લાગ્યા છે. જેના કારણે સ્થાનિક તંત્રની ભૂમિકા શંકાસ્પદ લાગી રહી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:19 PM IST

Trending Photos

સુરતમાં અશાંતધારાનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન છતાં તંત્ર ચુપ કેમ ? ભાજપના જ ધારાસભ્યે ઉઠાવ્યા સવાલ

સુરતનો એક એવો વિસ્તાર જ્યાં અશાંતધારાનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. તંત્રના જ હાથ પણ આ ઉલ્લંઘનમાં કાળા હોવાનો આરોપ ખુદ ધારાસભ્ય લગાવી રહ્યા છે. હિન્દુ બહુમતિવાળા આ વિસ્તારમાં હિન્દુઓ પલાયન કરવા લાગ્યા છે અને વિધર્મીઓ મિલકતો ખરીદવા લાગ્યા છે.

ગોલવાડ વિસ્તારમાં અશાંતધારાનું ઉલ્લંઘન

Add Zee News as a Preferred Source

સુરતનો ગોલવાડ વિસ્તાર વર્ષોથી જરીકામ ઉદ્યોગ માટે જાણીતો અને મુખ્યત્વે હિન્દુ સમાજની વસતિ ધરાવતો વિસ્તાર છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી અહીં મિલકત ખરીદી વેચાણને લઈને પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. ત્યારે સ્થાનિક ધારાસભ્ય અરવિંદ રાણાએ કલેક્ટરને લેખિત ફરિયાદ કરી છે. તેમનો આક્ષેપ છે કે અશાંતધારા લાગુ હોવા છતાં નિયમોને બાજુ પર રાખીને મિલકતોના દસ્તાવેજ થઈ રહ્યા છે અને તેમાં સ્થાનિક તંત્રની ભૂમિકા પણ શંકાસ્પદ છે.

સ્થાનિક તંત્રની ભૂમિકા શંકાસ્પદ 

ધારાસભ્યનો દાવો છે કે વિસ્તારની લોકસાંખ્યિક રચનામાં ધીમે ધીમે ફેરફાર થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે કેટલાક સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં અસંતોષ ફેલાયો છે. ધારાસભ્યનો આક્ષેપ છે કે દસ્તાવેજોમાં ગેરમાર્ગે દોરી માહિતી દર્શાવી મિલકતનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ તંત્ર તરફથી હજુ સુધી આ મામલે મગનું નામ મરી પાડવામાં આવ્યું નથી.

ભાજપના જ ધારાસભ્યે તંત્ર સામે ઉઠાવ્યા સવાલ

ગોલવાડ વિસ્તારમાં વધતા વિવાદ વચ્ચે હવે રાજકીય તણાવ પણ વધી રહ્યો છે. ભાજપના જ ધારાસભ્યે પોતાની જ સરકારના તંત્ર સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. હાલ પ્રશ્ન એ છે કે, શું અશાંતધારાના નિયમોનું પાલન થઈ રહ્યું છે, શું દસ્તાવેજોમાં ગેરરીતિ થઈ છે અને સૌથી મહત્વનો સવાલ એ છે કે શું પ્રશાસન પારદર્શક તપાસ કરશે ? હવે પ્રશાસન શું એકશન લે છે તે તો આવનાર સમય જ બતાવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
suratGolwad areabjpMLA Arvind RanaAshant DharaProperty dispute

Trending news