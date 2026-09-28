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AAPના ચૈતર વસાવાને જીતાડવામાં ભાજપના જ સ્થાનિક નેતાઓનો હાથ? દિગ્ગજ નેતાના નિવેદનથી રાજકીય ગરમાવો

શિસ્તબદ્ધ પક્ષ ગણાતા ભાજપમાં જ હવે વિરોધના સૂર રેલાવા લાગ્યા છે. સત્તાધારી પક્ષના દિગ્ગજ નેતા અને સાંસદ તથા મજબૂત  આદિવાસી નેતા મનસુખ વસાવાએ હવે પક્ષની મોટી પોલ ખોલી છે. તેમનો એવો આરોપ છે કે ડેડિયાપાડા બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટીના ચૈતર વસાવાને જીતાડવામાં ભાજપના જ સ્થાનિક આગેવાનો અને હોદ્દેદારો સામેલ હતા. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 28, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:44 AM IST
AAPના ચૈતર વસાવાને જીતાડવામાં ભાજપના જ સ્થાનિક નેતાઓનો હાથ? દિગ્ગજ નેતાના નિવેદનથી રાજકીય ગરમાવો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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AAPના ચૈતર વસાવાને જીતાડવામાં ભાજપના જ સ્થાનિક નેતાઓનો હાથ? દિગ્ગજ નેતાના નિવેદનથી ર
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