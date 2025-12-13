Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

મનસુખ વસાવાએ દર્શના દેશમુખને સંભળાવી દીધું, તમને ધારાસભ્ય જ મેં બનાવ્યા..!

BJP MLA Vs MP : ભરૂચમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાએ યોજી પત્રકાર પરિષદ. નાંદોદના ધારાસભ્ય દર્શના દેશમુખના નિવેદન બાદ પ્રતિક્રિયા આપી. કહ્યું કે, દર્શનાબેનને ખબર જ નથી મેં સેના માટે પત્રકાર પરિષદ યોજી 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 13, 2025, 05:15 PM IST

Trending Photos

મનસુખ વસાવાએ દર્શના દેશમુખને સંભળાવી દીધું, તમને ધારાસભ્ય જ મેં બનાવ્યા..!

Naramada News : નર્મદામાં ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવા તેમના બેફામ વાણી વિલાસ માટે સતત ચર્ચામાં રહેતા હોય છે. જિલ્લામાં હવે ભાજપમાં આંતરિક કકળાટ જોવા મળ્યો છે. ધારાસભ્ય અને સાંસદ વચ્ચે તું તું મેં મેં જોવા મળ્યું છે. ડૉ.દર્શના દેશમુખે વસાવા પર માનહાનિનો દાવો કરવાની વાત કરતા મામલો ગરમાયો છે. ત્યારે પોતાના બચાવમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે, તમને ધારાસભ્ય જ મેં બનાવ્યા. 

ગતરોજ નાંદોદ ધારાસભ્ય દર્શના દેશમુખના નિવેદનમાં માનહાનિના નિવેદનબાદ યોજી પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. તેણે સાંસદ મનસુખ વસાવા પણ આક્ષેપો કર્યા હતા. ત્યારે આ આક્ષેપોના જવાબમાં ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પત્રકાર પરિષદ યોજી જવાબ આપ્યા છે. ગઈકાલે દર્શના દેશમુખે પત્રકારો સામે જે આક્ષેપો કર્યા તેનો જવાબ આપવા મનસુખ વસાવાએ પત્રકારને પરિષદ બોલાવી હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે, જ્યાં સાચી વાત બોલવાની હોય છે ત્યાં સાચું બોલું છું. આમ આદમી પાર્ટીના લોકો આવે છે અને તોડપણી કરીને જતા રહે છે. કોઈ ભ્રષ્ટાચારીઓને બચાવવા અથવા પાયા વિહોણા તેમણે આક્ષેપો કર્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના એક નેતાએ અધિકારી પાસે 75 લાખની માંગ કરી હતી. મેં રૂપિયા આપવા ન દીધાં તે ખર્ચને લઈને ખુલ્લો પાડવા મેં પત્રકાર પરિષદ બોલાવી હતી. 

તેઓએ આગળ કહ્યું કે, બંનેને કોઈ પણ પ્રકારનો ડર પેસી ગયો છે એટલે મારા પર આક્ષેપ કરે છે.  75 લાખની વાત છે તે મેં સરકારમાં મોકલ્યો છે ત્યાંની એક ટોળકી છે તે લોકોને હેરાન કરે છે. કેવડિયામાં બાંધકામ કર્યા છે સરકારી જમીનો પર અથવા ગેરકાયદેસર બની ગયા છે. તેમાં 1.50 કરોડનો તોડ થયો હતો. ચૈતર વસાવા બે ફામ બોલે છે તો દર્શના બેને કોઈ તેને જવાબ કેમ નથી આપ્યો. 

દર્શના દેશમુખ વિશે સાંસદે કહ્યું કે, દર્શનાબેને સમજવું જોઈતું હતું કે પત્રકાર પરિષદનો ઉદ્દેશ શું હતો. મને પૂછવું જોઈતો હતો. આ પત્રમાં બધાના નામ છે. પાર્ટીને બચાવવા માટે અને નિર્દોષ અધિકારી ભોગ ન બને, ડરાવવા ધમકાવવાનો રોકવા મેં આ કર્યુ. દર્શનાબેને મને સપોર્ટ કરવો જોઈએ. 

તેઓએ આગળ કહ્યું કે, ધારાસભ્ય બની દર્શનાબેને ખરેખર તો પોતાના પગ પર કુહાડો મારી રહ્યા છે. તેઓને ધારાસભ્ય બનાવનાર જ હું જ છું. તેમના માટે ગામડે ગામે જઈ મીટિંગ કરી છે. પ્રચારની કમાન મેં સંભાળી હતી. ખોટા લોકોની ટોળકી તેમની આસપાસ છે તેથી તેઓ એન્ટી બોલે છે. 

તો ચૈતર વસાવાને લઈને કહ્યું કે, ચૈતર વસાવા મારો ભાણિયો છે. ચૈતરની વિચારધારા અલગ છે. અને મારી વિચારધારા અલગ છે. તે આપમાં છે, અને હું ભાજપમાં. તેને લેવા માટે ભૂતકાળમાં પાર્ટી દ્વારા પ્રયાસો થયા હતા ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે, ચૈતર પોતાની વિચારધારા બદલીને ભાજપમાં આવતો હોય તો મને કોઈ વાંધો નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsmansukh vasavaDarshana Deshmukhદર્શના દેશમુખમનસુખ વસાવા

Trending news