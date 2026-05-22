/પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત મુદ્દે સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલાનું મોટું નિવેદન

Gujarat Fuel Shortage 2026 : મિડલ ઈસ્ટના તણાવના મુદ્દે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર આફત આવી છે. આ કારણે ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પેટ્રોલ ડીઝલનો સ્ટોક ખૂટી રહ્યો છે. તો કેટલાય પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ-ડીઝલ નથી તેવા બોર્ડ લાગ્યા છે. આવામાં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને રાજકોટના સાંસદ પરસોતમ રૂપાલાનું મહત્વનું નિવેદન આવ્યું છે.
કોઈએ ખોટું પેનિક ફેલાવવું જોઈએ નહિ - પરસોત્ત રૂપાલા
પેટ્રોલ ડીઝલને લઈને પરસોત્તમ રૂપાલાએ કહ્યું કે, હાલમાં આપણી પાસે 40% જેટલો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. લોકોએ પણ પેટ્રોલ ડીઝલના જથ્થાનો વિવેક પૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કોઈએ ખોટું પેનિક ફેલાવવું જોઈએ નહિ. રાજ્ય સરકાર સાથે હાલમાં પરામર્શ ચાલી રહ્યું છે. કોઈએ ગભરાવાની જરૂર નથી. પેટ્રોલના સંગ્રહથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ. આધાર સેવા કેન્દ્રના લોકાર્પણ દરમિયાન રૂપાલાએ આવું નિવેદન આપ્યું.
IPL અને ડાયરાઓ બંધ કરવા જોઈએ - કિસાન સંઘ
યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતોને ડીઝલની મુશ્કેલી પડતી હોવા અંગે કિસાન સંઘના આર.કે. પટેલે કહ્યું કે, ખેડૂતોને ટ્રેકટર માટે ડીઝલ નથી મળી રહ્યું. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાંથી ડીઝલ ન મળતું હોવાની ફરિયાદો આવે છે. ખેડૂતો ડીઝલ માટે લાઈનમાં લાગેલો જોવા મળે છે. કેટલાક મંત્રીઓને રજુઆત માટે જઈએ ત્યારે તે સચિવાલય મળતા નથી. ખાતર માટે પણ ખેડૂત લાઈનમાં ઉભા ન રહેવું પડે તેવી વ્યવસ્થાઓ કરવી પડશે.
કિસાન સંઘે કહ્યું કે, ખેડૂતો માટે ડીઝલ માટે પેટ્રોલ પમ્પ અલગ લાઈન કરવી જોઈએ. IPL અને ડાયરાઓ બંધ કરવા જોઈએ. રાજ્યમાં પેટ્રોલ ડીઝલની અછત છે. ખેડૂતોને ડીઝલ નથી મળી રહ્યું. સરકારને વિનંતી છે કે IPL બંધ કરવામાં આવે. સાધુ સંતોને વિનંતી છે કે, રાજ્યમાં ડાયરો બંધ કરવામાં આવે.
