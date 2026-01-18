દિલ્હીમાં જામશે ગુજરાત ભાજપના નેતાઓનો મેળાવડો, 20 જાન્યુઆરીએ મળશે ભાજપને નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ
BJP National President: ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી છે. આવતીકાલે એટલે કે 19મી જાન્યુઆરીએ નામાંકન પત્ર ભરવાના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે ગુજરાત ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ દિલ્હી જવા રવાના થશે.
ગુજરાત ભાજપના નેતાઓ દિલ્હીમાં રહેશે હાજર
રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી અને નામાંકન પ્રક્રિયા માટે ગુજરાતમાંથી એક હાઈપ્રોફાઈલ પ્રતિનિધિમંડળ દિલ્હી જશે. જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર, રાજ્યના ચારેય મહામંત્રી પણ દિલ્હી ખાતે હાજર રહેશે.
ખાસ નોંધનીય છે કે, ગુજરાતના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ અને મંત્રી જીતુ વાઘાણી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના નામાંકન માટેના પ્રસ્તાવક બનશે, જે ગુજરાત ભાજપ માટે ગૌરવની વાત ગણાય. સૌથી યુવા
ચૂંટણી કાર્યક્રમ શુક્રવારથી શરૂ થાય છે. સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા ઇલેક્ટોરલ કોલેજની યાદીના આધારે હાથ ધરવામાં આવશે. આ પછી, સોમવારથી નામાંકન પ્રક્રિયા શરૂ થશે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો બપોરે 2થી 4 વાગ્યા સુધી તેમના ઉમેદવારી પત્રો સબમિટ કરી શકશે. ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી ઉમેદવારી પત્રોની અંતિમ તારીખ પછી તરત જ, સાંજે 4થી 5 વાગ્યા સુધી થશે.
શપથ ગ્રહણ સમારોહ 20 જાન્યુઆરીએ યોજાશે
ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, ઉમેદવારોને તેમના ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાની તક આપવામાં આવશે, જે સાંજે 5થી 6 વાગ્યા સુધીનું છે. પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા સોમવારે સાંજે 6:30 વાગ્યે એક પ્રેસ સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવશે, જેમાં ઉમેદવારી પ્રક્રિયા અને આગામી સ્થિતિ વિશે માહિતી શેર કરવામાં આવશે.
રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સત્તાવાર જાહેરાત
અંતિમ તબક્કો મંગળવારે યોજાશે. જો એક કરતાં વધુ ઉમેદવારો મેદાનમાં હોય, તો મતદાન સવારે 11:30થી બપોરે 1:30 વાગ્યા સુધી થશે. જો ફક્ત એક જ ઉમેદવાર બાકી રહે, તો તે દિવસે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.
ભાજપના જણાવ્યા અનુસાર, સંગઠન મહોત્સવ તેના અંતિમ તબક્કે છે. આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા ઇલેક્ટોરલ કોલેજની યાદીના આધારે પારદર્શક રીતે કરવામાં આવશે. જો માત્ર એક જ ઉમેદવારી નોંધાશે, તો 20 જાન્યુઆરીએ બપોર સુધીમાં નવા અધ્યક્ષની બિનહરીફ વરણીની જાહેરાત કરવામાં આવશે. આગામી સમયમાં ભાજપની રણનીતિ અને સંગઠનાત્મક માળખાને મજબૂત કરવામાં નવા નેતૃત્વની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વની સાબિત થશે.
રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નીતિન નબીન
માત્ર 46 વર્ષની ઉંમરે નીતિન નબીન ભાજપના ઇતિહાસમાં સૌથી યુવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બની શકે છે. ગત 15મી ડિસેમ્બરે તેમને કાર્યકારી અધ્યક્ષની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. પક્ષના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સમારોહને ભવ્ય બનાવવા માટેની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.
