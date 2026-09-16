/ગુજરાત ભાજપ વધુ મજબૂત બનશે! સંગઠનમાં મોટા ફેરફાર: 6 જિલ્લાના પ્રભારી અને 11 કારોબારી સભ્યોની નિમણૂંક

Gandhinagar News: ગુજરાત ભાજપ દ્વારા તાજેતરમાં જ સંગઠનને વધુ સુદ્રઢ અને સક્રિય બનાવવાના હેતુથી અગત્યની સંગઠનાત્મક નિમણૂકો કરવામાં આવી છે. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની આગેવાની હેઠળ 6 જિલ્લા અને મહાનગરના નવનિયુક્ત પ્રભારીઓની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે પ્રદેશ કારોબારી સમિતિમાં 11 અનુભવી નેતાઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, પક્ષના કામકાજને ઝોન કક્ષાએ વધુ વેગવંતું બનાવવા માટે સેલ સંકુલ યોજના હેઠળ ચારેય ઝોનમાં સહ-પ્રભારીઓની પણ જાહેરાત કરાઈ છે. પ્રદેશ મહામંત્રી ડૉ. પ્રશાંત કોરાટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી આ યાદી મુજબ તમામ હોદ્દેદારોની નિમણૂક તાત્કાલિક અસરથી લાગુ કરવામાં આવી છે.
જિલ્લા/મહાનગરના નવનિયુક્ત પ્રભારીઓ
6 જિલ્લા અને મહાનગરો માટે પ્રભારીઓની તાત્કાલિક અસરથી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે..
|ક્રમ
|જિલ્લો/મહાનગર
|પ્રભારીનું નામ
|નિવાસી જિલ્લો/મહાનગર
|૧
|આણંદ
|રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી
|વડોદરા શહેર
|૨
|નર્મદા
|ડૉ. મુકેશભાઈ રાઠવા
|છોટાઉદેપુર
|૩
|દાહોદ
|શશિકાંતભાઈ પંડ્યા
|બનાસકાંઠા
|૪
|ગીર સોમનાથ
|શરદભાઈ લાખાણી
|અમરેલી
|૫
|મહીસાગર
|વિશાલભાઈ ભરવાડ
|કર્ણાવતી
|૬
|ડાંગ
|શિલ્પેશભાઈ દેસાઈ
|વલસાડ
પ્રદેશ કારોબારીના નવા સભ્યો
અન્ય જવાબદારીઓ મળવાને કારણે ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર 11 જેટલા અનુભવી નેતાઓની પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય તરીકે નિમણૂક કરાઈ છે...
સેલ સંકુલ યોજના: ઝોન વાઇઝ સહ-પ્રભારીઓ
પાર્ટીના કામકાજને વેગ આપવા માટે ચારેય ઝોનમાં સહ-પ્રભારીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે:
|ઝોન
|સહ-પ્રભારીનું નામ
|દક્ષિણ ઝોન
|રાજેશભાઈ દેસાઈ (સુરત શહેર)
|મધ્ય ઝોન
|રજુભાઈ પટેલ - માસ્તર (કર્ણાવતી)
|ઉત્તર ઝોન
|હાર્દિકસિંહ ડોડીયા (અમદાવાદ જિલ્લો)
|સૌરાષ્ટ્ર ઝોન
|જાનકીબેન આચાર્ય (કર્ણાવતી)