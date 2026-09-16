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ગુજરાત ભાજપ વધુ મજબૂત બનશે! સંગઠનમાં મોટા ફેરફાર: 6 જિલ્લાના પ્રભારી અને 11 કારોબારી સભ્યોની નિમણૂંક

Gandhinagar News: ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા દ્વારા સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવાના હેતુથી વિવિધ સ્તરે મહત્વની સંગઠનાત્મક નિમણૂકો કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણય હેઠળ જિલ્લા/મહાનગરના પ્રભારીઓ, પ્રદેશ કારોબારી સભ્યો અને સેલ સંકુલ યોજના હેઠળ ઝોન વાઇઝ સહ-પ્રભારીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 16, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:43 PM IST
ગુજરાત ભાજપ વધુ મજબૂત બનશે! સંગઠનમાં મોટા ફેરફાર: 6 જિલ્લાના પ્રભારી અને 11 કારોબારી સભ્યોની નિમણૂંક

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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