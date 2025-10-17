Prev
ભાજપે મંત્રીમંડળમાં સરપ્રાઈઝ આપી ચોંકાવ્યા, 19 નવા ચહેરા, 10 મંત્રીઓના પત્તા કપાયા

Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળનું નવું પિક્ચર બન્યું, મુખ્યમંત્રી સહિત 26 નામોની યાદી જાહેર, 19 નવા ચહેરાને સ્થાન અપાયું, 10 મંત્રીઓને પડતા મૂકાયા

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:32 AM IST

ભાજપે મંત્રીમંડળમાં સરપ્રાઈઝ આપી ચોંકાવ્યા, 19 નવા ચહેરા, 10 મંત્રીઓના પત્તા કપાયા

Gujarat Cabinet Expansion : ગુજરાતનું નવું મંત્રીમંડળ જાહેર થઈ ગયું છે. મુખ્યમંત્રી સહિત 26 મંત્રીઓના નામની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં 6 મંત્રીઓને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. પરંતું 10 મંત્રીઓના પત્તા કાપી દેવાયા છે. મુખ્યમંત્રીની નવી કેબિનેટમાં 19 નવા ચહેરાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.  

રિપીટ મંત્રીઓને CM ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નવા મંત્રીઓને જગદીશ વિશ્વકર્માએ ફોન કરીને જાણ કરી હતી. રિપીટ કરાયેલા મંત્રીઓને ખુદ મુખ્યમંત્રીએ ફોન કરીને જાણ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે આપણે સાથે છીએ તમારે શપથ લેવાના છે. આ બાદ મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરીને તેમને નવા મંત્રીમંડળની યાદી પણ સોંપી દીધી છે.

નવા મંત્રીમંડળમાં CM સહિત 8 પાટીદાર, 8 OBC, 3 SC અને 4 STનો સમાવેશ કરાયો છે. જેમાં 3 મહિલા પણ શપથ લેશે. 

મુખ્યમંત્રી સહિત 26 મંત્રીઓ સાથેનું ગુજરાતનું નવું મંત્રીમંડળ 

  1. ભુપેન્દ્ર પટેલ, મુખ્યમંત્રી
  2. ત્રિકમ છાંગા, અંજાર કચ્છ
  3. સ્વરૂપજી ઠાકોર, વાવ
  4. પ્રવીણકુમાર માળી, ડીસા
  5. ઋષિકેષ પટેલ, વીસનગર
  6. પી.સી. બરંડા, ભિલોડા (એસટી)
  7. દર્શના વાઘેલા, અસારવા ધારાસભ્ય અમદાવાદ (એસસી) 
  8. કાંતિ અમૃતિયા, મોરબી
  9. કુંવરજી બાવળિયા, જસદણ (રિપીટ)
  10. અર્જુન મોઢવાડિયા, પોરબંદર
  11. રીબાવા જાડેજા, જામનગર ઉત્તર 
  12. ડો.પ્રદ્યુમન વાજા, કોડીનાર ધારાભ્ય (એસસી) 
  13. કૌશિક વેંકરિયા, અમરેલી ધારાસભ્ય
  14. પરસોત્તમ સોલંકી, ભાવનગર ગ્રામ્ય (રિપીટી) 
  15. જીતુ વાઘાણી, ભાવનગર પશ્ચિમ
  16. રમણભાઈ સોલંકી, બોરસદ 
  17. કમલેશ પટેલ, પેટલાદ આણંદ
  18. સંજયસિંહ મહીડા, મહુધા 
  19. રમેશ કટારા, ફતેપુરા વિધાનસભા (એસટી) 
  20. મનીષા વકીલ, વડોદરા શહેર (એસસી) 
  21. ઈશ્વરસિંહ પટેલ, અંકલેશ્વર
  22. પ્રફુલ પાનસેરિયા, કામરેજ
  23. હર્ષ સંઘવી, મજુરા 
  24. જયરામ ગામીત, નિઝર બેઠક (એસટી) 
  25. નરેશ પટેલ, ગણદેવીના (એસટી) 
  26. કનુ દેસાઈ, પારડી 

આ મંત્રીઓના પત્તા કપાયા 
બળવંતસિંહ રાજપૂત, રાઘવજી પટેલ, ભાનુબેન બાબરિયા, મૂળુ બેરા, કુબેર ડિંડોર, જગદીશ વિશ્વકર્મા, મુકેશ પટેલ, ભીખુસિંહ પરમાર, બચુ ખાબડ, કુંવરજી હળપતિ

કયા મંત્રીઓને રિપીટ કરાયા
હર્ષ સંઘવી, કનુ દેસાઈ, ઋષિકેશ પટેલ, કુંવરજી બાવળિયા, પ્રફુલ પાનશેરિયા, પરસોત્તમ સોલંકી
 

